Гороскоп на август 2025: Стрельцы получат уникальный шанс и дар судьбы

В последний день лета Уран будет менять ваше окружение: одни люди уходят, другие - приходят.

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Гороскоп на август 2025 для Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что Стрельцов ждет в карьере и финансовой сфере

Как Уран изменит окружение Стрельцов

Какой день августа будет самым удачным

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Стрельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильность.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера — планета любви, красоты, изобилия и денег — входит в восьмой дом гороскопа. Это сектор финансов. Причём это не только ваши, но и "чужие" деньги, то есть деньги супруга/супруги, партнёров, клиентов, банков. Возможно это страховка, наследство или даже государственная поддержка. Не исключено, что вас ждет совместный прибыльный проект.

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Кроме того, восьмой дом — это ещё и наше эмоциональное, психологическое состояние, интимная близость, доверие.

До 11 августа Меркурий ретроградный, поэтому возможен возврат бывших, восстановление отношений. А с 11 августа и до 20 сентября возможно начало новых отношений или переход существующих на более глубокий уровень.

Также восьмой дом — это мистика, эзотерика, тайны. Возможно, вы заинтересуетесь чем-то необычным, таинственным — и это будет вам по вкусу.

7 августа Марс - планета энергии и решительности - входит в 11 дом друзей, социума, команд, соцсетей. Это может быть активное участие в мероприятиях, вечеринках, поездках, встречах с друзьями, участие в конференциях, соревнованиях. Возможно, вы сами будете что-то организовывать.

Есть риск того, что Марс принесет конфликты с друзьями. В целом, Стрельцов ждет очень активный, насыщенный период.

9 августа — полнолуние в третьем доме общения, поездок, родственников, информации. Возможна поездка недалеко, важная встреча, новость от брата или сестры, соседей. Вы получите сертификат или будете оформлять документы.

11 августа Меркурий разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за путешествия, международные дела, визы, обучение, преподавание, публикации, духовность. Всё, что тормозилось или было под вопросом, начнёт двигаться. Вы можете бронировать поездки, встретить людей другой культуры, изучать языки, писать книги, идти учиться, преподавать, рекламировать себя.

13 августа произойдет соединение Венеры (малое счастье) и Юпитера (большое счастье) в доме финансов и любви - это волшебный день. С 12 по 15 августа Стрельцов ждет изобилие, подарки, неожиданные деньги, романтика, новости о беременности, выигрыш, наследство. Вы получите то, чего вы даже не ожидали. Стрельцы получат уникальный шанс. Вам нужно просто принять этот дар судьбы.

23 августа — новолуние. Вы получите новость о новой должности, о смене работы. Не исключено объявление о свадьбе, беременности, решении учиться на новую профессию. Всё, что касается вашей социальной роли, получит новое начало.

С 26 августа Венера будет помогать во всем, что связано с обучением, сдачей экзаменов, оформлением документов. Всё пройдет легко и приятно.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Астролог напомнила, что Уран находится в седьмом доме гороскопа. Это сектор партнёрства. Уран меняет ваше окружение: одни люди уходят, другие - приходят. Особенно сильно это почувствуют Стрельцы с асцендентом 0–2° и те, у кого день рождения 21–22 ноября. Возможны внезапные знакомства с необычными людьми, из другой культуры, профессии или вероисповедания.

Астролог добавила, что в начале августа произойдет соединение Сатурна с Нептуном пятом доме гороскопа. Это дом любви, детей, творчества. Сатурн — дисциплина, Нептун — вдохновение. Это время, когда вы учитесь вписывать радость и любовь в расписание. Может быть, вы будете дисциплинированнее в творчестве, или решите что-то важное в вопросах детей и любви. Но обе планеты ретроградны — ситуации могут тянуться. Результат вы увидите к февралю 2026.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл:

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