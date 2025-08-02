Гороскоп на август 2025 для Дев: важное решение, тайная симпатия и повышение

В последний день лета появятся мощные возможности, которые могут в значительной степени повлиять на жизнь Дев.

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Гороскоп на август 2025 для Дев / Фото pixabay.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события ждут Дев в августе

Какое влияние окажет полнолуние 9 августа на работу и здоровье

Какие перемены принесет новолуние 23 августа

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера — планета любви, красоты, денег — входит сектор друзей, окружения, социума. Вас могут пригласить на свадьбу, день рождения, концерт, конференцию. Может быть, вы окажетесь в компании, где много людей. Вы начнёте вести онлайн-проекты, станете популярнее, пишет Главред.

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7 августа Марс входит во второй дом гороскопа - это сфера доходов. Произойдет активизация финансовых процессов: покупки, продажи, новое место работы, выход из декрета, запуск нового проекта. Если вы работаете с клиентами, то их станет больше.

Марс даёт энергию и требует действия. Может быть, вы вернётесь к работе после отпуска.

9 августа — полнолуние в шестом доме, который отвечает за сферу работы, здоровья, режима. Полнолуние может помочь завершить проект. Также возможны неожиданные решения. Например, вы решите сменить профессию, перейти на фриланс. Может проясниться ситуация с коллегами, персоналом, системой в бизнесе.

Некоторые Девы займутся своим здоровьем. Будут сдавать анализы, пойдут к врачу, поменяют препараты, будут корректировать питание и физическую нагрузку. Возможно, вы примете важное решение. Например, об изменении режима или завершении бытовой проблемы.

11 августа Меркурий - планета-управительница Дев - разворачивается в прямое движение в 12 доме гороскопа. Завершается ретроградный период. Это сектор завершения, освобождения, подготовки к новому. Это время избавления от прошлого, внутреннего самопознания, начала духовных практик. Возможно, вы запланируете дальнюю поездку, уединитесь, отправитесь в ретрит или СПА, чтобы восстановиться. Это отличное время для внутреннего очищения и перезагрузки.

13 августа Дев ждет супердень. Венера соединяется с Юпитером, планетой большого счастья. Что это принесет:

помощь от друзей;

важное знакомство;

публичное выступление;

приём в новую команду;

свадьба, помолвка в кругу друзей;

рождение ребёнка;

победа, приз, награда, премия.

23 августа - новолуние в знаке Девы. Если у вас день рождения 22–24 августа, влияние новолуния вы будете чувствоваться в течение всего года. Это мощное время для старта нового жизненного этапа. Это может быть новая работа, переезд, смена фамилии, имени, внешности. Также у Дев могут начаться новые отношения, изменится роль в обществе или статус.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 августа Венера принесет Девам гармонию, любовь, внутренний комфорт. Вы получите помощь издалека, подарки. Возможно, вас потянет к благотворительности или появится тайная симпатия.

В августе Уран будет находиться в первом градусе 10-го дома и даст мощный импульс для перемен в карьере, статусе, профессии. Возможны переезд, смена работы, резкое повышение. Если вам предложат новую роль, не бойтесь её принять.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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