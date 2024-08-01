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Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансах

Анна Ярославская
1 августа 2024, 05:35
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5 августа Меркурий разворачивается в знаке Дева в ретроградное движение до 28 числа. И это важное астрологическое событие.
Анжела Перл, гороскоп
Дева - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2024 для Дев.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с новолуния 4 августа в 12-м доме гороскопа, что символизирует новые начинания и освобождение от старого.

Это время подходит для:

  • Путешествий. Хорошо отправляться в дальние поездки или на отдых, особенно в изолированные места, такие как спа или ретриты.
  • Начала детокс-программы или избавления от ненужных вещей, что поможет освободить пространство для нового.
  • Завершения дел. Важно завершить старые дела и избавиться от всего, что мешает вашему развитию.
  • Заботы о здоровье. Возможны визиты в клиники или больницы для оздоровления.

5 августа Меркурий разворачивается в знаке Дева в ретроградное движение до 28 числа.

В период ретро Меркурия астролог рекомендует следовать таким советам:

  • Избегайте подписания важных документов. Это время не подходит для заключения сделок или подписания контрактов.
  • Не планируйте операции. Лучше отложить плановые медицинские процедуры до сентября.
  • Не делайте крупных и дорогих покупок, особенно если они связаны с долгосрочными обязательствами.
  • Используйте это время для завершения незавершенных проектов и избавления от ненужных вещей.
  • Ретро Меркурий - это подходящее время для переоценки своих отношений и общения с людьми из прошлого.
  • Заботьтесь о здоровье. Можно заниматься восстановительными процедурами, но избегать серьезных вмешательств.

Венера будет находиться в знаке Дев с 6 августа. Планета принесет гармонию и красоту, что позволит Девам чувствовать себя более уверенно и привлекательно. Это также время для романтических знакомств.

Во время соединения Венеры с ретроградным Меркурием 8 августа возможны встречи с людьми из прошлого, что может вызвать переосмысление старых отношений.

Соединение Марса с Юпитером 14-15 августа принесет достижение карьерных целей и амбициозных планов. Девы могут ощутить прилив энергии и желание добиться успеха.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 19 августа 2024 - чего ждать Девам

Полнолуние 19 августа окажет заметное влияние на здоровье Дев, так как оно произойдет в их шестом доме гороскопа, который отвечает за здоровье и повседневные дела.

Полнолуние может привести к завершению текущих проектов на работе, что может вызвать стресс. Важно следить за своим состоянием и не перегружать себя.

Это время хорошо подходит для пересмотра режима дня и привычек. Девы могут задуматься о необходимости улучшения своего здоровья, о переходе на более здоровое питание и начале новых фитнес-программ или диет.

Полнолуние может вызывать эмоциональные колебания, поэтому важно находить время для отдыха.

Подробный гороскоп для Дев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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