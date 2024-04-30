Гороскоп на май 2024 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любви

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Козерогов.
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1 мая Плутон, который находится в секторе доходов, останавливается и разворачивается в ретроградное движение.
"Вы будете пересматривать бюджет или менять работу. Все, что связано с вашими финансами и доходами, будет трансформироваться и меняться до 11 октября. Эти пять с половиной месяцев - хорошее время для того, чтобы пересмотреть ваши траты и то, как вы зарабатываете, ваши ваши цены на консультации, если вы работаете с клиентами", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.
По словам Перл, Плутон покажет Козерогам, что в ближайшие месяцы можно улучшить в сфере финансов и доходов.
8 мая - новолуние в пятом доме гороскопа.
"Вас ждет праздник, вы будете что-то организовывать, какое-то событие в семье, связанное с детьми. Вы получите новость, которая будет касаться ребенка или беременности. Возможно вас пригласят на крестины или состоится знакомство с чьими-то детьми. Пятый дом - это еще дом творчества. Возможно, вы откроете в себе новый талант, например, рисовать или танцевать. Стоит заняться творчеством", - посоветовала астролог.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Некоторые Козероги поедут в отпуск, а у кого-то начнется период влюбленности, конфетно-банкетный период.
"Очень вероятно, что если если вы свободны, то вы можете кого-то встретить, познакомиться, влюбиться, у вас может начаться роман или вас пригласят на свидание", - рассказала астролог.
21 мая прояснятся вопросы, касающиеся вашей работы. Вам предложат новую работу. Возможно вы наймете ассистента или няню.
В полнолуние 23 мая желательно выбрасывать ненужные вещи. В жизни Козерогов закончится какой-то период и начнется новый цикл. Вам захочется побыть в одиночестве. Не исключено, что вы примете решение об эмиграции. Состоится разговор с человеком, который живет далеко.
24 мая Козероги получат прибыль. Период с 20 по 24 мая очень хороший для начала романа, помолвки, брака.
"Вам может повезти с предложением новой работы, возможно будет повышение по службе, удачные продажи, сделки. Вам повезет и в делах любви, и на работе", - добавила Анжела Перл.
Подробный гороскоп для Козерогов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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