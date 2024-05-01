Гороскоп на май 2024 для Рыб: удачная поездка и повышение на работе

Рыб ждут новые знакомства. Появятся единомышленники, новые коллеги или соседи, рассказала Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-may-2024-dlya-ryb-udachnaya-poezdka-i-povshenie-na-rabote-10561712.html Ссылка скопирована

Рыбы - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Рыб.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на последний месяц весны, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения.

"Май более удачным месяцем, чем апрель. 1 мая Плутон останавливается в 12 доме гороскопа и идет в ретроградное движение на пять с половиной месяцев - до 11 октября. Плутон - планета трансформаций, перемен и глубины. В 12-й дом - это дом подсознания. Это все, чего мы не видим, это наши сны, глубинные травмы, все, что связано с какой-то давней историей. В целом, это сектор завершения и освобождения. Плутон может открыть тайны прошлого. Вернутся люди, с которыми вам нужно завершить отношения. Может быть вы будете в архиве искать документы. Некоторые люди уйдут из вашего окружения", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По ее словам, Плутон хочет убрать из жизни то, что уже умерло, что уже не работает в вашей жизни.

8 мая - новолуние. Рыб ждут новые знакомства. Возможно вы начнете учить новый язык, у вас появятся единомышленники, новые коллеги или соседи. Рыбы получат новости, касающиеся сестры или брата.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

16 мая может состояться поездка ненадолго или недалеко.

21 мая станет актуальной тема недвижимости. Может быть, отец приедет в гости к вам или вы будете получать документы на строительство дома.

Полнолуние 23 мая высветит вопросы целей, карьеры, статуса и роли в социуме. Возможно Рыб повысят на работе или, наоборот, вы уволитесь.

С 20 по 24 мая Венера с Юпитером будут соединяться в третьем доме гороскопа. Рыб ждет удачная поездка, путешествие с друзьями.

"Юпитер вам будет очень помогать с 26 мая. В последний раз такое положение Юпитера было 12 лет назад. Юпитер улучшит ваши жизненные условия. Он может увеличить семью. Например, у вас появится ребенок, внук или внучка, зять или невестка", - добавила астролог.

Подробный гороскоп для Рыб смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред