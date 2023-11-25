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Гороскоп на декабрь 2023 для Стрельцов: Юпитер принесет подарки под Новый год

Анна Ярославская
25 ноября 2023, 10:47
Новолуние 12 декабря может открыть новую главу в жизни Стрельцов, говорит гороскоп на месяц.
Гороскоп
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Стрельцов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц зимы Меркурий развернется в ретроградное движение в секторе денег. Планета повлияет на все, что касается работы, заработка, источника доходов. Меркурий будет двигаться в обратном направлении с 13 декабря по 2 января.

"Меркурий будет в секторе денег наводить порядки. Эта планета отвечает за наши мысли, переговоры, контакты. Стрельцы будут вести переговоры по поводу сделки, работы, денег. Возможно планы поменяются, вы измените решение. Некоторые Стрельцы изменят цены на свои услуги", - рассказала специалист.

5 декабря Венера входит в 12-й дом гороскопа. Вы поедете в какое-то изолированное место, в круиз, на дачу. Возможно Стрельцы просто будут сидеть дома, у вас не будет желания общаться с другими людьми. Если вы будете работать в одиночестве, это принесет хороший заработок.

6 декабря Нептун разворачивается в прямое движение. Планета была ретроградной с 30 июня и могла давать неопределенность в ситуации, которая касается места проживания. Стрельцы могут получить документы относительно родственников, наследства, эмиграции.

12 декабря - новолуние в знаке Стрельца. Будет кульминация какого-то процесса, вы получите результат.

Новолуние может открыть новую главу жизни. У Стрельцов может появиться новая мечта или цель, новая работа, новый человек в жизни. Некоторые Стрельцы могут изменить имидж.

23 декабря Стрельцы получат благодарность, премию, награду, говорит гороскоп.

В конце месяца Стрельцы получат плоды своих инвестиций, возможно будет завершение отношений с бизнес-партнером, не исключена проверка. Может быть кульминация отношений с близкими людьми.

"30 декабря Венера входит в ваш первый дом. Новый год пройдет в вашем знаке, вы будете сиять, красиво выглядеть, притягивать к себе людей, как магнит, и окажетесь в центре внимания. 31 декабря Юпитер, как Дед Мороз, принесет Стрельцам подарки и все только самое хорошее", - рассказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный прогноз для Стрельцов на декабрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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