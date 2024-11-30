Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастье

В последний месяц уходящего года в жизни Близнецов будут происходить интересные события.

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Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В какой день лучше не планировать важные дела

Когда Близнецы могут получить прибыль

Чего ждать от полнолуния в декабре 2024

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с новолуния 1 декабря в седьмом доме гороскопа - это сектор партнерства, любви, отношений, знакомств. Ретроградный Меркурий находится в этом же доме гороскопа. Если вы не знаете, чего ждать от этого астрологического явления, читайте материал: Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиака.

"С ноября и по 9 января Меркурий ходит по сектору других людей, по сектору отношений, партнерства. возможно вы с кем-то расстались, поссорились, а теперь снова снова помирились. Не исключен период ожидания заключения какого-то контракта на работу. Если вы готовите документы на какую-то сделку, то, скорее всего, ее можно будет заключить после 15 декабря", - цитирует Анжелу Перл Главред.

По новолунию в седьмом доме обычно мы можем встретиться с новыми людьми. Могут появиться новые клиенты, но, как правило, во время ретроградного Меркурия, отношения не продлятся долго, или вы поменяете мнение об этом человеке.

В вашу жизнь могу вернуться люди из прошлого. Возможен переход отношений на следующий уровень, свидетельствует гороскоп.

6 декабря Марс разворачивается в ретроградное движение в третьем доме гороскопа до 24 февраля 2025 года.

"Вы поедете в гости к родственникам, к сестре, к брату, потому что Марс разворачивается в прошлом. Вероятно вы будете получать новые знания и навыки. Состоится поездка в места, в которых вы уже были. Покупать машину лучше после 24 февраля, когда Марс уже развернется. В целом, нежелательно делать дорогие покупки, начинать бизнес или какой-то очень срочный проект", - сказала Перл.

7 декабря Нептун разворачивается в прямое движение и вносит ясность в ваши цели и намерения. Если вы в чем-то были не уверены, то теперь точно определитесь. Прояснится ситуация в вопросах карьеры.

8 декабря Венера входит в девятый дом гороскопа – это глобальный и масштабный сектор, связанный с заграницей, с людьми других национальностей. Также это сектор религии и философии.

"И здесь Венера соединяется с Плутоном, а Плутон изменит ваш менталитет и убеждения, возможно принесет в вашу жизнь людей других национальностей. Состоится путешествие. Венера с Плутоном также дают небольшую сумму денег или какой-то подарок", - рассказала астролог.

15 декабря Меркурий разворачивается в прямое движение. Перл посоветовала на панировать в этот день важные, серьезные дела, потому что разворот Меркурия всегда приносит немного хаоса в жизнь. Есть риск куда-то опоздать или что-то забыть. Планы могут поменяться.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

15 декабря - полнолуние в знаке Близнецов. Вы можете оказаться в центре внимания. До 30 декабря вы заявите о чем-то. Возможно Близнецы поменяют имидж или цвет волос. ожидается получение важной новости. Вероятно вы примете решение по поводу отношений с коллегой, любимым человеком, мужем или женой, бизнес-партнером. Это может быть как обоюдное решение, так и только ваше.

20 декабря будет очень хороший аспект между Венерой и Юпитером.

"Венера – это маленькое счастье, Юпитер – большое счастье. Если у вас день рождения с 4 по 8 июня, то Юпитер принесёт вам подарочки. Это могут быть и деньги, и какие-то бесплатные вещи, и подарки, и судьбоносные знакомства", - сказала астролог.

Новолуние 30 декабря принесет Близнецам финансовые новости. Вы получите наследство, страховые деньги, стипендию, алименты, деньги из-за границы или подарок от государства.

Детальный гороскоп для Близнецов на декабрь смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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