Гороскоп на июль 2025: Ракам пришло время попрощаться, Рыбам - прекрасный месяц

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в июле всем знакам зодиака.

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Гороскоп на июль / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцы почувствуют необходимость отступить

У Близнецов появится возможность быть ответственным влиятельным лицом

Гороскоп на июль 2025 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в июле 2025 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

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Гороскоп на июль – Овен

Ваша правящая планета, Марс, проведет месяц в рабочей зоне - транзит, благоприятствующий хорошей работе. Дайте волю своим амбициям, и, возможно, до конца июля вы получите повышение. Когда Венера перейдет в знак Близнецов 4 числа, вы будете думать о романтике. Вы не стесняетесь, когда речь заходит о любви, но это поможет вам найти нужные кокетливые слова. Уран соединяется с Венерой 7-го числа, повышая вашу изобретательность.

Ожидайте множество блестящих идей, которые обязательно привлекут внимание на вашем рабочем месте. Признание придет с Полнолунием 10-го числа. Вы его заслужили, так что гордитесь своими достижениями!

Ретроградный Меркурий 18-го числа может принести неожиданную неловкость на романтическом фронте. Тем не менее, переход Солнца во Льва поможет вам найти в себе мужество, чтобы заявить о своих намерениях. Избегайте смелых романтических шагов 23-го числа - Венера не в настроении.

Вместо этого лучший день для свидания - новолуние 24 числа. Забронируйте столик в шикарном заведении и побалуйте своего партнера как следует! 30-го числа, когда Венера перейдет в сектор домашнего хозяйства в вашей карте, начните заниматься декором дома. Следите за расходами, которые могут оказаться значительными из-за ретроградного Меркурия. Вы все равно сможете построить дом своей мечты, уложившись в бюджет!

Гороскоп на июль – Телец

Финансы оживятся, когда ваша правящая планета, Венера, войдет в денежную часть вашей карты 4-го числа. Это хорошая новость, особенно если вы жалели копейки. Займитесь розничной терапией, когда ваша управляющая Венера образует благоприятные углы с Сатурном и Нептуном. Вы заслужили удовольствие! 7-го числа Уран соединится с Венерой, что может означать финансовые сюрпризы или деньги, заработанные необычным способом.

В любом случае, это благоприятно скажется на вашем кармане. Полнолуние 10-го числа благоприятно для дальних поездок. Это лучший день для летнего отдыха! Семейная драма возможна после того, как Меркурий станет ретроградным 18 числа. Ссоры из-за мелочей могут нарушить ваш покой. Обязательно установите границы.

Солнце во Льве 22-го числа поставит вас во главе домашнего фронта, что облегчит контроль над ссорами. Новолуние 24-го числа благоприятно для покупки недвижимости или проектов по благоустройству дома. Если вы хотите улучшить свои жилищные условия, это ваш зеленый свет! Мысли о любви перейдут в сентиментальный Рак, когда 30-го числа Венера вальсирует в этом знаке. Тихие вечера, проведенные дома с партнером, добавят сладости вашему лету.

Гороскоп на июль – Близнецы

Июль окажется прибыльным благодаря Солнцу и Юпитеру в доме доходов в вашей карте. Ваша способность привлекать больше доходов сильнее, чем обычно. Будьте готовы к активным действиям! Обновите свой образ, когда Венера войдет в ваш знак 4 числа. Свежая стрижка или новая одежда помогут вам стильно выйти в свет.

Главные новости: 7-го числа в ваш знак войдет Уран. Этот транзит принесет новых друзей и идеи. Интуиция обострится, а ваше стремление к личной свободе усилится. Вы всегда были нонконформистом - и этот транзит позволит вам быть неапологетичным. Делайте то, что вам нравится, следуйте своим прихотям и не бойтесь пробовать все дикие стили! Обновите свой бюджет, когда 10 числа наступит Полнолуние.

Быстрый обзор поможет вам устранить утечки. Ваша правящая планета, Меркурий, становится ретроградным 18-го числа, что создает вероятность драмы в поездках и казусов в общении. Выделите дополнительное время на поездку - и следите за словами! Солнце во Льве 22-го числа добавит в ваш график суеты.

