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Гороскоп на июнь 2024 для Скорпионов: большие деньги, подарок и конфликт

Анна Ярославская
2 июня 2024, 05:43
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В первый месяц лета Скорпионы будут очень активны в социуме. Много новых людей появятся вокруг вас, свидетельствует гороскоп на месяц.
Гороскоп, Анжела Перл
Скорпион - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Скорпионов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет аспект между Плутоном - планетой Скорпионов - и Юпитером, планетой подарков и щедрости.

"Это очень хороший аспект. Без каких-либо тяжёлых усилий что-то легко может вам достаться, откроется дверь возможностей. И Плутон, и Юпитер символизируют что-то большое, масштаб, расширение. Это большие деньги, большие возможности, влиятельные люди или какие-то значимые знакомства с людьми, которые могут изменить вашу жизнь. Посмотрите, что будет происходить или какие знаки вам Вселенная покажет 3 июня", - посоветовала Анжела Перл.

4 июня Меркурий - планета информации, новостей, документов - войдет в восьмой дом гороскопа. Состоится знакомство, начнутся романтические отношения.

"Многие Скорпионы проходят через кризисные ситуации в жизни. Может быть, больше, чем другие знаки зодиака. Вы реагируете более эмоционально на любые события. Но это не значит, что у вас будет сейчас кризис в июне. 6 июня будет новолуние в восьмом доме гороскопа. Солнце с Луной соединяются, и это говорит о новых финансовых возможностях, партнёрстве. Кто-то вам финансово поможет. Вы получите новость о работе мужа, или ваша жена найдёт другую работу, или какой-то новый проект начнется, или новые клиенты появятся. Деньги придут в течение двух недель - с 6 по 22 июня, до полнолуния", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Скорпионы могут получить новость о наследстве, выплаты по страховке или налогам, государственную помощь, грант на обучение.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

10 июня Марс входит в седьмой дом отношений, партнерства, любви и брака до 21 июля. Скорпионы будут очень активны в социуме. Много новых людей появятся вокруг вас. возможно вы куда-то поедете, где будете много общаться. На работе - большая загруженность и много будет клиентов.

Астролог предупредила, что Марс может давать агрессию и конфликтные ситуации.

Кроме того, Скорпионы будут озвучивать свою точку зрения и говорить правду людям в глаза.

Если у вас длится ситуация, связанная с разводом, то, скорее всего, она завершится в июле.

С 18 июня Меркурий и Венера принесут Скорпионам любовь, отдых, отпуск, подарок. Вы станете интересоваться чем-то, что расширяет кругозор или меняет менталитет.

22 июня - полнолуние в третьем доме гороскопа. Вас ждут поездки недалеко и ненадолго. Скорпионы будут получать новые навыки. Много новых людей придут в вашу жизнь или вы узнаете больше о тех людях, которые находятся в вашем окружении.

Подробный гороскоп для Скорпионов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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