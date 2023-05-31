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Гороскоп на июнь 2023 для Тельцов: кризис, неожиданные расходы и удача в любви

Анна Ярославская
31 мая 2023, 05:38
269
В июне Тельцы могут познакомиться с важным человеком, который положительно повлияет на ход жизни, говорит гороскоп.
Анжела Перл, Гороскоп
Гороскоп Телец​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Тельцов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в полнолуние 4 июня Тельцы могут переосмыслить какие-то финансовые дела. Возможно завершение сделки или получение денег. Не исключен кризис и неожиданные расходы.

6 июня Венера - планета красоты, комфорта, удовольствий, любви, денег - входит в четвертый дом гороскопа Тельцов до 10 октября. Вы можете продавать или покупать недвижимость, переезжать, совершать покупки для дома. Тельцов ждут новости, связанные с членами семьи. Кроме того, возможно состоится романтическое знакомство и приключение.

12 июня Меркурий входит в сектор денег. Это удачный период для переговоров, подписания финансовых соглашений, поисков работы. В этот же день Плутон - планета трансформации и перемен - разворачивается в ретроградное движение. Вам стоит закончить ваши дела, доучиться, задуматься над достижениями.

С 17 июня Сатурн может замедлить некоторые процессы. Возможно, вы планировали реализовать какой-то проект, но команда откажется. Или, например, вы собирались на встречу с друзьями, но у кого-то будут меняться планы.

Новолуние 18 июня состоится в секторе финансов. Ожидайте получения доходов, зарплаты. Возможно удачное вложение денег, заключение выгодной сделки, новая работа. Также это удачный период для новых начинаний.

22 июня вы можете познакомиться с какой-то важной личностью, которая положительно повлияет на ход вашей жизни. 28 июня возможны новые встречи, путешествия.

30 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 6 декабря. Замедлятся процессы реализации желаний, целей.

При этом Юпитер - планета достатка, удачи, прибыли, любви, брака, детей - в июне будет в знаке Тельца. Таким образом, представителям этого знака зодиака повезет в финансах, сделках и любви.

Смотрите видео - Гороскоп Телец на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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