Поручения, быстрые поездки, визиты к братьям и сестрам заставят вас постоянно находиться в движении (что вам очень нравится). Новолуние 24-го числа идеально подходит для короткой поездки с приятелем. Только не забывайте не торопиться! 30-го числа Венера войдет в вашу денежную зону, открывая путь к большим деньгам и тратам. Избегайте искушения, придерживаясь своего бюджета. Если вам это удастся, вы выйдете из лета с большей суммой денег на руках.

Гороскоп на июль – Рак

Это ваше время блистать! Солнце находится в вашем знаке вместе с удачливым Юпитером - два космических события, которые повышают вашу уверенность. Вы чувствуете себя хорошо - и у вас должно быть много бодрости в шаге! Спокойное времяпрепровождение с возлюбленным добавит сладости вашему лету, когда 4-го числа Венера переместится в вашу зону уединения.

Отпуск? Да, пожалуйста. 7-го числа к Венере присоединяется Уран - транзит, стимулирующий интуицию и бессознательные воспоминания. Доверьтесь своей интуиции и примиритесь с прошлым. Отношения изменятся 10-го числа, когда Полнолуние осветит возможный конец. Возможно, пришло время попрощаться или установить новые границы.

Ретроградный Меркурий 18-го числа в течение трех недель может испортить ваши финансы. Лучше потуже завязать кошелек, пока не пройдет это время. Тем не менее, Солнце во Льве 22 числа поможет вам привлечь необходимые деньги. Повышение зарплаты, премия или новый источник дохода возможны при появлении Новолуния 24-го числа.

В конечном счете, от того, как вы распорядитесь деньгами, будет зависеть ваше положение. Венера в вашем знаке 30-го числа одаривает вас великолепным сиянием. В августе вы будете кружить головы многим, и ваше обаяние обязательно откроет перед вами двери.

Гороскоп на июль – Лев

Вы будете готовы к летним вечеринкам, когда Венера переместится в вашу социальную зону 4-го числа. В то же время ваша правящая планета, Солнце, предпочитает время "для себя". Вы должны найти баланс между весельем и отдыхом.

Уран соединяется с Венерой 7-го числа, что приводит на вашу орбиту уникальных людей. Когда это произойдет, вам захочется выйти на улицу и поиграть. Зачем сидеть дома, если интересные люди отрываются по полной? Откажитесь от вредных привычек 10-го числа, когда Полнолуние поможет вам найти в себе силы сказать "нет". Это лучший день, чтобы привести себя в порядок.

Ретроградный Меркурий 18-го числа может на несколько недель связать вам язык. В целом вы прекрасно умеете выражать свои мысли, но этот транзит может сделать вас менее уверенными в себе. Несмотря на это, 22-го числа в ваш знак войдет Солнце, что значительно повысит вашу смелость. Даже если вы будете коверкать слова, вы найдете способ очаровать окружающих. Дебютируйте в новом образе 24-го числа, когда в вашем знаке появится Новая Луна.

Обновление стиля приведет в восторг ваших поклонников. Избегайте переговоров 25-го числа, когда Солнце противостоит Плутону. Добиться своего будет невозможно. Друзья в этот день также могут оказаться ненадежными, поэтому лучше избегать социальных обязательств. Тайная влюбленность станет явной, когда Венера перейдет в знак Рака 30-го числа. Вопрос в том, что при таком количестве претендентов на ваше внимание, будет ли это тот, кто завладеет вашим большим сердцем?

Гороскоп на июль – Дева

Благодаря Марсу в вашем знаке у вас есть энергия, необходимая для осуществления грандиозных дел в этом месяце. Вырывать газон или устраивать масштабную вечеринку в квартале - вы справитесь с этой задачей. Ваша репутация еще больше укрепится, когда 4-го числа Венера войдет в вашу зону карьеры. Внезапно ваше обаяние заставит открыть все двери.

Уран в Близнецах 7-го числа может принести неожиданные возможности. Будьте начеку и готовы к атаке! Конечно, Уран непредсказуем, поэтому лучше сначала прочитать мелкий шрифт. Лучший день для свидания - полнолуние 10 числа. Немного романтики в эту ночь принесет летний фейерверк!

