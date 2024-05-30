Гороскоп на июнь 2024 для Близнецов: астролог назвала самые энергетически сильные дни

В июне Близнецы смогут зарабатывать благодаря своим умениям и харизме, свидетельствует гороскоп.

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Близнецы - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Овнов.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на первый месяц лета для всех знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июня Меркурий входит в знак Близнецов.

Вы получите важную информацию, состоится знакомство, встреча с друзьями. Вы будете покупать технику, например, новый телефон.

6 июня - новолуние в знаке Близнецов.

"Если вы родились 6 июня, то кто-то новый придет в вашу жизнь или что-то новое появится в ближайшие 12 месяцев. Это может быть и новая любовь, и ребенок, и новое место жительства, и новая работа. Для вас откроется новая возможность", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Астролог сказала, что самые сильные дни июня будут с 6 по 10 число. Этот период очень удачен для новых начинаний.

10 июня Марс входит 12-й дом гороскопа. Это очень активная планета. Близнецы могут отправиться в путешествие, проявить смелость и активность. Есть риск операции.

С 18 июня будет актуальной тема финансов - Близнецы получат прибыль, деньги.

"Меркурий даст вам новые идеи заработков или нового клиента. Возможно вы получите предложение по работе, будете делать покупки", - рассказала астролог.

21 июня Солнце может высветить вас или ваши финансовые дела. Близнецы смогут зарабатывать благодаря своим умениям и харизме.

22 июня - полнолуние. Вы получите незаработанные деньги, например, выплату от страховой компании, пособие, помощь родственников, наследство.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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