Гороскоп на август 2024 для Весов: судьбоносная встреча и важное решение

Август - удачное время для завершения старых дел и возвращения к незавершенным проектам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-avgust-2024-dlya-vesov-sudbonosnaya-vstrecha-i-vazhnoe-reshenie-10584920.html Ссылка скопирована

Весы - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2024 для Весов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до конца марта 2025 года в знаке Весов будет находиться Черная Луна. Она вошла в этот знак 29 июня 2024 года и останется там на протяжении почти девяти месяцев. Это открывает возможности для новых знакомств и изменений в личной жизни.

По словам астролога, Черная луна может усиливать негативные реакции на события, что приводит к большей чувствительности и критике со стороны окружающих.

Черная Луна действует как магнит, привлекая внимание. Этот эффект может быть полезен для людей, работающих в творческих сферах или стремящихся к известности.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Перл добавила, что Черная Луна может сделать человека более привлекательным, но важно быть осторожным в выборе партнеров, так как она может привлекать внимание без разбора.

Самое важное событие августа - ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа 2024 года. В этот период не стоит приобретать значительные покупки, так как могут возникнуть проблемы с качеством или возвратом. Избегайте подписания важных документов, так как существует риск недоразумений. Также откажитесь от планирования новых начинаний до окончания ретроградного периода.

Тем не менее, это время может быть полезным для завершения старых дел и возвращения к незавершенным проектам. Также возможно восстановление старых отношений или контактов.

Новолуние 4 августа может принести Весам новые знакомства и возможности для общения с единомышленниками. Возможно, вас пригласят на вечеринки или мероприятия, что откроет двери для новых дружеских связей.

Полнолуние 19 августа высветит романтические отношения и может привести к важным решениям в личной жизни. Возможны встречи и свидания, которые могут изменить вашу жизнь.

Вход Венеры в знак Весов 30 августа принесет Весам гармонию и привлекательность, что сделает вас более заметными для окружающих. Это хорошее время для заботы о себе и улучшения внешнего вида.

И новолуние, и полнолуние могут стать поворотными моментами в жизни Весов, открывая новые горизонты и возможности для личного роста и развития.

Подробный гороскоп для Весов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред