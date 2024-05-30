УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на июнь 2024 для Овнов: чем удивит первый месяц лета

Анна Ярославская
30 мая 2024, 05:37
394
В первой половине месяца у Овнов может быть больше работы, денег и клиентов, свидетельствует гороскоп на месяц.
Гороскоп
Овен - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Овнов.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на первый месяц лета для всех знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июня Меркурий переходит в третий дом гороскопа Овнов. 6 июня в этом секторе будут еще и Солнце, и Луна, а также произойдет новолуние.

"Третий дом будет очень сильным всю первую половину месяца. Овнов ждет много коммуникации, общения, встреч. Будут встречи с родственниками, короткие поездки. В новолуние можно покупать новую машину", - рассказала астролог.

В начале месяца проиграется все, что связано с проявлением себя, и тем, как вы себя показываете другим. Это хороший период для саморекламы и блогерства.

10 июня Марс - планета Овнов - входит во второй дом денег.

"И здесь может быть больше работы, больше денег, клиентов. Возможно вы выйдете на новую работу или из отпуска. Марс дает соблазн больше тратить, поэтому стоит проявлять осторожность с 10 июня и до конца месяца", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Читайте такжеТаро-прогноз на полнолуние 23 мая 2024: Ракам - прибыль, Девам - подарок, Рыбам - перемены

18 июня Меркурий и Венера переходят в четвертый дом гороскопа Овна.

"Энергия общения, коммуникации и поездок меняется на более оседлую энергию с 18 июня. Четвертый дом – это дом. Это когда вы дома. Это все дела, связанные с украшением дома, с приемом гостей, покупками для дома. Это хорошие новости, касающиеся недвижимости. Может состояться переезд. Возможно вы поедете к маме", - прогнозирует астролог.

С 21 июня вы решите работать на дому, будете обустраивать свой офис, покупать технику. Состоится встреча с отцом. Вы будете в центре внимания всех родственников из-за какой-то новости.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

22 июня - полнолуние в 10 доме профессии, карьеры, целей, достижений. Высветится все, что что касается работы.

"Если были какие-то вопросы и вы не знали, как это разрешиться, то полнолуние 22-го числа прояснит вопрос, связанный с вашим боссом или повышением в карьере, переводом на другую работу. Возможно вы решите уволиться, ведь полнолуние часто ставит последнюю точку. Или вы покажете себя в новой роли. Может быть вы заявите о себе как владелец бизнеса. Или у вас это может быть достижение цели, к котором вы уже шли какое-то время. Новая цель появится, она может поменяться у Овнов", - рассказала астролог.

Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на июнь гороскоп Овен Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетами по конно-спортивному клубу на Харьковщине: что известно о "прилетах"

РФ ударила ракетами по конно-спортивному клубу на Харьковщине: что известно о "прилетах"

09:04 Украина
Украине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - Рыженко

Украине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - Рыженко

09:00 Интервью
"Видим реальный эффект": в США сказали, что помешало Путину захватить Харьков

"Видим реальный эффект": в США сказали, что помешало Путину захватить Харьков

08:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света 20881

Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света

Россия нанесла массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы 6071

Россия нанесла массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответ 5233

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответ

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду 4572

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

Последние новости

09:26

Гороскоп на завтра 31 мая: Тельцам - будет везти на каждом шагу, Весов - используют

09:19

Умерла Анастасия Заворотнюк - детали

09:04

РФ ударила ракетами по конно-спортивному клубу на Харьковщине: что известно о "прилетах"Фото

09:01

"Мне даже не интересно": Ксения Мишина разочаровала поклонников

09:00

Украине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - Рыженко

Россия нанесла массированный удар по Украине: во многих областях - взрывыРоссия нанесла массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы
08:30

Ракетный удар 30 мая: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты и сколько ракет сбито

08:23

"Видим реальный эффект": в США сказали, что помешало Путину захватить Харьков

08:23

Как правильно мыть расческу для волос: простой, но очень хороший советВидео

08:10

Имперский маразм Путина и нападение на Украинумнение

Реклама
07:56

"Мост цел?": ночью в Крыму прогремело около 20 взрывов, жители - в панике

07:49

Известный украинский артист поговорил с Пугачевой и разоблачил ее настоящую сущность

07:21

Мощный пожар в Москве: огонь охватил 4 тысячи "квадратов", привлекли авиацию

07:15

Спрятанный ключ найдут за 7 секунд лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

06:45

РФ запустила 8 ракет по Харькову: под удар попал объект критической инфраструктуры

06:10

Почему дискутировать с бункерным дедом Украине не нужномнение

06:00

Больше никогда ничего не прилипнет: как прокалить чугунную сковородуВидео

05:37

Гороскоп на июнь 2024 для Овнов: чем удивит первый месяц летаВидео

05:15

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти пружину

04:50

Цены на продукты будут расти: эксперт рассказал, каковы причины такого скачка

04:35

Гривна "упадет": прогноз эксперта по курсу валют на июнь 2024 года

Реклама
04:09

Угроза наступления РФ на Днепр: эксперт оценил вероятность боев на Днепропетровщине

03:30

"РФ пришлось пойти на беспрецедентные шаги": Снегирев сказал, сколько Россия еще может воеватьВидео

02:44

Де Ниро публично назвал Трампа клоуном: экс-президент США огрызнулся в ответ

02:00

"Наша любовь, как бриллианты": Злата Огневич намекнула, что выходит замуж

01:30

"Черти-безбожники": Ивар Калныньш жестко припечатал кремлевскую верхушку

01:00

Фермеры массово снижают цены: в Украине резко подешевел популярный ранний овощ

29 мая, среда
23:41

США готовы "адаптироваться": Блинкен сделал неожиданное заявление об ударах по РФ

23:30

В Украину ворвалась новая магнитная буря: будет ли угроза здоровью

23:09

Умер популярный советский актер

22:50

Впервые за долгое время: Джанабаева показалась с Меладзе на фоне слухов о разводе

22:49

Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы

22:45

"Хотелось умереть": новая пассия Налчаджиоглу рассорилась в ним в пух и прах

22:40

Король "раздавлен и уничтожен": королеву уличили в изменах

22:33

Шантажирует Запад из-за Украины: Снегирев раскрыл причину провокаций РФ в БалтикеВидео

22:03

Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге

21:56

В РФ "нанесли удар" по Максиму Галкину - что случилось

21:36

Вот как нужно готовить панский драник - разметут за семь секундВидео

21:35

Популярный украинский певец в Испании спас соотечественника: "Крови было много"

21:34

Названы города и села, которые оказались под угрозой оккупации РоссииВидео

21:28

Только гений найдет льва за 8 секунд: трудно будет заметить хищника в непростой загадке

Реклама
21:10

Украина готовится к новой активности россиян - Зеленский

21:06

Россия бросила в бой резервы: Синегубов раскрыл ситуацию на Харьковщине

20:05

НАТО даст Украине "политический сигнал" относительно членства, но не приглашение - США

19:40

Россия создала одно препятствие для F-16

19:36

Не снежная королева: Виктория Бекхэм раскрыла секрет уверенности в себе

19:35

На Украину обрушится мощный шторм: будут ливни, грозы и жесткий ветер

19:35

Как можно быстро отмыть микроволновку внутри: способ на заметку хозяйкамВидео

19:13

В оккупированном Донецке произошел мощный "прилет": на городом поднялся слоб дымаВидео

19:10

Какая огромная опасность России для Украинымнение

19:03

"Сначала туда, туда, потом обратно, обратно": рецензия на фильм "Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять