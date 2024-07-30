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Гороскоп на август 2024 для Тельцов: новые вершины и хорошая прибыль

Анна Ярославская
30 июля 2024, 17:50
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Тельцов ждут радостные события и подарки, но есть риск потратить очень много денег, свидетельствует гороскоп на месяц.
Анжела Перл, гороскоп
Телец - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2024 для Овнов.

Если вы пропустили Таро-прогноз на последний месяц лета для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 августа — новолуние, которое принесет Тельцам всплеск новой энергии во всех вопросах, которые касаются недвижимости, семьи, места жительства.

Если вы снимаете жилье, то возможно будете снова переезжать или оформлять документы, начнёте ремонт. Не исключено, что нужно будет заняться поиском документов в архиве или фотографий родственников.

Тельцы соберутся всей семьей за общим столом. Вы увидите родственников, с которыми давно не общались. Родится ребенок, появится домашний питомец.

С 5 по 28 августа Меркурий будет ретроградным в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, романов, влюблённостей. Вероятно, что о вас вспомнят ваши бывшие поклонники. Вы помиритесь, возобновите отношения или общение.

Также Тельцам нужно будет снова заниматься вопросами, касающимся детей. Возможно вы вернетесь к старому хобби или творческому проекту.

6 августа Венера принесет Тельцам радости, подарки, поход в ресторан, на концерт, в театр. Состоится встреча с друзьями, вы будете делать покупки.

Начиная с 14 августа у вас будет много расходов, затратное путешествие. Во время ретроградного Меркурия не стоит делать дорогие покупки. При этом у будет много работы и вы получите хорошую прибыль.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

19 августа - полнолуние в вашем десятом доме гороскопа.

"Полнолуние высвечивает, даёт ответ, результаты, ясность, а десятый дом – это сектор наших достижений и целей, к которым мы стремимся. Может быть, это будет получение диплома, лицензии, сертификата. Что-то такое, что даст вам возможность двигаться дальше к другим вершинам. Вы получите назначение на какую-то должность или решите открыть свой бизнес. Регистрировать его желательно в сентябре", - посоветовала астролог.

Подробный гороскоп для Тельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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