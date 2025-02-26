Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в марте всем знакам зодиака.

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Гороскоп на март 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцы почувствуют необходимость отступить

У Близнецов появится возможность быть ответственным влиятельным лицом

Гороскоп на март 2025 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в марте 2025 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

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Гороскоп на март – Овен

В этом месяце начинается ваш сезон, Овны. Но сначала в ваш знак переходит посланник Меркурий, и вы чувствуете себя... ну, меркурианцем. Отдых и расслабление - ваши лучшие друзья, чтобы оставаться спокойными и собранными. Темное новолуние в поэтичных Рыбах побуждает вас позволить себе немного расслабиться (что также рекомендуется во время высокоактивного затмения Весов в конце марта).

Когда романтичная Венера переходит в знак Рыб, вы почувствуете, что День святого Валентина наступил снова, и вам захочется написать любовные стихи или другие творческие произведения, чтобы выразить, как много кто-то для вас значит. А когда Солнце входит в ваш знак, наступает весеннее равноденствие, астрологический Новый год (да, вы - первенец зодиака) и Остара, которая по сути является ведьминской Пасхой. Ваша задача? Найти равновесие и практиковать осознанность, чтобы оценить все дары, которые дарят вам звезды.

Гороскоп на март – Телец

Когда Меркурий перейдет в знак Овна и осветит ваш 12-й дом бессознательного, вы можете получать важные сообщения во сне, а ваши экстрасенсорные способности станут очень чувствительными. Однако, к сожалению, это также означает, что вы можете почувствовать себя очень чувствительным.

В этом месяце, Телец, есть множество прекрасных причин, чтобы обратиться к своей интровертной стороне и остаться в тени. Но в темное новолуние в Рыбах обязательно напишите друзьям, чтобы узнать, как у них дела, так как эта луна приносит исцеление и успокоение от любых мелких конфликтов. Когда ваша правящая планета, прекрасная Венера, перейдет в знак Рыб, Тельцам, находящимся в счастливых романтических отношениях, напомнят о том, что не стоит пренебрегать дружбой.

Полнолуние и лунное затмение в Весах, знаке отношений, может принести стресс от внезапных потрясений. Просто подготовьтесь к этому хаотичному событию, отметив его в календаре и составив планы, чтобы остаться и насладиться уютом, в чем Тельцы преуспели.

Гороскоп на март – Близнецы

Вам, как представителю этого знака зодиака, будет интересно узнать, что слово "сплетня" не всегда имело негативный оттенок. Историки рассказывают, что когда-то оно означало обмен важной информацией в обход авторитетов. Когда ваша правящая планета, Меркурий, переходит в огненный знак Овна, вы сможете сблизиться с друзьями и рассказать о себе.

Только не попадитесь на разговоре о своем боссе, потому что новолуние в Рыбах и вашем 10-м доме социального статуса указывает на то, что вы становитесь более известным. И да, этот транзит действительно может указывать на начало благоприятных возможностей для работы.

Когда планета-воин Марс также перемещается в ваш 10-й дом, это побуждает вас проявить свою амбициозную сторону. Баланс между работой и личной жизнью очень важен, но также не стоит гнаться за своей мечтой, если вы чувствуете, что вас зовут Близнецы.

Гороскоп на март – Рак

Астрологам трудно писать о денежных новостях в рамках капитализма. Но мы можем сказать, что некоторые транзиты способствуют изобилию, например, когда божественный посланник Меркурий входит в смелый Овен. Этот транзит просит вас отстаивать свои потребности. Вы с большей вероятностью получите то, что хотите, если попросите об этом.

Во время новолуния в водном знаке Рыб вам захочется побыть в одиночестве и заняться творчеством. Не затягивайте с этим, только не прячьтесь надолго в свой крабий панцирь. Вы начнете скучать по тем, кого любите (и, возможно, даже почувствуете себя возбужденным), когда романтичная Венера перейдет в знак Рыб.

