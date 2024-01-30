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Гороскоп на февраль 2024 года для Стрельцов: популярность, прибыль и конфликт

Анна Ярославская
30 января 2024, 20:05обновлено 30 января, 20:37
Новолуние 9 февраля принесет что-то новое в вашу жизнь, а полная Луна высветит достижения Стрельцов.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон поменял знак. Эта планета в течение 15 лет была в секторе финансов и доходов. Когда Плутон выйдет из финансового дома, многие Стрельцы вздохнут свободно и начнут легче зарабатывать деньги.

"Плутон входит в сектор общения. В ближайшие 20 лет у вас будут перемены в отношениях, будут меняться соседи. Это значит, что вы будете переезжать несколько раз. Возможны перемены в жизни родственников, братьев, сестер. Вы можете сменить профессию", - рассказала специалист.

Некоторые Стрельцы получат наследство, кто-то - хорошую работу, другие представители знака возьмут на себя финансовые обязательства.

6 февраля Меркурий входит в сектор общения. Вы будете получать информацию, письма, новости, оформлять документы.

9 февраля - новолуние. К Стрельцам приедут гости. У вас будет много встреч и разговоров.

Новолуние принесет что-то новое в вашу жизнь.

14 февраля Марс также входит в третий дом. Есть риск ссоры или конфликта с соседями или с родственниками.

17 февраля Стрельцы заключат соглашение, контракт, проведут удачные переговоры.

24 февраля - полнолуние в секторе статуса и карьеры. Полная Луна высветит ваши достижения или то, чем вы будете гордиться. К Стрельцам придет популярность. Стоит учитывать, что она может быть и хорошей, и плохой.

"У вас появится ясность, понимание, в чем ваше предназначение и куда вы хотите двигаться. Возможна смена статуса. Например, вы становитесь родителями или выходите на пенсию", - рассказала астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Подробный гороскоп для Стрельцов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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