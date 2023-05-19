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Гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов: что принесет первый месяц лета

Анна Ярославская
19 мая 2023, 04:42
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Тема отношений и денег будет основной в жизни Стрельцов в июне, говорит гороскоп 2023.
Гороскоп
Анжела Перл составила гороскоп Стрелец на июнь 2023 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов. В первый месяц лета некоторые планеты будут разворачиваться в ретроградное движение, а значит события во второй половине года замедлятся.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 4 июня в знаке Стрельца. Появится ясность в вопросах вашего "я", самооценки, имиджа. Полнолуние действует в течение двух недель, за это время Стрельцы задумаются о своей внешности, могут поменять стиль, заявить о себе.

В отношениях полнолуние высветит ситуацию такой, какой она является на самом деле. Стрельцы могут принять решение перейти на следующий уровень. Сильнее других полнолуние почувствуют Стрельцы, которые родились с 3 по 9 декабря.

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С 6 июня Венера принесет Стрельцам путешествия, поездки, новые возможности и знакомства. Вас ждет совместное путешествие, возможно романтическое. Мир станет больше, расширится кругозор.

С 20 июля Венера начинает замедлять движение и в июле развернется в ретроградное движение до 4 сентября. Такая Венера хороша для возвращения в старые отношения, примирения, возврата долгов. При этом в период ретроградной Венеры не стоит заключать брак. Также планета будет замедлять процессы в финансовом секторе, будет задерживаться прибыль,

12 июня Стрельцы будут получать новости о других людях, вести переговоры. В этот день может состояться важный разговор.

В этот же день Плутон возвращается во второй дом денег, ценностей или самооценки до 22 января. Он находился там в течение 15 лет. Может вернуться какая-то ситуация из прошлого, ее нужно будет разрешить. Стрельцы могут вернуться на старую работу или нужно будет рассчитаться с долгами.

С 17 июня в жизни Стрельцов произойдут перемены, связанные с местом жительства, родителями. Возможно вы переедете с одной квартиры на другую, вернетесь жить к родителям. С 17 июня до 4 ноября Сатурн будет ретроградным и принесет какую-то паузу и ожидание в вопросах, связанных с недвижимостью.

Новолуние 18 июня обещает Стрельцам новую любовь, переговоры, клиентов и сделки.

С 22 июня появится ясность в финансовой ситуации и интимных отношениях.

30 июня Нептун - планета тумана, неясности - развернется в ретроградное движение до 6 декабря. У Стрельцов не будет ясности, конкретного плана относительно дома, недвижимости, места жительства.

В конце месяца Стрельцов ждет удача в сфере работы. Юпитер будет помогать в ежедневных делах. Вам будет везти в решении ежедневных проблем. Также Юпитер поможет разобраться с вопросами здоровья.

Смотрите подробный гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов от Анжелы Перл на видео:

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