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Гороскоп на август 2024 для Львов: что можно и нельзя делать в последний месяц лета

Анна Ярославская
31 июля 2024, 23:31
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Август может стать месяцем финансовых изменений. Появится возможность для улучшения материального положения.
Анжела Перл, гороскоп
Лев - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2024 для Львов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, главное событие месяца - ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа. В этот период нельзя подписывать важные документы, нежелательны плановые операции, а также не стоит начинать что-то новое.

В августе возможен пересмотр ваших доходов, смена бухгалтера или проведение аудита.

Возможно, вы столкнетесь со сменой работы, может потребоваться пересчет бюджета.

Август - хорошее время для покупок со скидками, особенно после 16 числа, когда Меркурий вернется в ваш знак.

С 23 августа Солнце войдет во второй дом денег, что может привести к дополнительным доходам и повышению вашей популярности.

Как свидетельствует гороскоп на месяц, ожидается поступление денег за ранее выполненные работы или погашение долгов.

В целом, август может стать месяцем финансовых изменений. Появится возможность для улучшения материального положения.

Астролог также посоветовала отложить все новые проекты до сентября, когда ретроградный Меркурий завершит свое влияние. Эти поможет вам лучше управлять своими финансами в августе и избежать ненужных рисков.

Что принесет Львам новолуние 4 августа

4 августа - новолуние в знаке Льва. Оно станет источником новой энергии и жизнелюбия, особенно для тех Львов, которые родились 3, 4 или 5 августа. Оно будет действовать на них в течение всего года.

Откроются новые возможности, которые могут изменить вашу жизнь. Это может быть новая глава, новые отношения или даже новые идеи о том, как вы хотите выглядеть.

Кроме того, новолуние может перевести ваши романтические отношения на новый уровень. Возможно, это будет месяц вашей свадьбы или помолвки.

По словам астролога, если в период новолуния появятся новые предложения, лучше не спешить с их принятием до сентября, когда ретроградный Меркурий завершит свое влияние.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 19 августа 2024 - чего ждать Львам

Полнолуние 19 августа символизирует завершение какого-то цикла в жизни Львов. Это может быть окончание проекта, получение диплома или завершение других важных дел.

В это время вы сможете увидеть правду о своих отношениях. Возможно, вы примете решение о продолжении или завершении общения с кем-то. Полнолуние может привести к новым знакомствам и расширению круга общения.

Возможно, вам предложат подписать контракт или договор. Однако лучше отложить подписание до 28 августа, когда влияние ретроградного Меркурия ослабнет.

Подробный гороскоп для Львов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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