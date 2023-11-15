Гороскоп на декабрь 2023 для Весов: чем удивит первый месяц зимы

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет декабрь у представителей знака зодиака Весы.

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Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Весов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 года для Весов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое главное событие месяца - разворот Меркурия в ретроградное движение в четвертом доме гороскопа.

"Меркурий будет в вашем четвертом доме гороскопа со 2 декабря и по 6 февраля, то есть больше двух месяцев. 13 декабря планета пойдет в обратном направлении и будет ретроградной. Когда Меркурий ретроградный, он заставляет нас менять планы и передумывать. Возможно поменяются планы кого-то из членов семьи, которые собирались приехать на празднование Нового года или Рождества", - рассказала специалист.

Меркурий также отвечает за билеты, документы, бронирование отеля. Астролог советует внимательно проверять даты, документы и т.д.

С 13 декабря по 2 января неудачное время для сделок, покупок, подписания документов. Анжела Перл не советует подписывать документы во время ретроградного Меркурия, поскольку могут проявиться какие-то подводные камни. Возможно через две недели вы найдете вариант намного лучше и пожалеете о принятом решении.

Меркурий может вернуть в жизнь Весов людей из прошлого. Возобновится общение. Вы сможете помириться с кем-то, говорит гороскоп.

Тельцы проведут приятное время в кругу семьи, вы будете смотреть старые фильмы или рассматривать фотографии. Также возможно нужно будет решать проблемы родителей.

5 декабря Венера входит в сектор денег и финансов. Весы получат прибыль. Также это может быть новая работа, клиент, подарки или инвестиции. В целом, декабрь будет хорошим месяцем в финансовом отношении.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

6 декабря Нептун разворачивается в прямое движение. Планета была ретроградной с 30 июня, и благодаря Нептуну какая-то ситуация в жизни Весов была туманной. После разворота Нептуна все прояснится.

12 декабря - новолуние в секторе, который отвечает за общение, поездки, коммуникации. Наступает удачное время для того, чтобы получить новые знания, завести знакомство, появится новое окружение.

Гороскоп также говорит о том, что в конце месяца представителей этого знака зодиака ждут приятные встречи, знакомства, совместная поездка. Вы получите хорошую новость.

Детальный гороскоп на декабрь 2023 для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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