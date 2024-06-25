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Гороскоп на июль 2024: Ракам - судьбоносный месяц, Близнецам - уверенность

Сергей Кущ
25 июня 2024, 09:48
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды в июле всем знакам зодиака.
Гороскоп на июль 2024
Гороскоп на июль 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на июль 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в июле 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на июль – Овен

В этом месяце вы будете чувствовать себя более интроспективно, чем обычно, Овны, что даст вам много возможностей для роста. Марс входит в знак Близнецов, активизируя ваш 3-й дом ума и социальной активности. Это поможет вам лучше общаться с окружающими и с самим собой.

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Хирон начинает свое обратное вращение в вашем домашнем знаке 26-го числа; найдите время, чтобы разобраться с любыми эмоциональными блоками или неуверенностью в себе, которые вы храните в прошлом, а затем отпустите их. Для такой вспыльчивой натуры, как вы, важно побыть с собственными мыслями, но постарайтесь не заблудиться в собственных мыслях. Если вы чувствуете себя подавленным, сходите посмотреть на сезонные цветы.

Гороскоп на июль – Телец

Этот месяц для вас, Тельцы, посвящен семье. Венера и Меркурий перемещаются в ваш 4-й дом дома и устоев, поэтому вы можете поймать себя на том, что хотите увидеть своих близких или романтизируете будущее. Время, проведенное с избранной семьей, - это своеобразная форма ухода за собой, и вас может омолодить занятие чем-то полезным, например, приготовлением пищи или походом на пляж.

На самом деле, поездка на пляж может быть именно тем, что вам нужно, когда полнолуние в земном знаке Козерога осветит ваш 9-й дом путешествий в конце этого месяца. Смена обстановки и любимые люди - идеальный рецепт счастья.

Гороскоп на июль – Близнецы

Близнецы, вы, как правило, отличный собеседник, но в этом месяце ваши слова будут литься настоящим потоком - так что убедитесь, что вы говорите с намерением. Болтливый Меркурий и страстная Венера войдут в ваш 3-й дом ума и общения в начале месяца, что сделает беседы по-настоящему оживленными.

Затем, когда Марс войдет в ваш домашний знак 20 июля, вы обретете уверенность в своих силах. Сейчас самое время воплотить в жизнь все идеи, которые вы выдвинули в первой половине месяца. Потратьте немного времени на размышления и запишите свои мысли и впечатления, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого экспрессивного времени.

Гороскоп на июль – Рак

Для вас это месяц расширения. Пока вы греетесь в тепле своего солнечного возвращения, 5 июля в вашем знаке будет новолуние, и вы почувствуете, что начинаете заново, как вам лучше выразить себя.

Меркурий и Венера будут находиться в вашем втором доме материальных благ и рутины, так что вы будете чувствовать себя уверенно в своих финансах. Благодаря прочному фундаменту и мощной лунной перезагрузке этот месяц может стать для вас судьбоносным - при условии, что вы решите принять энергию, которая появится на поверхность. Выйдите из зоны комфорта, пригласив друзей посетить интересные мероприятия, проходящие в городе.

Гороскоп на июль – Лев

Лев, вы всегда обладаете огромной силой, но в этом месяце вы почувствуете себя в своей стихии. С Меркурием и Венерой в вашем углу с самого начала месяца вы будете чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы идти вперед и говорить свою правду.

Полнолуние 21-го числа осветит ваш 6-й дом здоровья и организации, позволяя вам провести масштабную уборку - как раз к началу сезона. Двигаясь вперед под влиянием энергии солнечного возвращения, не забывайте уделять время уходу за собой и размышлениям.

Гороскоп на июль – Дева

В этом месяце, Дева, вы будете переживать личностный рост. Поскольку Меркурий и Венера входят в ваш 12-й дом целительства и духовности, в первой половине месяца вы будете естественным образом тяготеть к своему внутреннему миру.

