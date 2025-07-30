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Гороскоп на август 2025 для Овнов: энергия перемен, новое начало и любовь

Анна Ярославская
30 июля 2025, 05:55
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В августе произойдет важное астрологическое явление - соединение Венеры и Юпитера в четвертом доме гороскопа.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на август 2025 для Овнов / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические события ожидают Овнов в августе
  • До какого числа не стоит подписывать важные документы
  • Когда начнется потрясающий период в жизни Овнов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Овнов ждет яркий, переменчивый и насыщенный месяц.

видео дня

1 августа Венера - планета красоты и гармонии - войдет в четвертый дом гороскопа. Это сектор дома, семьи и комфорта.

Особенно сильной Венера будет первого и второго августа, в эти дни энергия будет максимальной.

Что это может принести Овнам:

  • переезд в более уютное место;
  • визит гостей, который принесёт радость;
  • отпуск в приятном, красивом месте (отель, ретрит и т.д.).

"Кроме Венеры ещё пять планет будут в первых градусах разных домов гороскопа. Они настолько мощные, вы можете почувствовать эту энергию. Вас ждет концентрация энергии и перемен в жизни и в намерениях. Вы можете сейчас задуматься и поменять, перепрограммировать себя и своё предназначение. Вы поймете, куда вы идёте, в каком направлении вы движетесь", - сказала Перл.

По словам астролога, Сатурн и Нептун будут в первом доме, Уран — в третьем доме (коммуникации), Венера — в четвертом доме (семья), Луна — в восьмом доме (финансы), Плутон — в 11 доме (друзья, социум).

Август будет комфортным месяцем в плане финансов.

Кроме того, Овнов ждут перемены в личной жизни. Марс - управитель Овнов - войдет в седьмой дом гороскопа, сферу зону партнёрств и отношений. Это принесет представителям этого знака зодиака всплеск страсти, желание встреч, поездок. Также Овны будут обсуждать договоры, контракты, сделки.

Полнолуние 9 августа состоится в 11-м доме социума и друзей и высветит зону общения, дружбы и командной работы. Возможно, вы завершите с кем-то общаться или, наоборот, вступите в новую группу, коллектив. Состоится встреча с друзьями, важный разговор.

Астролог советует не подписывать важные документы до 11 августа, пока Меркурий не развернется в прямое движение. Но романтические или деловые отношения могут начаться именно в этот период.

После 11 августа хорошо планировать отдых, поездки; заниматься детьми, школой, подготовкой к учебному году; продвигать творческие проекты, устраивать выставки, презентации.

13 августа произойдет важное астрологическое явление - соединение Венеры и Юпитера в четвертом доме гороскопа, который отвечает за дом и семью. Венера означает малое счастье, а Юпитер - большое. Это потрясающая комбинация, сказала Перл.

Таким образом, с 12 по 15 августа Овнов ждет:

  • покупка или аренда жилья мечты,
  • выгодная продажа недвижимости,
  • счастливое событие в семье (например, пополнение),
  • подарок, поездка, приобретение, приносящее радость и комфорт.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20–23 августа — новолуние в шестом доме гороскопа. Это хорошее время для того, чтобы начать новую работу или проект, завести здоровую привычку, работать с новым врачом, тренером, няней или помощником.

У вас может появиться новый ежедневный ритуал. Например, вы заведете собаку и будете гулять с ней каждый день.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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