Гороскоп на февраль 2025 для Дев: вдохновение, рост, любовь и гармония

Самое важное событие месяца - новолуние, которое может принести новые знакомства и развитие существующих отношений.

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Гороскоп на февраль 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

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Какие важные астрологические события произойдут в феврале

событие Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Ракам - прибыль, Львам - отдых, Девам - триумф.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, кармические узлы в январе поменяли знак и вошли в первый и седьмой дома гороскопа Дев. Эти узлы начнут менять восприятие жизни, планы и намерения Дев, а также их отношение к себе и окружающим. Таким образом, особенно актуальными будут темы, связанные с отношениями. У вас может поменяться круг общения. Состоятся важные знакомства. Вы будете принимать решения в личной жизни.

"Первый дом - это вы сами, то есть как вы выглядите, как какие у вас намерения, как вас видят другие люди. Девы будут менять внешность, стиль, ощущение жизни, планы и намерения, отношение к себе. Возможно вы поменяете работу, в результате изменится коллектив. Может быть вы начнете увлекаться фитнесом, бальными танцами. У вас появится группа единомышленников. Вы решите выйти замуж или жениться", - цитирует Главред Анжелу Перл.

В феврале 2025 года Юпитер будет находиться в секторе карьеры, достижений и статуса Дев. С 4 февраля он развернется в прямое движение, что откроет новые возможности для представителей этого знака зодиака. Девы могут получить повышение по службе, новую должность или проект. Если у вас есть бизнес, то он может расшириться и масштабироваться. Если Девы решат переехать, это также может быть связано с изменением статуса, например, на статус иммигранта.

"Юпитер развернется и начнет давать вам возможности и будет открывать новые двери. Юпитер любит у нас масштаб, любит расширяться. Может быть, вы будете брать себе помощников, сотрудников, ассистентов. Это может быть беременность, рождение ребёнка, брак", - рассказала астролог.

5 февраля Венера входит в 8 дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за финансы. Таким образом, Девы могут получить прибыль, придут незаработанные деньги. Это может быть премия, государственные деньги, наследство, деньги по страховке, деньги мужа или жены, помощь родителей.

12 февраля - полнолуние в 12 доме гороскопа. Этот дом связан с изоляцией, приватностью и внутренними переживаниями. Полнолуние может побудить Дев побыть в одиночестве, возможно, для отдыха или саморазмышления. Это время, когда может возникнуть потребность в детоксе, очищении или избавлении от ненужного балласта в жизни.

Также в полнолуние вы можете отпустить что-то или кого-то, кто больше не имеет значения. Это может быть связано как с личными отношениями, так и с внутренними установками.

15 февраля Меркурий входит в 7 дом гороскопа Дев. Это будет важный период для отношений, так как этот сектор отвечает за взаимодействие с другими людьми. Девы могут ожидать важных переговоров, звонков или писем, касающихся отношений, а также возможных сделок или подписания документов. Это удачное время для улучшения личных и деловых отношений, а также для заключения новых партнерств. Меркурий будет способствовать более глубокому пониманию и коммуникации с окружающими.

24 февраля Марс развернется в прямое движение. Пока он был ретроградным, у вас могла быть какая-то пауза.

"Вы не знали, как планировать, или не было смелости сделать шаг навстречу своей мечте. С 24 февраля Марс даст вам смелость на действия и активность. Может состояться поездка или встреча с друзьями", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Новолуние, которое состоится 28 февраля, принесет Девам новые возможности в сфере отношений и сотрудничества. У вас состоятся новые знакомства, существующие отношения выйдут будут развиваться или выйдут на новый уровень. Это также может касаться делового партнерства или сотрудничества с другими людьми, включая важные переговоры и подписание контрактов.

Кроме того, новолуние может принести новости, касающиеся личной жизни. У некоторых Дев начнутся новые романтические отношения. Возможно вы получите предложение руки и сердца.

Детальный гороскоп для Близнецов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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