21 июля произойдет полнолуние в земном знаке Козерога, освещающее ваш 3-й дом общения и разума; кроме того, 25-го числа в ваш домашний знак войдет планета связи Меркурий.

Вся внутренняя работа, которую вы проделали в этом месяце, будет вытекать из вас естественным образом, позволяя вам чувствовать себя самим собой в компании других людей. Воспользуйтесь этой приземленной энергией и займитесь чем-нибудь интересным с друзьями, например, посетите предстоящую выставку искусства.

Гороскоп на июль – Весы

Скажите "да" тому, чего вы хотите в этом месяце, Весы. Поскольку Меркурий и Венера входят в ваш 11-й дом надежд, желаний и социальной осведомленности, вы будете больше обычного мечтать о будущем и сможете хорошо сотрудничать с другими людьми.

Когда 20 июля планета Марс войдет в воздушный знак Близнецов и окажется в вашем 9-м доме путешествий и высшего образования, вы можете вдохновиться на приключения и получить новые философские знания благодаря этому. Подумайте о том, чтобы отправиться в однодневную поездку, когда у вас будут свободные выходные.

Гороскоп на июль – Скорпион

Проходя через сезон своего собрата по водному знаку Рака, позвольте себе озвучить свои желания как в профессиональной, так и в личной жизни. В начале месяца Меркурий и Венера войдут в ваш 10-й дом карьеры и структуры, благодаря чему вам будет легче представить себе успех любых предстоящих целей и проектов.

Полнолуние в конце месяца осветит ваш 3-й дом разума; самое время заняться самоанализом, отпустив все мысли, которые вас сдерживают. Если вы обнаружите, что слишком много думаете, дайте себе выход: пообщайтесь с друзьями за чашечкой кофе или напишите дневник.

Гороскоп на июль – Стрелец

Проходя через сезон своего собрата по водному знаку Рака, позвольте себе озвучить свои желания как в профессиональной, так и в личной жизни. В начале месяца Меркурий и Венера войдут в ваш 10-й дом карьеры и структуры, благодаря чему вам будет легче представить себе успех любых предстоящих целей и проектов.

Полнолуние в конце месяца осветит ваш 3-й дом разума; самое время заняться самоанализом, отпустив все мысли, которые вас сдерживают. Если вы обнаружите, что слишком много думаете, дайте себе выход: пообщайтесь с друзьями за чашечкой кофе или напишите дневник.

Гороскоп на июль – Козерог

Для вас это месяц размышлений. Подумайте о том, как вы связаны с окружающими вас людьми, Кап. Поскольку Меркурий и Венера находятся в вашем 8-м доме совместных финансов и интимных отношений, начало месяца - это время, когда вы можете испытать некоторые откровения о том, как вы связаны с самыми важными для вас людьми.

Позже в этом месяце ретроградный Хирон в вашем 4-м доме семьи, возможно, поднимет вопрос об исцелении основ, которое вам предстоит пройти; найдите время поговорить с близкими, возможно, за вкусным обедом.

Гороскоп на июль – Водолей

В этом месяце вы чувствуете себя романтично, Водолей, так что не сдерживайте себя в выражении любви, которая есть в вас. Поскольку Меркурий и Венера входят в ваш 7-й дом партнерских отношений, а Марс - в ваш 5-й дом романтики и игры, вы можете быть удивлены тем, насколько кокетливыми вы себя чувствуете.

Возьмите на свидание своего особенного человека (или человека, которого вы хотите сделать своим особенным) и подойдите к этому творчески.

Гороскоп на июль – Рыбы

Проявлите свои природные склонности к искусству и творчеству, Рыбы. Новолуние в Раке 5 июля подчеркивает ваш 5-й дом творчества и детского духа. Позвольте себе быть глупыми, если этого требует ситуация. Займитесь тем, что делало вас счастливым в детстве, например, посетите аниме-мероприятие, посвященное вашему детскому сериалу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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