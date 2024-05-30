Гороскоп на июнь 2024 для Близнецов: астролог назвала самые энергетически сильные дни

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Овнов.
Если вам интересен прогноз по картам Таро на первый месяц лета для всех знаков зодиака, читайте материалы:
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июня Меркурий входит в знак Близнецов.
Вы получите важную информацию, состоится знакомство, встреча с друзьями. Вы будете покупать технику, например, новый телефон.
6 июня - новолуние в знаке Близнецов.
"Если вы родились 6 июня, то кто-то новый придет в вашу жизнь или что-то новое появится в ближайшие 12 месяцев. Это может быть и новая любовь, и ребенок, и новое место жительства, и новая работа. Для вас откроется новая возможность", - свидетельствует гороскоп на месяц.
Астролог сказала, что самые сильные дни июня будут с 6 по 10 число. Этот период очень удачен для новых начинаний.
10 июня Марс входит 12-й дом гороскопа. Это очень активная планета. Близнецы могут отправиться в путешествие, проявить смелость и активность. Есть риск операции.
С 18 июня будет актуальной тема финансов - Близнецы получат прибыль, деньги.
"Меркурий даст вам новые идеи заработков или нового клиента. Возможно вы получите предложение по работе, будете делать покупки", - рассказала астролог.
21 июня Солнце может высветить вас или ваши финансовые дела. Близнецы смогут зарабатывать благодаря своим умениям и харизме.
22 июня - полнолуние. Вы получите незаработанные деньги, например, выплату от страховой компании, пособие, помощь родственников, наследство.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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