А когда начнется сезон Овна, отмечающего астрологический Новый год, вам будет полезно напомнить любимым людям о том, как они вам дороги. Это особенно важно, поскольку вскоре после этого произойдет затмение в Весах, в результате которого каждый может почувствовать себя немного неуверенно. Наконец, в конце месяца в ваш знак переходит Паллас, астероид мудрости, который привнесет духовность в чувственность и поможет вам найти священное в профанном.

Гороскоп на март – Лев

Вы - гордый лев зодиака, Лев, но даже вы можете испытывать чувство неадекватности. Когда Меркурий, посланник богов, переходит в свой огненный знак Овна, звезды напомнят вам, что вы слишком много работаете и должны чаще дремать. Новолуния, подобные тому, что происходит в этом месяце в Рыбах, предназначены для новых начинаний.

Самоудовлетворение в каком-либо виде станет еще более актуальным, когда Венера, планета отношений, переместится в ваш 8-й Дом трансформации, напоминая вам о важности заботы об отношениях с самим собой.

Лучший день месяца для того, чтобы всерьез предаться отдыху, приходится на полнолуние и лунное затмение в Весах. Если вы не будете осторожны, эта дата может привести к казусам в общении, а вам, Лев, не нужна лишняя драма в жизни.

Гороскоп на март – Дева

Когда ваша правящая планета, божественный посланник Меркурий, переходит в знак Овна и ваш 8-й дом трансформации, вы входите в режим обновления. Ненависть к тщеславию равносильна покупке устаревших викторианских идеалов, так что побалуйте себя, будь то минимальный макияж или инъекции.

Новолуние в поэтичных Рыбах - дата, когда вы можете встретить кого-то очень важного, особенно если вы одиноки и встречаетесь. А когда боевая планета Марс соединится с Венерой в Рыбах, ваш гороскоп переключится с ритуалов красоты и любви на карьеру.

Да, этот транзит может заставить вас почувствовать себя очень возбужденным, но энергия воина, которую несет Марс, также побуждает вас бороться за свою ценность на работе. И наконец, опасайтесь того, что конец марта принесет с собой проблемное затмение. Чтобы избежать драмы, как можно больше спите и держитесь подальше от социальных сетей.

Гороскоп на март – Весы

Поймите, что в отношениях, которые для вас важнее всего, могут произойти перемены, когда Меркурий войдет в грозный Овен и ваш 7-й дом партнерства. Перемены - это сложная задача, будь то переезд к кому-то или разрыв отношений, но очень важно сохранять позитивный настрой и помнить, что все, что происходит, должно быть.

И хотя некоторые люди (не мы) считают тщеславие дурным тоном, звезды хотят, чтобы вы делали все, что поможет вам чувствовать себя так же сексуально, как сейчас, когда Венера танцует в Рыбах и вашем 6-м доме здоровья. Когда Солнце перейдет в знак Овна, знаменующий весеннее равноденствие и астрологический Новый год, вам предстоит найти баланс (а вы - знак баланса) в своих отношениях.

Уделяете ли вы столько внимания, сколько требуете сами? Наконец, будьте готовы к тому, что в конце месяца в вашем знаке, Весы, произойдет напряженное полнолуние и лунное затмение, грозящее вам стрессом или даже внезапными потрясениями. Секрет того, как избежать всего этого, - удвоить заботу о себе.

Гороскоп на март – Скорпион

Вам стоит поговорить о своих тревогах, будь то с психотерапевтом или лучшим другом, когда Меркурий перейдет в Овен и ваш 6-й дом здоровья. Опустите жало и откройтесь. Разговор о вещах лишает их силы. Новолуние в Рыбах побуждает вас восстановить связь со своим телом, будь то через секс или другие формы чувственности, например, много сна в удобной постели, или и то, и другое. Скорпион, в этом году вы испытывали стресс.

Хотя ваши амбиции впечатляют, космос предупреждает, что перегорание реально и может привести к неприятностям, не говоря уже о том, что в долгосрочной перспективе вы будете менее продуктивны.

Начало сезона Овна, который также является астрологическим Новым годом (и еще одним поводом надеть блестки), просит вас поработать над балансом между работой и жизнью. Держитесь подальше от затмения в Весах в конце месяца, так как в это время вы, скорее всего, почувствуете, как начинает подкрадываться вышеупомянутое выгорание.

