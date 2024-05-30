Гороскоп на июнь 2024 для Тельцов: прибыль, поездка за границу и новая любовь

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Тельцов.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первый месяц лета начнется с движения планет во второй дом денег Тельцов.
"4 июня Меркурий входит в сектор доходов. Вы получите хорошую информацию, связанную с деньгами, прибыль, нового клиента или предложение по работе, будет какая-то финансовая договоренность", - свидетельствует гороскоп на месяц.
6 июня - новолуние во втором доме денег.
"Новолуние всегда говорит о новом: начало новой работы, проекта, новый клиент, новая коллаборация, покупка новых вещей или недвижимости. Может быть, у вас будет новый взгляд на ценности в вашей жизни, на то, что вы цените больше всего. Новый источник дохода очень вероятен, появится подработка или вы в принципе поменяете работу", - рассказала астролог.
10 июня Марс входит в знак Тельца до 21 июля. В этот период представители знака будут очень активны. Может быть вы спортом начнете заниматься или поедете куда-то, но на одном месте точно сидеть не станете.
С 18 июня будет много общения, встреч, контактов, звонков, коротких поездок. Вы захотите чему-то научиться. У некоторых Тельцов будет много коммуникации с членами семьи, ведь в жизни родственников начнут происходить разные события.
22 июня - полнолуние в девятом доме гороскопа. Состоится знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. На исключено, что знакомство будет романтическим.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Тельцы могут полететь за границу, получить визу, загранпаспорт, гражданство другой страны.
"Еще девятый дом - это мотивация, поиск смысла жизни, вера. И это полнолуние может высветить ваши ценности, во что вы верите и какова ваша мотивация в жизни", - прогнозирует астролог.
Перл добавила, что также прояснится какая-то ситуация, потому что полнолуние вносит ясность.
Подробный гороскоп для Тельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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