Будьте осторожны с личной информацией, когда ваш управитель, Меркурий, станет ретроградным 18 числа. Немного бдительности обеспечит безопасность ваших дел. Солнце во Льве 22-го числа может склонить вас к тому, чтобы высказаться, хотя лучше было бы промолчать. Чем меньше вы раскроете, тем лучше. Новолуние 24-го числа идеально подходит для спа-дня. Потратьте деньги на массаж и разомните все узлы! Романтика будет на подъеме, когда Венера войдет в ваш социальный сектор 30-го числа. Если вы одиноки, лучшего времени, чтобы отправиться на танцпол, не найти!

Гороскоп на июль – Весы

Ваша правящая планета, Венера, переходит в знак Близнецов 4-го числа, и большую часть месяца она будет излучать позитивный свет. Она также находится в вашей зоне путешествий, что делает июль благоприятным для дальних летних отпусков. 7-го числа в Близнецах появится Уран - еще один астрологический повод для спонтанных путешествий.

Держите паспорт под рукой! Завершите домашние проекты в Полнолуние 10-го числа. Это освободит вас для приключений. Ретроградный Меркурий 18-го числа подбросит соли в вашу социальную жизнь. Возможны недоразумения с друзьями, поэтому будьте осторожны. Солнце во Льве 22-го числа принесет четыре недели вечеринок, концертов и фестивалей.

Надраивайте каблуки сколько угодно! Новолуние 24-го числа - лучшая ночь для вечеринки с подружками. Приготовьтесь к карьерному взлету, когда 30-го числа Венера взойдет на вершину вашей карты. У вас будет шесть недель, чтобы поразить публику и своего босса. К концу лета вы можете рассчитывать на повышение. Вполне заслуженно!

Гороскоп на июль – Скорпион

Этот месяц предоставляет возможности для путешествий и карьерного роста. Солнце и Юпитер в секторе дальних странствий вашей карты создают благоприятные условия для длительных экскурсий в неизведанные края. Венера в секторе совместных финансов обеспечивает стабильный денежный поток, облегчая ваше бюджетное сознание.

Потратьте немного! Уран в Близнецах 7 числа принесет радикальные изменения в дружеские отношения. Возможно, некоторые связи придется разорвать. Это освободит вас от необходимости общаться с новыми единомышленниками. Большая ясность наступит с Полнолунием 10-го числа. Вы сможете увидеть, кто остается, а кому нужно уйти. Остерегайтесь коммуникативных ляпов на работе, когда 18-го числа Меркурий станет ретроградным.

Лучше прикусить губу, если вы хотите сохранить свою репутацию. Солнце во Льве 22-го числа поставит вас в положение лидера. Это ваш шанс подать коллегам хороший пример. Повышение по службе возможно 24-го числа, когда Новолуние откроет скрытые возможности. Скажите "да", но читайте мелкий шрифт в договоре. Венера в секторе путешествий в вашей карте 30-го числа предвещает второй медовый месяц, свадьбу по месту назначения или поездку с любимым человеком в последнюю минуту.

Гороскоп на июль – Стрелец

По мере того как месяц продолжается, вы привлекаете все больше денег - и возможностей для путешествий. Ваш сектор совместных ресурсов освещен Солнцем и Юпитером - планетарным дуэтом, который добавляет удачу в ваши финансы. Инвестиции сейчас имеют реальную возможность роста.

Вам также может повезти в любви, когда 4-го числа Венера перейдет в знак Близнецов. Если вы ищете любовь или готовы сказать "да", этот транзит предвещает романтику! Уран соединяется с Венерой 7-го числа, что может привести к появлению очаровательных новичков или необычных партнеров. Это может добавить интриги или драмы, в зависимости от обстоятельств. Полнолуние 10-го числа - это сигнал позаботиться о своих потребностях, особенно если вы были слишком сосредоточены на других. День, посвященный уходу за собой, вернет вам чувство равновесия. Ретроградный Меркурий 18-го числа добавит трудностей в поездках.

