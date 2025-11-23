Укр
Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Анна Ярославская
23 ноября 2025, 02:30
Марс в знаке Козерога даст невероятную силу, рассказала Анжела Перл.
Гороскоп на декабрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические события ожидают Козерогов в конце года
  • Какое влияние окажет полнолуние на сферу работы и здоровья
  • Каких бонусов ждать в финансовой сфере

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Козерогов.

Если вам интересен астрологический прогноз для других знаков зодиака, читайте материал: Судьбоносный месяц: какой знака зодиака ждет нереальное заершение 2025 года.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 4 декабря в шестом доме гороскопа. Влияние Луны можно будет почувствовать в течение всей первой недели - с 1 по 7 декабря.

"Шестой дом – это работа, это фокус на работу. Может быть, вы в этот день заканчиваете работу и уже не будете до Нового года работать, потому что полнолуние часто может завершать что-то. Может быть, вы, наоборот, составляете план, что вам нужно успеть в ближайшую неделю. Или это завершение какого-то проекта или работы с клиентом. Может, вы увольняетесь или кто-то уезжает, уходит в отпуск, а вы срочно ищете замену", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Полнолуние также высветит вопросы здоровья. Не исключено, что вам нужно сдать анализы или срочно пойти к зубному.

Козерогам нужно будет найти баланс между работой, решением каких-то вопросов и отдыхом. От этого зависит самочувствие.

Могут всплыть какие-то проблемы, которые нужно срочно решить в течение двух недель.

10 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в третьем доме гороскопа. Это планета мечты и иллюзий, и она находится в секторе друзей, окружения, коллег, родственников, соседей.

"Нептун как будто растворит ваш коллектив, все куда-то переведутся в другие места, уедут или съедут соседи. Нептун - это также планета исполнения желаний. Может быть, у вашей сестры или брата исполнится желание, и они этим поделятся с вами. Не исключено, что состоится поездка к морю", - рассказала астролог.

Если вы ждете какую-то информацию или вам сложно получить какие-то документы, то период ожидания продлится до 27 января, пока Нептун не выйдет из третьего дома.

12 декабря Меркурий принесет Козерогам людей из прошлого. Вы получите сообщение от кого-то, кто живет далеко. Возможно, это будет посылка или подарок. Гости к вам могут приехать.

Возможно, вы с ребёнком поедете отдыхать после 12 декабря в какое-то изолированное место. Это может быть ретрит, остров, корабль, теплоход.

Также может открыться тайна. Вы узнаете какую-то информацию из вашего прошлого. Что-то случилось давно, но вы узнаете об этом только сейчас.

16 декабря благодаря Марсу у Козерогов появятся намерения, новый план. Если этот план у вас был, то с середины месяца вы начнете его осуществлять. Марс будет влиять на Козерогов весь январь. У вас появится какая-то сила, здоровье, энергия и смелость.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 декабря — новолуние в двенадцатом доме завершения чего-то старого.

"У вас одновременно здесь и завершение, и решение проблем, и освобождение, и начало нового этапа. Как будто вы становитесь другим человеком. Может, вы даже выглядеть будете по-другому. Возможно, вы примете решение эмигрировать. Будет воссоединение, встреча с кем-то, кто живет далеко. Или вы поедете куда-то отдыхать в другое место, в другую страну, или в какое-то очень изолированное место", - рассказала астролог.

25 декабря Венера принесет подарки. Вам покажут, что вас любят. Вы будете светиться, сиять энергией, излучать любовь. Какие-то деньги придут вам после 25 декабря. Вам стоит делать себе подарки и заняться процедурами красоты, поменять прическу.

"У вас могут начаться отношения 25 декабря. В одиночестве вы точно не будете встречать Новый год", - резюмировала Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на декабрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

