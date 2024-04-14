Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периода

Май будет более спокойным месяцем по сравнению с апрелем, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Овен - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Овнов.

Если вы пропустили гороскоп на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп на апрель 2024 для Овнов: астролог назвала самые сложные дни.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май будет более спокойным месяцем по сравнению с апрелем.

"Апрель был очень турбулентный, там был и ретроградный Меркурий, и затмение. Правда, затмение может срабатывать месяц спустя. В целом, оно будет действовать три месяца как минимум. Но если вы ничего не почувствовали 8 апреля, то, возможно, в районе 8 мая вы почувствуете затмение и могут произойти какие-то значимые события в вашей жизни", - предупредила специалист.

1 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в 11-м доме друзей Овнов. Вы будете пересматривать свой круг общения. Какие-то люди уйдут из вашей жизни. Возможно представители этого знака зодиака прекратят членство в сообществах, организациях, клубах.

8 мая - новолуние в секторе денег. И в этот же сектор 16 мая входит Меркурий.

"Новолуние - от слова "новый". У вас появится новый доход, клиент, работа, сотрудничество. Все это даст вам хороший финансовый результат. Возможно будет серьезная, важная покупка. Все, что мы начинаем после новолуния, всегда дает нам прибыль. Доходный период продлится с 8 по 23 мая, с новолуния по полнолуния", - свидетельствует гороскоп.

Овны также могут получить подарок или финансовую помощь.

Меркурий также принесет Овнам переговоры, встречи, контакты, знакомства. Вас порекомендуют на какую-то должность или работу.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 21 мая ожидаются поездки недалеко и ненадолго. Овны могут встретить своего учителя, пойдут на курсы. У вас появится смелость проявить себя.

23 мая - полнолуние в девятом доме гороскопа. Возможны небольшие поездки по городу или за город на выходные. Кроме того, у Овнов может состояться романтическое знакомство с человеком из другой страны или другой национальности.

26 мая Юпитер входит в третий дом гороскопа на целый год.

"Возможно состоится знакомство с влиятельными людьми или с человеком, который перевернёт вашу жизнь или изменит роль в обществе. Вы начнёте, например, зарабатывать по-другому, представлять себя в другой роли. Это будет очень важно с 26 мая и до конца мая 2025 года", - рассказала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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