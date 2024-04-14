УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периода

Анна Ярославская
14 апреля 2024, 03:43
Май будет более спокойным месяцем по сравнению с апрелем, свидетельствует гороскоп на месяц.
Гороскоп, Анжела Перл
Овен - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Овнов.

Если вы пропустили гороскоп на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп на апрель 2024 для Овнов: астролог назвала самые сложные дни.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май будет более спокойным месяцем по сравнению с апрелем.

"Апрель был очень турбулентный, там был и ретроградный Меркурий, и затмение. Правда, затмение может срабатывать месяц спустя. В целом, оно будет действовать три месяца как минимум. Но если вы ничего не почувствовали 8 апреля, то, возможно, в районе 8 мая вы почувствуете затмение и могут произойти какие-то значимые события в вашей жизни", - предупредила специалист.

1 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в 11-м доме друзей Овнов. Вы будете пересматривать свой круг общения. Какие-то люди уйдут из вашей жизни. Возможно представители этого знака зодиака прекратят членство в сообществах, организациях, клубах.

8 мая - новолуние в секторе денег. И в этот же сектор 16 мая входит Меркурий.

"Новолуние - от слова "новый". У вас появится новый доход, клиент, работа, сотрудничество. Все это даст вам хороший финансовый результат. Возможно будет серьезная, важная покупка. Все, что мы начинаем после новолуния, всегда дает нам прибыль. Доходный период продлится с 8 по 23 мая, с новолуния по полнолуния", - свидетельствует гороскоп.

Овны также могут получить подарок или финансовую помощь.

Меркурий также принесет Овнам переговоры, встречи, контакты, знакомства. Вас порекомендуют на какую-то должность или работу.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 21 мая ожидаются поездки недалеко и ненадолго. Овны могут встретить своего учителя, пойдут на курсы. У вас появится смелость проявить себя.

23 мая - полнолуние в девятом доме гороскопа. Возможны небольшие поездки по городу или за город на выходные. Кроме того, у Овнов может состояться романтическое знакомство с человеком из другой страны или другой национальности.

26 мая Юпитер входит в третий дом гороскопа на целый год.

"Возможно состоится знакомство с влиятельными людьми или с человеком, который перевернёт вашу жизнь или изменит роль в обществе. Вы начнёте, например, зарабатывать по-другому, представлять себя в другой роли. Это будет очень важно с 26 мая и до конца мая 2025 года", - рассказала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам такж может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на май Овен гороскоп Овен Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

01:35 Мир
"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

01:35 Украина
"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:32 Украина
Все главные новости

Популярное

Этого от Украины не ожидал никто 21111

Этого от Украины не ожидал никто

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска 3786

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ 2993

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭС 1771

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭС

Последние новости

03:43

Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периода

02:08

Что нужно сделать 14 апреля, чтобы год был успешным: приметы дня

02:05

РФ может собрать 300-тысячный "кулак": раскрыт сценарий штурма Харькова

01:35

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем ВостокеВидео

01:35

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:35

Чем не вдова: Кабаева обнадежила траурным луком и черной лентой

00:32

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:08

Стало известно, почему Руслана Писанка скрывала онкологическое заболевание

13 апреля, суббота
23:45

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

Реклама
23:28

"Наступать будет очень тяжело": эксперт назвал направление главного удара РФ

22:20

Ограниченно годных отправят на повторные ВЛК: в Минобороны назвали месяц "явки"

21:47

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

20:49

Украина может проиграть в войне в этом году: британский генерал раскрыл план РФ - ВВС

20:33

Дом разрушен до основания: россияне сбросили бомбу на 5-этажку в Очеретино

19:28

Смерть утопии о "прекрасной России будущего"мнение

19:27

Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

19:08

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

18:41

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:27

Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

17:51

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

Реклама
17:46

Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

17:28

РФ бросает в бой "спецов": в ВСУ сказали, накапливают ли силы россияне возле Крынок

16:53

ЗРК Patriot вместе с ракетами: Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО

16:44

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

16:17

Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

15:52

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:38

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:12

В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

15:12

Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

Реклама
12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

09:21

Гороскоп на сегодня 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять