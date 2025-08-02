Гороскоп на август 2025 для Дев: важное решение, тайная симпатия и повышение

Вы узнаете:
- Какие важные астрологические события ждут Дев в августе
- Какое влияние окажет полнолуние 9 августа на работу и здоровье
- Какие перемены принесет новолуние 23 августа
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера — планета любви, красоты, денег — входит сектор друзей, окружения, социума. Вас могут пригласить на свадьбу, день рождения, концерт, конференцию. Может быть, вы окажетесь в компании, где много людей. Вы начнёте вести онлайн-проекты, станете популярнее, пишет Главред.
7 августа Марс входит во второй дом гороскопа - это сфера доходов. Произойдет активизация финансовых процессов: покупки, продажи, новое место работы, выход из декрета, запуск нового проекта. Если вы работаете с клиентами, то их станет больше.
Марс даёт энергию и требует действия. Может быть, вы вернётесь к работе после отпуска.
9 августа — полнолуние в шестом доме, который отвечает за сферу работы, здоровья, режима. Полнолуние может помочь завершить проект. Также возможны неожиданные решения. Например, вы решите сменить профессию, перейти на фриланс. Может проясниться ситуация с коллегами, персоналом, системой в бизнесе.
Некоторые Девы займутся своим здоровьем. Будут сдавать анализы, пойдут к врачу, поменяют препараты, будут корректировать питание и физическую нагрузку. Возможно, вы примете важное решение. Например, об изменении режима или завершении бытовой проблемы.
11 августа Меркурий - планета-управительница Дев - разворачивается в прямое движение в 12 доме гороскопа. Завершается ретроградный период. Это сектор завершения, освобождения, подготовки к новому. Это время избавления от прошлого, внутреннего самопознания, начала духовных практик. Возможно, вы запланируете дальнюю поездку, уединитесь, отправитесь в ретрит или СПА, чтобы восстановиться. Это отличное время для внутреннего очищения и перезагрузки.
13 августа Дев ждет супердень. Венера соединяется с Юпитером, планетой большого счастья. Что это принесет:
- помощь от друзей;
- важное знакомство;
- публичное выступление;
- приём в новую команду;
- свадьба, помолвка в кругу друзей;
- рождение ребёнка;
- победа, приз, награда, премия.
23 августа - новолуние в знаке Девы. Если у вас день рождения 22–24 августа, влияние новолуния вы будете чувствоваться в течение всего года. Это мощное время для старта нового жизненного этапа. Это может быть новая работа, переезд, смена фамилии, имени, внешности. Также у Дев могут начаться новые отношения, изменится роль в обществе или статус.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
26 августа Венера принесет Девам гармонию, любовь, внутренний комфорт. Вы получите помощь издалека, подарки. Возможно, вас потянет к благотворительности или появится тайная симпатия.
В августе Уран будет находиться в первом градусе 10-го дома и даст мощный импульс для перемен в карьере, статусе, профессии. Возможны переезд, смена работы, резкое повышение. Если вам предложат новую роль, не бойтесь её принять.
Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:
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