Гороскоп на март – Стрелец

Хотя астрологи часто заходят в тупик, говоря о деньгах, поскольку мы работаем в рамках нашей экономики, мы можем сказать вам, что звезды указывают на изобилие и отмечают прекрасную возможность для переговоров, когда Меркурий переходит в огненный знак Овна.

А когда Венера перейдет в поэтичные Рыбы, кто-то в вашей жизни начнет чувствовать себя семьей. Возможно, в ваших отношениях наметился подъем, Саг. Когда начнется сезон Овна, ваше задание - практиковать благодарность. Хотя некоторым знакам может сойти с рук хандра, вы чувствуете себя наиболее самодостаточными, когда иллюзорно счастливы, так что самое время задействовать эту часть себя.

Только не становитесь настолько раздражительными, чтобы развязать какой-нибудь конфликт во время хаотичного полнолуния и лунного затмения в Весах. Наконец, Паллас, "астероид мудрости", в конце месяца станет ретроградным в вашем знаке, что поможет вам войти в свои силы и найти творческие решения тех проблем, которые не дают вам покоя по ночам.

Гороскоп на март – Козерог

Когда болтливая планета Меркурий перейдет в огненный знак Овна, имейте в виду, что вам, возможно, придется вести переговоры с соседом по квартире по поводу аренды или какой-то ситуации дома. Но если вы опираетесь на свою систему поддержки, такие обсуждения пройдут гладко и легко. Новолуние в Рыбах пробуждает вашу творческую сторону, которая проявляется в благословениях далеко в будущем.

Хорошо, что у вас действительно есть мозги для бизнеса, так как в марте вам предстоит вести переговоры и в профессиональной сфере. Мы не можем обещать вам денег, но можем сказать, что с помощью обильной Венеры звезды будут на вашей стороне.

Сезон Овна знаменует астрологический Новый год, а также предупреждает вас о том, что ваши друзья и/или партнер могут определить, когда вы думаете о работе во время вечеринки или после секса. Март - отличный месяц, чтобы начать заниматься практикой осознанности, которая поможет вам оставаться на земле.

Гороскоп на март – Водолей

Как гуманитарий зодиака, вы, вероятно, уже знаете, что наша экономика подвержена некоторым досадным ограничениям. Но даже несмотря на это, существует множество дат, которые с космической точки зрения благоприятны для продвижения на работе или поиска творческих способов заработать деньги. Одна из них приходится на новолуние в Рыбах, которое идеально подходит для воплощения намерений.

Венера, которая управляет не только любовью и красотой, но и деньгами, поддержит вас не только в профессиональных вопросах, но и в том, чтобы обратить внимание на богатство, которое вы уже имеете в виде обильной эмоциональной поддержки со стороны окружающих вас людей.

В этом месяце важно признать все виды богатства в вашей жизни, продолжая отстаивать свои интересы (иногда вам лучше удается заступаться за других). Головокружительное затмение попытается выбить вас из колеи, но с правильным расслабляющим заклинанием вы будете в полном порядке. Кроме того, март заканчивается переоценкой того, каких друзей вы хотите продвигать, отсеивая при этом фальшивых.

Гороскоп на март – Рыбы

В этом месяце заканчивается ваш сезон, Рыбы, и начинается сезон Овна, но вместе с огненной энергией приходит долгожданный прилив уверенности и самоуверенности. Март - это время, когда можно немного заблуждаться. Когда Меркурий осветит ваш 2-й Дом владения, появится возможность для финансовых переговоров и призыв к самовыражению, поскольку мы должны владеть своими эмоциями.

И даже таким водным знакам, как вы, известным своими чувствами, может понадобиться космический толчок, чтобы раскрыться. Новолуние в вашем знаке дает возможность реализовать свои мечты, и мы включили инструкции, как это сделать.

В этом месяце произойдет мощное затмение, которое может привести к внезапным переменам, но, учитывая, что в этом месяце в вашем знаке присутствуют и милая Венера, и боевой Марс, мы думаем, вы справитесь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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