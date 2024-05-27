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Гороскоп на июнь 2024: Водолеям - страсть, Тельцам - трансформация

Сергей Кущ
27 мая 2024, 10:39
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды в июне всем знакам зодиака.
Гороскоп на июнь 2024
Гороскоп на июнь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на июнь 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в мае 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на июнь – Овен

Благодаря новолунию 6 числа, освещающему ваш 3-й дом общения и разума, вы обнаружите, что можете ясно мыслить и хорошо выражать свои мысли. Если вы давно хотели сделать большие шаги в профессиональной или творческой жизни, то в первую неделю месяца вы будете в самом выгодном положении.

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Однако следите за тем, чтобы не перегореть, и воспользуйтесь сентиментальным и водным сезоном Рака, когда он наступит. Говоря о водной стихии, подумайте о том, чтобы отправиться к ближайшим водоемам, чтобы охладиться от огненной повседневной жизни.

Гороскоп на июнь – Телец

Вы чувствуете вдохновение, чтобы взять бразды правления своей жизнью, Телец. Благодаря Венере и новолунию, освещающим ваш 2-й дом ресурсов и навыков, вы лучше осознаете свои возможности и то, как их можно эффективно использовать.

Этот подъем уверенности и сознания происходит как раз вовремя, когда 9 июня планета Марс войдет в ваш домашний знак; Если вы задумывали какие-то большие шаги, первая половина месяца - самое время для трансформации.

Гороскоп на июнь – Близнецы

Это важный месяц для вас: и Солнце, и ваша правящая планета Меркурий вернутся к вам домой. Вы будете в своей зоне, и ваши слова будут литься еще больше, чем обычно.

Новолуние 6 июня также пройдет в вашем домашнем знаке, и вы почувствуете, что мир - это чистый блокнот, который ждет, чтобы вы заполнили его своими величественными словами. Наслаждайтесь этой космической энергией, и пусть она излучается в течение многих месяцев, Близнецы. Отправьтесь в однодневную поездку, чтобы насладиться этой волной хороших вибраций и уверенности в себе, а также, возможно, узнать что-то новое о себе.

Гороскоп на июнь – Рак

В этом месяце вас ждут большие события, Рак. Меркурий переходит в ваш 12-й дом подсознания и духовности, позволяя вам поработать над тем, как вы выбираете проекцию своего внутреннего мира. Во второй половине месяца, когда вы будете приветствовать свое солнечное возвращение, Меркурий и Венера также вернутся к вам домой.

Ваша личность, навыки общения и романтический мир находятся в гармонии, и вы, скорее всего, почувствуете себя самим собой. Воспользуйтесь этим периодом космической уверенности и предложите себя в мире знакомств или встряхните отношения с партнером.

Гороскоп на июнь – Лев

Вероятно, в последнее время вы ощущали небольшое давление на работе или в романтической жизни, но, к счастью, на горизонте маячит лето, и этот месяц станет более легкомысленным и светским.

Мало того, что сезон воздушных Близнецов отлично подходит для того, чтобы дать себе волю, Меркурий и Венера также перейдут в ваш 11-й дом дружбы и социальной осведомленности. Проверьте, какие события происходят поблизости, и отправляйтесь развлекаться с друзьями - они соскучились по вам и вашей зажигательной энергии.

Гороскоп на июнь – Дева

В этом месяце вам, Дева, возможно, придется приложить усилия и мужество. Поскольку ваша правящая планета Меркурий входит в 10-й дом карьеры и долгосрочных целей, вы задумаетесь о том, как ваша нынешняя ситуация служит вам и чем вы хотите заниматься в ближайшие несколько лет.

Когда 9 числа планета Марс войдет в земной знак Тельца, для вас настанет время воплотить свои мечты в реальность. Убедитесь, что вы не жалеете о том, что не озвучили свои истинные желания.

Гороскоп на июнь – Весы

Найдите время для ухода за собой в этом месяце, Весы. Меркурий и ваша правящая планета Венера освещают ваш 9-й дом высшего образования и межкультурных связей, так что это хорошее время, чтобы продвинуться в проектах, которые вы давно хотели сделать, или познакомиться с людьми из разных слоев общества.

Позже в этом месяце полнолуние в Козероге осветит ваш 4-й дом заботы о себе и эмоциональной безопасности, поэтому уделите немного времени себе, возьмите книгу по самопомощи или найдите свое следующее любимое средство по уходу за кожей.

Гороскоп на июнь – Скорпион

Интроспекция и божественная трансформация ожидают вас в этом месяце, Скорпион. Благодаря тому, что ваша правящая планета Плутон находится в синхронизме с удачливым Юпитером, первая половина месяца станет временем очищения от старых привычек, которые больше не служат вам.

Весь этот самоанализ завершится во время полнолуния в Козероге 21 июня, что придаст смелости закрыть дверь, в которую вам больше не нужно входить. Не бойтесь трансформации. Окончание одной главы означает лишь начало новой.

Гороскоп на июнь – Стрелец

Пришло время быть динамичным и экспансивным, Саг. Вы - занятая пчелка, и беззаботный сезон Близнецов побуждает вас отдавать предпочтение тем вещам, которые заряжают вас энергией. Венера и Меркурий будут находиться в вашем 7-м доме партнерских отношений, и с приближением сезона Рака вы можете почувствовать себя более сопереживающим и нежным, чем обычно.

В этом месяце займитесь чем-то полезным с любимым человеком, например, устройте воскресный утренний бранч.

Гороскоп на июнь – Козерог

Пересмотрите свои привычки и распорядок дня в этом месяце. Венера и новолуние будут освещать ваш 6-й дом здоровья и организации. Уделите себе немного божественной любви и внимания, очистив свои рабочие места и места для отдыха, и немного подвигайтесь. Поскольку Солнце, Меркурий и Венера в конце месяца будут находиться в знаке Рака, обратитесь к своей заботливой стороне и помните, что вы всегда можете проявить сочувствие к себе.

Гороскоп на июнь – Водолей

Вы всегда мыслите нестандартно, Водолей, но сейчас пришло время дать волю своему творчеству. Сезон Близнецов проходит под знаком вашего 5-го дома самовыражения и романтики, поэтому в первой половине месяца вы, возможно, будете смотреть на мир сквозь розовые очки.

Воспользуйтесь новолунием в Близнецах, чтобы решительно взяться за творческие дела. Вы почувствуете, как в вас разгорается новая страсть к жизни, и не удивляйтесь, если в вашей романтической жизни тоже появятся искры.

Гороскоп на июнь – Рыбы

В этом месяце, Рыбы, вы оцениваете свою домашнюю жизнь и эмоциональную безопасность. Меркурий и Венера находятся под влиянием вашего 4-го дома семьи и эмоциональных основ, побуждая вас вернуться к своим корням и найти комфорт в выбранной семье.

Благодаря транзиту Меркурия, Венеры и Солнца по водному знаку Рака вы почувствуете себя эмоционально уравновешенным и способным двигаться вместе с приливами и отливами жизни. Чтобы воспользоваться преимуществами эмоционального сезона Рака, попробуйте применить несколько техник осознанного дыхания.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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