Вам нужно будет сохранять терпение, даже если задержки будут долгими. Солнце во Льве 22-го числа благоприятно для посещения солнечных стран - но опять же, сохраняйте спокойствие, если опоздаете на рейс или прибудете позже, чем хотелось бы. Несмотря на ретроградность, Новолуние 24-го числа благоприятно для путешествий. Венера в Раке 30-го числа гарантирует, что у вас будут деньги, необходимые для всех ваших приключений.

Гороскоп на июль – Козерог

Отношения в этом месяце окажутся и полезными, и сложными. Он начинается на хорошей ноте: Солнце и Юпитер создают динамичные партнерские отношения. Венера в вашей рабочей зоне 4-го числа добавит сладости в сотрудничество с коллегами, а Уран в Близнецах 7-го числа повысит эффективность командной работы.

Если вам нужно установить границы, Полнолуние 10-го числа идеально для этого подходит. Однако ваша семья может решить проверить их на прочность, когда ваша правящая планета, Сатурн, станет ретроградной 13-го числа. При необходимости усильте свои границы. Этот транзит также идеально подходит для пересмотра вашей жизненной ситуации. Пришло ли время вложить деньги в ремонт дома? Или необходимо переехать?

У вас будет достаточно времени, чтобы поразмыслить и внести необходимые коррективы. Когда Меркурий станет ретроградным 18 числа, возможны проблемы с общением по поводу денег. Если у вас разные взгляды на то, как составлять бюджет, это может завести вас в тупик. Однако Солнце во Льве 22 числа поможет найти оптимистичное решение.

Совместно создайте новые стратегии доходов, когда 24 числа наступит новолуние. В этот день вы сможете найти бюджет, с которым все согласятся. Венера в вашем 7-м доме 30-го числа завершает месяц на многообещающей романтической ноте. Поцелуи и макияж? Да, пожалуйста.

Гороскоп на июль – Водолей

Благодаря союзу Солнца с Юпитером в вашем рабочем секторе, в этом месяце у вас есть возможность взять на себя руководство работой. Сделайте шаг вперед, и ваша звезда взойдет! Лучший способ завоевать сердца - это ум, когда 4-го числа Венера войдет в знак Близнецов. Романтика требует умственной стимуляции - и вызова.

Уран соединяется с Венерой 7-го числа, что может означать, что любовь найдется среди ваших друзей. Может быть, в вашей команде есть тайный поклонник? Это развивающаяся история! Если 10-го числа вы почувствуете усталость, вините в этом Полнолуние. Обязательно выспитесь в этот день. Проблемы с общением могут осложнить отношения, когда 18-го числа Меркурий станет ретроградным.

Если вы будете больше слушать, чем говорить, то сможете избежать недопонимания. Ваша соревновательная жилка включится, когда Солнце войдет в знак Льва 22-го числа. Хотя это хорошо для работы, в личных отношениях вам стоит обуздать свои эгоистические порывы.

Не раскачивайте лодку! В новолуние 24-го числа на сцену выходит новый человек. Будьте внимательны - он может сыграть важную роль в будущих событиях. Когда 30-го числа Венера перейдет в знак Рака, вы поймете, что на работе забота не заставит себя ждать. Благожелательный подход к делу позволит вам оставаться на высоте.

Гороскоп на июль – Рыбы

Июль - прекрасный месяц для любви. Солнце и Юпитер накладывают на вашу романтическую жизнь страстное, оптимистичное заклинание, которое предвещает вам поиск или укрепление отношений. Подготовьте свое гнездышко к вечерам свиданий дома, когда Венера войдет в ваш сектор домашнего хозяйства 4-го числа.

Друзья будут приходить регулярно, когда Уран соединится с Венерой 7-го числа, и ваш дом станет местом для летнего веселья. Отличная ночь для сборов: полнолуние 10-го числа. Устройте вечеринку у бассейна или барбекю - это может стать событием лета! Конфликты возникнут на работе, когда Меркурий станет ретроградным 18-го числа.

Лучше выбирать свои битвы с умом. Солнце во Льве 22 числа поможет вам найти наиболее благожелательный способ справиться с драмой между коллегами. Ищете новую работу или повышение? Новолуние 24-го числа - лучший день для подачи заявления. Отношения могут стать серьезными, когда 30-го числа Венера войдет в зону истинной любви в вашей карте. Возможно, пришло время оформить все официально!

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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