Гороскоп на июнь 2024 для Овнов: чем удивит первый месяц лета

В первой половине месяца у Овнов может быть больше работы, денег и клиентов, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Овен - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Овнов.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на первый месяц лета для всех знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июня Меркурий переходит в третий дом гороскопа Овнов. 6 июня в этом секторе будут еще и Солнце, и Луна, а также произойдет новолуние.

"Третий дом будет очень сильным всю первую половину месяца. Овнов ждет много коммуникации, общения, встреч. Будут встречи с родственниками, короткие поездки. В новолуние можно покупать новую машину", - рассказала астролог.

В начале месяца проиграется все, что связано с проявлением себя, и тем, как вы себя показываете другим. Это хороший период для саморекламы и блогерства.

10 июня Марс - планета Овнов - входит во второй дом денег.

"И здесь может быть больше работы, больше денег, клиентов. Возможно вы выйдете на новую работу или из отпуска. Марс дает соблазн больше тратить, поэтому стоит проявлять осторожность с 10 июня и до конца месяца", - свидетельствует гороскоп на месяц.

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18 июня Меркурий и Венера переходят в четвертый дом гороскопа Овна.

"Энергия общения, коммуникации и поездок меняется на более оседлую энергию с 18 июня. Четвертый дом – это дом. Это когда вы дома. Это все дела, связанные с украшением дома, с приемом гостей, покупками для дома. Это хорошие новости, касающиеся недвижимости. Может состояться переезд. Возможно вы поедете к маме", - прогнозирует астролог.

С 21 июня вы решите работать на дому, будете обустраивать свой офис, покупать технику. Состоится встреча с отцом. Вы будете в центре внимания всех родственников из-за какой-то новости.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

22 июня - полнолуние в 10 доме профессии, карьеры, целей, достижений. Высветится все, что что касается работы.

"Если были какие-то вопросы и вы не знали, как это разрешиться, то полнолуние 22-го числа прояснит вопрос, связанный с вашим боссом или повышением в карьере, переводом на другую работу. Возможно вы решите уволиться, ведь полнолуние часто ставит последнюю точку. Или вы покажете себя в новой роли. Может быть вы заявите о себе как владелец бизнеса. Или у вас это может быть достижение цели, к котором вы уже шли какое-то время. Новая цель появится, она может поменяться у Овнов", - рассказала астролог.

Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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