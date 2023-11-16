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Гороскоп на декабрь 2023 для Овнов: когда начнется самый денежный период

Анна Ярославская
16 ноября 2023, 05:30
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет декабрь у представителей знака зодиака Овен.
Гороскоп Овен, Анжела Перл
Гороскоп Овен ​ - что принесет декабрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое главное событие месяца - разворот Меркурия в ретроградное движение с 13 декабря и по 2 января, что может повлиять на покупки и контракты. В это время могут быть задержки в коммуникациях, пересмотр планов и проектов.

"Если вы хотите покупать новогодние подарки, технику, например, телефон, то покупайте до 13 декабря, а еще лучше в ноябре", - посоветовала специалист.

По словам Перл, Меркурий входит в десятый дом гороскопа. Это сектор карьеры и работы, эта тема и будет вас больше всего волновать.

Меркурий заставит Овнов призадуматься, поменять планы, переделать что-то, вернуться к старым клиентам или заказам.

Астролог не советует подписывать важные документы во время ретро Меркурия, лучше это делать уже в январе.

5 декабря Венера - планета любви и денег - входит в сектор финансов. Это очень хорошее положение планеты, поскольку Овны получат прибыль. Причем это будут чужие деньги, то есть заработанные не вами, или общий бюджет.

6 декабря Нептун разворачивается в прямое движение после пяти месяцев ретроградности.

Сейчас вы решитесь на то, чтобы заняться собой и своим здоровьем. Если вы ждали получения какой-то информации, то теперь ее получите. Может открыться тайна. Если вы готовились к переезду, то после 6 декабря откроются все двери.

12 декабря - новолуние в девятом доме гороскопа, который отвечает за поиск смысла жизни.

Вы начнете получать новые знания или сами будете преподавать, вести уроки, курсы, тренинги. Вас ждут встречи с интересными людьми.

13 декабря Меркурий развернется в ретроградное движение, что может замедлить коммуникацию и спровоцировать задержки в делах.

31 декабря Юпитер развернется в прямое движение в секторе доходов, в результате Овны получат подарки, а желания исполнятся.

По словам астролога, у Овнов могут появиться деньги или финансовые возможности с Нового года. Юпитер расширит финансовые возможности, и денег у представителей этого знака зодиака будет больше. Этот период продлится до середины мая 2024 года, говорит гороскоп.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Овен на декабрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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