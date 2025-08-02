Гороскоп на август 2025 для Рыб: Уран принесет переезд, а Сатурн - важное событие

Астролог посоветовала заниматься только тем, что вас наполняет. В этом случае у вас будет и энергия, и здоровье, и деньги.

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Гороскоп на август 2025 для Рыб / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая сфера будет самой важной у Рыб до февраля 2026

Что будет происходить в личной жизни

Когда Рыб ждет удача и хорошие новости

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Рыб. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - баланс, Рыбам - отпуск.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первые дни августа во втором доме денег будут соединяться Сатурн и Нептун. Обе планеты ретроградные, но находятся в точном соединении, а это значит, что тема доходов, личных ценностей и самооценки будет особенно важной, пишет Главред.

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Рыбы могут начать задумываться: а что для меня по-настоящему ценно, какие у меня приоритеты в жизни, что входит в мой внутренний список ценностей?

Если в начале августа произойдёт какая-то значимая ситуация, она может повториться в районе 26–27 февраля 2026 года, особенно если будет касаться переоценки ценностей, финансовых решений или сделок.

Рыбы могут переосмыслить свои цели, перестроить планы, получить новые навыки или ресурсы. Этот процесс может затянуться до конца года, пока планеты не развернутся в прямое движение.

Астролог посоветовала заниматься только тем, что вас наполняет. В этом случае у вас будет и энергия, и здоровье, и деньги.

С 1 по 26 августа Венера - планета любви, комфорта и удовольствий - будет в пятом доме творчества, радости, любви. Это идеальное время для того, чтобы побаловать себя. Позвольте себе отдых, поездки в красивые места, свидания, новые знакомства.

До 11 августа, пока Меркурий ретроградный, возможны встречи с людьми из прошлого, переписки с бывшими. Не исключено возобновление отношений. А вот с 11 по 26 августа придет время новой любви, ярких эмоций, творческих предложений. Эт очень успешное время для артистов, музыкантов, художников. Возможно, вы сможете монетизировать свой талант.

Ждите радостных новостей, связанных с детьми. Это может быть беременность, рождение ребёнка, крестины, венчание, поступление ребёнка в школу или детский сад, победы в соревнованиях или конкурсах.

С 7 августа Рыбы будут решать финансовые вопросы с партнёром (например, алименты, наследство). Возможны совместные проекты и страстные отношения. Некоторые представители этого знака зодиака погрузятся в эзотерику, психологию или оккультные темы. Возможны неожиданные траты, операции, срочные платежи (вплоть до писем из налоговой).

9 августа — полнолуние в 12 доме. Это сектор завершений, уединения и внутреннего очищения. Вам нужно:

освободиться от ненужного (вещей, привычек, людей);

устроить генеральную уборку или эмоциональную "перезагрузку"— отправиться в ретрит, санаторий, на остров, в круиз;

сдать анализы, пройти обследования;

принять решение об эмиграции или важной поездке;

возможно, вы узнаете некую тайну.

С 12–15 августа — соединение Венеры и Юпитера, и это один из лучших периодов месяца. Вы получите подарок судьбы, любовь, вдохновение, рождение ребёнка, деньги от творчества. Вас ждет удачное знакомство, приглашение на праздник, помолвка, свадьба.

После новолуния 23 августа начинается новый цикл в сфере отношений. Астролог прогнозирует новые знакомства, бизнес-партнёрства, контракты, сделки, помолвку, брак, укрепление или следующий шаг в отношения. Также возможно у вас появится новый круг общения.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В целом, с 23 августа и по середину сентября у вас будет отличное время для построения сильных и стабильных связей — и в любви, и в делах.

Стоит помнить, что в августе Уран находится в четвертом доме гороскопа и принесет перемены в семье или месте жительства. Возможен переезд, ремонт, продажа/покупка недвижимости, сюрприз от родственников.

Особенно стильно влияние Урана будут чувствовать февральские Рыбы.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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