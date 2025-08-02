Гороскоп на август 2025 для Козерогов: когда подписывать контракт и искать любовь

В августе Вселенная будет на стороне Козерогов. Венера обещает чудеса.

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Гороскоп на август 2025 для Козерогов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие важные события произойдут в сфере отношений и брака

Какое влияние окажет ретроградный Меркурий на финансы Козерогов

Какие изменения в работе произойдут из-за влияния планеты Уран

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Козерогов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - баланс, Рыбам - отпуск.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера вошла в седьмой дом партнёрства, отношений, брака и сделок. Это планета любви, гармонии, примирения, а также денег и выгодных договорённостей, пишет Главред.

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До 26 августа в жизни Козерогов наступает идеальное время для знакомств, примирений, заключения сделок, покупок недвижимости, автомобилей или подписания важных контрактов. Но лучше подписывать договоры после 11 августа, когда Меркурий выйдет из ретроградной фазы.

Если речь о работе, и ждать невозможно, то документ можно подписать и раньше. Однако после 11 августа все же предпочтительнее.

По словам Перл, Венера в седьмом доме — это суперпериод для любви, брака, встреч, романтики и укрепления отношений. Может быть предложение руки и сердца, переход на новый уровень, восстановление отношений, появление новых людей в вашем окружении.

Также это период гармоничных рабочих контактов и договорённостей, особенно в бизнесе и с клиентами. Все взаимодействия пройдут гладко, а прибыль, скорее всего, вы получите после 26 августа, когда Венера войдёт в восьмой дом гороскопа.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 7 августа Марс принесет Козерогам такие перемены:

возвращение из отпуска;

новую должность;

командировку;

новый проект;

аудит бизнеса.

Поскольку Марс — это энергия достижения, вы будете предпринимать активные шаги к цели, особенно в профессиональной сфере.

9 августа – полнолуние во втором доме денег, доходов, финансовой ситуации, самооценки. Козерогам нужно будет принимать решения о бюджете, кредитах, долгах. Возможно, вы будете получать или продавать что-то дорогое. Вам придет осознание того, что важно для вас в жизни и как вы цените себя.

Полнолуние высветит, как вы распоряжаетесь материальными и внутренними ресурсами. Лучше избегать крупных покупок до 11 августа, но волна полнолуния действует до 23 числа.

11 августа — Меркурий разворачивается в прямое движение. Если с 18 июля мог быть период задержек, разбирательств или пересмотров в финансовой сфере, то теперь ситуация начнёт двигаться вперед.

После 11 августа Козероги смогут принять решение о будущем конкретной связи. Вы поймете, продолжать ее или завершить.

13 августа произойдет соединение Венеры и Юпитера в седьмом доме гороскопа. Это сектор любви, брака и партнёрства. По словам Перл, это супердень. Подобные астрологические события бывают раз в 12–13 лет. Сильнее всего его почувствуют Козероги с асцендентом в 13–15 градусах, а также те, у кого день рождения 4, 5 или 6 января.

С 12 по 15 августа могут произойти такие события:

предложение руки и сердца;

судьбоносное знакомство;

переход отношений на следующий уровень;

успешный контракт;

новое партнёрство (в бизнесе или личной жизни);

прибыльная сделка;

работа мечты.

23 августа — новолуние в девятом доме гороскопа. Горизонты расширятся. Возможны путешествия, эмиграция, получение визы или гражданства. Возможно у вас появятся идеи, меняющие мировоззрение.

Может состояться поездка, встреча с иностранцем, запуск глобального проекта, издание книги, интервью, юридические дела или религиозные события.

В течение всего августа Уран будет находиться шестом доме гороскопа. Эта планета всегда даёт непредсказуемость. Возможны внезапные изменения на работе, желание сменить образ жизни. У вас появятся идеи в бизнесе, связанные с технологиями или ИИ, поскольку Уран символизирует искусственный интеллект.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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