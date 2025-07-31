Гороскоп на август 2025: Близнецов ждет месяц подарков и приятных сюрпризов

1 августа в первых градусах своих домов будут целых шесть планет, а это самая мощная энергетическая точка, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на август 2025 для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие перемены в сфере финансов ждут Близнецов

Какое влияние окажет ретроградный Меркурий на общение и поездки

Какие важные события, связанные с домом, семьёй и недвижимостью, произойдут в августе

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Близнецов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с того, что 1 августа Венера войдет в сектор денег и пробудет там до 26 числа. Венера символизирует деньги, финансы, прибыль, покупки и подарки. Таким образом, август может стать настоящим месяцем подарков и приятных сюрпризов для Близнецов.

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До 11 августа Меркурий будет ретроградным, поэтому Близнецам могут вернуть долги. Вы найдете потерянные вещи или придут посылки, которые где-то потерялись или задержались.

Перл рассказала, что 1 августа в первых градусах своих домов будут целых шесть планет. По ее словам, первый градус — это самая мощная энергетическая точка. Это значит, что с 1 по 3 число может произойти настоящий прорыв в финансах, в целях, в намерениях.

Уран — планета перемен и освобождения — находится в первом градусе знака Близнецы. Уран освобождает от страха, чувства вины, негативных установок и ограничивающих убеждений. Таким образом, начало месяца может дать Близнецам ощущение: "Я всё могу!". Вы почувствуете как будто толчок к смелым действиям.

Близнецы, которые родились с 21 по 23 мая особенно остро почувствуют, как меняется жизнь.

С 7 августа Марс - планета активности и страсти - входит сектор любви, творчества, детей и удовольствий. У Близнецов возможен роман, вспышка страсти, поездка в отпуск, творческий прорыв или важные новости о детях. Нужно быть готовым к тому, что Марс может спровоцировать конфликты, особенно если вы вовлечены в любовный треугольник.

9 августа — полнолуние в 9 доме гороскопа. Это дом всего иностранного, путешествий, иммиграции, образования, публикаций, юридических дел. Возможно, вы получите загранпаспорт, визу, начнёте работу с иностранной компанией или получите известие от любимого человека из другой страны.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 августа — Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем третьем доме горосокопа. Это дом общения, поездок, транспорта. После этого дня встречи, поездки и оформление документов пойдут гораздо легче.

13 августа Венера соединится с Юпитером во втором доме денег - это "малое" и "большое счастье" в одном месте. Это может принести удачные покупки, крупную прибыль, подарок, хорошую работу, премию, выгодную сделку или даже известие о наследстве.

23 августа — новолуние. Возможен переезд, оформление документов на недвижимость, ремонт, покупка или аренда жилья. Также может появиться новый член семьи. Например, у вас родится ребенок, состоится свадьба или вы начнёте совместную жизнь с партнёром.

26 августа Близнецы получат хорошие новости от сестры, брата, соседей.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Близгнцов - прогноз Анжелы Перл:



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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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