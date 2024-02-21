Гороскоп на март 2024 для Овнов: что принесет первый месяц весны

Март и апрель - очень важные месяцы для Овнов. Юпитер даст фундамент в секторе ценностей и доходов, а также везение в финансовых делах, рассказала Анжела Перл.

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Овен - Гороскоп на 2024 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Овнов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с новолуния 10 марта в двенадцатом доме гороскопа. Это сектор очищения и избавления.

"Как будто вам нужно подготовиться ко дню рождения и избавиться от всего ненужного. Обязательно закончите все дела до 10 числа, потому что новолуние открывает новый цикл, который длится две недели - по 25 марта. Можно навести порядок, избавиться от ненужных вещей, отдать, подарить то, что вы уже не носите или что вам не нужно", - посоветовала астролог.

Анжела Перл посоветовала обряд на новолуние: нужно прожарить соль на сковородке и рассыпать на пол и по углам. Оставить на ночь, а утром собрать пылесосом.

"Соль вбирает в себя всю негативную энергию. Это очень сильная вещь. Давным-давно это делали и бабушки, и прабабушки. И я это делаю", - поделилась специалист.

Во время новолуния с Овнами может выйти на связь человек из прошлого - тот, с кем вы давно не виделись и не общались. Возможно вы получите весточку от друзей из разных стран или поедете в какое-то изолированное место.

11 марта Меркурий входит в первый дом гороскопа Овнов. Вы получите важную информацию или сообщение, состоится знакомство, начнутся отношения, переговоры, оформление сделки. Овны могут возобновить отношения на расстоянии.

"20 марта будет соединение в вашем знаке космического узла, который показывает цель, предназначение. Вы можете обдумывать, что-то планировать. Кто-то даст мудрый совет. Если у вас день рождения 7 апреля или 6 и 8 числа, то для вас это соединение будет очень важным", - сказала Перл.

22 марта Венера соединяется с Сатурном в 12 доме гороскопа. Сатурн - планета дисциплины и порядка, завершения прошлого.

"Всем нам нужно обязательно поставить точку, завершить или упорядочить. Возможно что-то тянется из прошлого? Не исключена встреча со старой подругой, со старыми друзьями или возобновление отношений. Не исключено, что вы решите поговорить и закончить эти отношения", - свидетельствует гороскоп.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

25 марта - лунное затмение в доме отношений, брака, партнерства, дружбы, других людей, разводов. Может быть и брачный контракт, и свадьба, и развод.

"Лунное затмение высветит любые отношения с мужем, женой, женихом, невестой, бизнес-партнером. Обычно лунное затмение показывает правду. Может быть, то, что вы не видели, окажется на поверхности. Вы созреете для того, чтобы сделать предложение вашей девушке или чтобы, наоборот, расстаться, разъехаться, прекратить отношения", - рассказала астролог.

По ее словам, все мартовские Овны сильнее других почувствуют это затмение.

С 25 марта у нас начинается коридор затмения, который принесет хаотичную энергетику. Во время коридора затмений часто все идет не по плану, не так, как мы это задумали или какие-то события вдруг всплывают, или люди меняют мнение, и нам приходится подстраиваться под эти события.

"Март и апрель - очень важные месяцы для Овнов. Юпитер даст вам фундамент, опору в секторе ценностей, денег, доходов, а также везение в финансовых делах", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на март 2024 для Овнов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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