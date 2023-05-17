Гороскоп на июнь 2023: Водолеев ждет идеальное время для любви, романов и свиданий

В июне у Водолеев будет шанс подготовиться к новому шагу в жизни и принять решение перед переменами, говорит гороскоп.

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Гороскоп Водолей ​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Водолеев. В первый месяц лета несколько планет начнут медленно притормаживать и, таким образом, формировать предпосылки для событий во второй половине года.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается с полнолуния 4 июня в 11 доме будущего, планов, друзей. Водолеи получат какие-то результаты, финансовую прибыль за проделанную работу. По этому полнолунию может осуществиться желание. Могут поменяться планы, появятся новые мечты. Полнолуние высветит ситуацию с друзьями. Иногда оно может "отрезать" кого-то из вашей жизни.

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6 июня Венера входит в дом партнёрства, отношений и брака. Водолеев ждут новые приятные знакомства, улучшатся отношения в паре. До 20 июня - идеальное время для любви, романов, свиданий, помолвки, партнёрства, подписания документов, больших покупок.

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С 12 июня Меркурий будет находиться в 5 доме - это сектор отдыха, радости, удовольствия, детей. Водолеев ждет новое знакомство, приглашение на отдых или свидание, новости о детях.

С 12 июня до 22 января 2024 года Плутон - планета трансформации - будет находиться в 12-м доме гороскопа, это сектор освобождения.

Это будет период замедления процессов и ожидания. Это хорошее время для подготовки к новому шагу в жизни. У вас появится возможность это сделать и принять решение перед предстоящими переменами, нужно будет отказаться от чего-то, пожертвовать чем-то, освободиться от всего ненужного.

17 июня Уран — планета-управитель Водолеев — может принести представителям знака неожиданные перемены, говорит гороскоп.

Сатурн — вторая планета-управитель Водолеев — с 17 июня до 4 ноября останавливается и разворачивается в ретроградное движение в секторе финансов. Водолеям придется пересмотреть свои доходы. Возможно вы задумаетесь над сменой места работы. Водолеи могут потерять источник доходов.

18 июня - новолуние в секторе радости, удовольствия, детей. В жизни Водолеев появится новая энергия, новая любовь. Дети войдут в вашу жизнь. Возможно вы получите новость о беременности или известия от детей или о детях. У Водолеев может появиться новый творческий проект, хобби. Есть риск того, что проявит себя любовный треугольник.

С 22 июня Водолеи получат новости о работе, появятся новые идеи, вы измените режим жизни.

С 30 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 6 декабря в секторе денег и прибыли. Водолеям нужно будет решать финансовые вопросы, которые тянутся из прошлого (погашение кредита, долгов, налогов). Астролог предупредила о неясности в рабочей обстановке в этот период.

Смотрите видео - Гороскоп Водолей на июнь 2023 от Анжелы Перл:

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