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Гороскоп на август 2024 для Овнов: что принесет последний месяц лета

Анна Ярославская
30 июля 2024, 05:36
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Самое важное событие августа - ретроградный Меркурий, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Овен - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2024 для Овнов.

Если вы пропустили Таро-прогноз на последний месяц лета для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное событие августа - ретроградный Меркурий. По ее словам, в этот период нельзя покупать технику и подписывать важные документы.

4 августа - новолуние в пятом доме гороскопа Овнов.

"Это новый всплеск новой энергии. Пятый дом отвечает за любовь, за влюбленность. Может состояться встреча, знакомство, свидание с кем-то, а также это может быть новое хобби, новость о ребёнке или новость, касающаяся вашего ребёнка, дочери, сына", - сказала специалист.

Кроме того, новолуние может принести всплеск вдохновения или новый проект, над которым вы будете работать, готовиться к какой-то выставке или к поездке на концерт. Возможно это буде творческий семинар или встреча.

5 августа Меркурий разворачивается и будет идти назад в секторе работы, решения проблем и здоровья.

С 16 по 31 августа к вам могут вернуться бывшие партнеры, коллеги, старые дела, связанные с работой. Возможно вы будете переделывать проект, вернутся ваши бывшие клиенты или вы снова будете искать другую работу.

"Ретро Меркурий – это что-то "снова". Снова что-то делать. В этот период хорошо позаботиться о здоровье, сдавать анализы, лечь на обследование, поехать в ретрит, заняться спортом, пересмотреть питание, режим дня, баланс между работой и отдыхом", - свидетельствует гороскоп.

6 августа Венера принесет Овнам хорошие новости, комфорт, удовольствие, деньги, финансовую прибыль от вашей работы. Возможно у Овнов начнутся романтические отношения.

14 и 15 августа будет соединение Юпитера в третьем доме общения и коммуникаций. Не исключено, что состоится поездка.

"Стоит проявить осторожность. Марс может быть агрессивной планетой. Есть риск конфликта с сестрой, братом, соседями", - предупредила Анжела Перл.

19 августа - полнолуние в секторе друзей.

"Выяснится какая-то новость, информация, касающаяся подруги, друга. Вы встретитесь с тем, с кем давно не виделись, возможно еще со времен детства. Овны могут пересматривать свое участие в команде, в какой-то группе людей. Может быть, вы будете снова что-то организовывать - день рождения, свадьбу, конференцию, семинар", - рассказала астролог.

23 августа Овны могут получить повышение по службе или перейти в другую структуру, другой отдел. Поменяется руководитель или вы будете себе брать помощника, ассистента.

30 августа Венера войдёт в седьмой дом партнёрства и отношений. Венера в этом секторе обозначает не только любовные, романтические отношения, но и деловые.

"Если будут откладываться какие-то деловые встречи, совещания, подписания каких-то бумаг, то не переживайте, потому что всё это нормально и всё это случится после 30 числа", - добавила астролог.

Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

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