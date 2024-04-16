Гороскоп на май 2024 для Тельцов: незабываемые события и подарки Вселенной

У некоторых Тельцов могут начаться романтические отношения с 8 по 10 мая, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Телец - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Тельцов.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на второй месяц весны, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, а мае произойдет важное астрологическое событие - 1 мая Плутон развернется в ретроградное движение до 11 октября.

"Плутон - планета перемен, трансформации - находится в десятом доме карьеры, целей, жизни, статуса. Многие Тельцы до середины октября будут пересматривать свои цели и статус. Например, вы беременны и станете родителями или вы планируете свадьбу и станете мужем и женой. Также может поменяться работа, карьера, сфера занятости, профессия. Возможно вам придется переделать полностью проект, и это займет несколько месяцев - до октября", - рассказала Анжела Перл.

8 мая - новолуние, и оно принесет Тельцам много энергии. Особенно сильно это почувствуют те представители этого знака зодиака, которые родились с 7 по 9 мая.

16 мая Меркурий войдет знак Тельца. Эта планета отвечает за общение, информацию, документы. Возможно вы получите предложение. Также актуальным будет вопрос отношений.

"И самое главное - Тельцы будут определяться со своей ролью в обществе. Может, вы будете фамилию менять или имя, брать псевдоним. Возможно вы будете регистрировать бизнес или поменяете стиль одежды, прическу, будете делать какие-то операции, связанные с внешностью или телом", - рассказала астролог.

У некоторых Тельцов могут начаться романтические отношения с 8 по 10 мая.

21 мая Солнце входит в сектор денег. Актуальной станет тема финансов. Вы получите прибыль, предложение новой работы. Появится важный клиент.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 мая - полнолуние в секторе финансов.

"Полнолуние высветит ясную картину вашего бюджета и расходов. Будут приходить счета приходить, налоги. Может вам нужно срочно оплатить страховку. Возможно вы будете получать наследство или получать деньги от государства, например, стипендию, грант. Какого-то человека из своего окружения вы увидите в новом свете", - свидетельствует гороскоп.

С 20 по 24 мая Венера - планета любви, денег, подарков судьбы - соединяется с планетой огромных подарков судьбы Юпитером.

"Венера – это малое счастье, Юпитер – большое счастье. И вот эти две планеты счастья соединяются в вашем знаке. С 20 по 24 мая в жизни Тельцов произойдет какой-то незабываемый момент. Это может быть любовь, встреча, предложение руки и сердца, брак. В эти дни есть шанс даже лотерею выиграть. Удача может быть связана и с финансовой прибылью, и с любовью. Готовьтесь к подаркам судьбы", - сказала астролог.

Подробный гороскоп для Тельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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