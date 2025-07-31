Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

Энергия первых дней августа будет буквально толкать вас вперёд, сказала Анжела Перл.

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Гороскоп на август 2025 для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что будет происходить в сфере финансов

Какие возможности перед Скорпионами откроет Венера

Когда в жизни Скорпионов наступит супердень

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Скорпионов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильность.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера — планета любви, красоты и счастья — входит в девятый дом гороскопа Скорпионов. Этот сектор отвечает за расширение мировоззрения, масштаб, сознание. Возможно, вы отправитесь за границу, познакомитесь с людьми другой культуры или национальности, начнёте интересоваться иностранной модой, смотреть документальные фильмы, слушать подкасты, читать книги на новые темы, пишет Главред.

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Скорпионы могут получить подарки из-за границы, будут делать покупки. Не исключен роман с иностранцем или даже человеком другой религии.

Также возможна финансовая прибыль от продаж на международных платформах. А может, вы начнёте преподавать или сами пойдёте учиться. Судебные и юридические дела тоже могут решиться удачно — вплоть до получения прибыли.

По словам астролога, 1 августа Венера окажется в первом градусе девятого дома. Первый градус — это очень мощная точка. В это же время ещё 5 планет будут в первых градусах разных домов вашего гороскопа. Таким образом, энергия будет сконцентрирована. Как будто откроется космический портал. Могут появиться новые возможности, осознания, чёткие желания. Энергия первых дней августа будет буквально толкать вас вперёд.

7 августа планета Скорпионов Марс входит в 12-й дом. Это сектор очищения, избавления, облегчения и исцеления. Возможно, у вас будет операция, курс лечения, поездка в уединённое место. Некоторые представители этого знака зодиака займутся спортом, фитнесом, пилатесом.

Вам стоит очистить пространство вокруг себя, выбросить все ненужной. Это время подходит для похудения, подготовки к какому-то важному событию.

9 августа — полнолуние в секторе семьи, дома, места жительства, мамы, родителей, недвижимости. Может, состоится поездка к родителям, новость о переезде, покупка или продажа жилья, завершение ремонта.

Полнолуние может вскрыть семейные тайны. Например, вы узнаете что-то неожиданное о родственниках.

11 августа Меркурий разворачивается в прямое движение в десятом 10 доме карьеры, целей, профессии. Все вопросы, которые тормозились, начнут продвигаться: сделки, документы, собеседования, ответы по работе.

После 11 августа можно заключать сделки и оформлять документы.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

13 августа Венера соединяется с Юпитером в вашем 9 доме. Это соединение малого и большого счастья. Вас ждет супердень для любови, брака, денег, признания, победы в суде, поступления в ВУЗ. Не исключена публикация книги, интервью на ТВ или радио, брак с иностранцем, эмиграция. Всё, что расширяет ваш мир — будет возможно. Энергия соединения действует с 12 по 15 августа.

23 августа - новолуние в 11-м дом друзей, социума, групп, команд. Это начало нового этапа. Скорпионов ждут новые мечты, цели, планы, знакомства. Может, друзья познакомят вас с кем-то важным. Вы поедете на семинар, концерт, организуете мероприятие или создадите группу в соцсетях.

26 августа Скорпиона могут получить работу, новую должность, признание. Возможно даже предложение руки и сердца. Ждите новость о карьере, достижениях или сбывшейся мечте.

Астролог напомнила, что Сатурн и Нептун ретроградны в шестом доме работы, здоровья, режима. Вы можете задуматься о смене профессии, переходе на фриланс, смене графика. Будете работать над своим здоровьем, питанием, сном, балансом между обязанностями и отдыхом.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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