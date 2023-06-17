Гороскоп на июль 2023 для Тельцов: смена работы, везение и путешествие

Во второй месяц лета произойдут два важных астрологических события, которые повлияют на жизнь Тельцов, говорит гороскоп.

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Гороскоп Телец​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2023 для Тельцов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, во второй месяц лета произойдут два важных события. Во-первых, 18 июля кармический узел уходит из знака Тельца в 12 дом гороскопа - это сектор завершения и прошлого. Во-вторых, управительница Тельцов Венера разворачивается в ретроградное движение с 23 июля по 4 сентября в секторе семьи и недвижимости. Таким образом, вопросы отношений, любви, денег, недвижимости будут иметь очень важное значение для представителей этого знака зодиака.

Полнолуние 3 июля заставит Тельцов уделить больше внимания смыслу жизни. Возможно вы поедете в путешествие, пойдете на собеседование, появится ясность в вопросах, связанных с заграницей или юридическими делами. Кругозор Тельцов расширится.

11 июля Марс входит в пятый дом гороскопа - это сектор любви, праздников, детей, удовольствия, бизнеса и творчества. Марс - это планета энергии, активных действий, агрессии. Возможно, после 11 июля Тельцы покажут свой талант другим людям, и им это понравится.

12 июля планета общения, контактов, документов Меркурий входит в сектор дома семьи и места жительства. Тельцы будут делать покупки для дома, принимать гостей, возможен переезд или покупка/продажа недвижимости.

17 июля - новолуние в секторе знакомства, общения, контактов, техники, медийности, автомобилей. Возможны короткие поездки, приедут родственники или вы получите от них новость.

18 июля кармический узел Раху, который последние полтора года был в знаке Тельца, перейдет в 12 дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за познание себя, дом того, чего мы не видим, дом одиночества, уединения, эмиграции, завершения старых дел, избавления от ненужного.

"В ближайшие полтора года многие люди от вас отойдут, вы многое оставите, то, что вам не нужно. Будет какое-то облегчение. В этот период может проявиться интерес к эзотерике. Вы будете видеть вещие сны", - рассказала астролог.

В прошлый раз такое же положение кармического узла Раху было в 2005-2006 годах. Стоит вспомнить, что происходило в тот период.

В этот раз Тельцам возможно придется поменять профессию или работу.

23 июля Венера останавливается и разворачивается в обратном направлении. С этого дня и до 4 сентября нежелательно вступать в брак, делать уколы красоты и операции, связанные с красотой. Иначе их придётся переделывать. Возможно придется переделать ремонт, сделать свое жилье лучше. Может быть вы решите переехать, нужно будет пожить в менее комфортных условиях.

Будут происходить события, связанные с семьей и местом жительства. Процесс получения документов может затянутся до 4 сентября.

24 июля Солнце добавит энергии в решение вопросов. Захочется удобства.

29 июля Меркурий меняет знак и входит в 5 дом гороскопа - это предвещает радостную новость, встречу, знакомство.

Кроме того, в июле Юпитер будет находиться в первом доме. А это означает, что повезет Тельцам, которые родились с 29 апреля по 2-3 мая.

Смотрите видео - Гороскоп Телец на июль 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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