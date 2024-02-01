Гороскоп на февраль 2024 года для Тельцов: конфликт с боссом, проверка и роман

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 года для Тельцов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января произошло важное событие - Плутон поменял знак и вошел в десятый дом гороскопа, который символизирует карьеру профессию, цели, достижения, статус.
"Ваши цели, скорее всего, поменяются. В этом году Плутон будет стоять на границе 10-го дома. Осенью, со 2 сентября по 20 ноября, он сделает шажок назад - в девятый дом, где был 15 лет. Что-то закончится, то, чем вы занимались все эти годы. Девятый дом отвечает за все, что связано с заграницей и образованием. Плутон любит разрушать. Например, закроется организация, в которой вы работали и нужно будет искать что-то другое. Произойдут события, которые от вас не зависят", - сказала астролог.
6 февраля принесет Тельцам новость, знакомство с важным человеком. Возможны перемены в жизни родителей.
9 февраля - новолуние. По словам Перл, новая Луна даст Тельцам новую работу, проект, клиента.
14 февраля Марс может отправить Тельцов в командировку. Существует риск конфликта с начальством. Возможно будет проверка.
С 17 числа и до конца месяца у представителей этого знака зодиака может начаться служебный роман.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
20 февраля ждите прибыль, награду за вашу работу.
Полнолуние 24 февраля пройдет в секторе любви, праздников, удовольствий, таланта, творчества.
"Тельцы могут пойти в ресторан, театр, кино, поехать в отпуск. Также вы получите новость о детях. Например, родится ребенок, вас пригласят на крестины или день рождения. Полнолуние высветит что-то, что касается школы, детского сада. Вы поедете отдыхать вместе с ребенком", - рассказала Перл.
Подробный гороскоп для Тельцов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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