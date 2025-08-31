Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Возьмите паузу на 24 часа, прежде чем решиться на что-то, что вам кажется неправильным. Выясните все факты и все обдумайте, прежде чем ставить свою подпись под пунктирной линией или говорить "да" на предложение о работе. Сейчас не время быть импульсивным или нетерпеливым, а лучше понаблюдать, подождать и только потом действовать.

Даже в личных отношениях сдерживайте себя от желания дать совет, если его не просят. Если вы встречаетесь с кем-то, лучше подождать, пока другой человек сделает следующий шаг. Денежные вопросы указывают на необходимость сдерживать импульсивные траты, а вместо этого копить и планировать следующую крупную покупку. Вопросы здоровья указывают на необходимость заботы о себе, особенно когда речь идет об уходе за кожей и зубами.

Гороскоп на неделю Телец

Хвалите на публике, критикуйте наедине. Дипломатический подход хорошо работает в делах коллектива, особенно если на рабочем месте все пошло наперекосяк. Запущенные проекты могут внезапно всплыть и внести небольшой хаос в сроки. Не волнуйтесь, со спокойной душой вы сможете многого добиться, уложившись в сроки.

Возможно, материнским фигурам потребуется больше внимания на домашнем фронте. Вы можете оказаться в роли посредника или доверенного лица в споре. Если вы состоите в браке, будьте чутче к нуждам партнера, особенно если в последнее время у него проблемы со здоровьем. В этот период можно найти пропавшие документы и уладить денежный вопрос. Остерегайтесь приступов бессонницы, которая может сделать вас немного усталым и раздражительным.

Гороскоп на неделю Близнецы

Сосредоточьтесь на благословениях и возможностях, которые вы имеете в настоящее время, чтобы использовать свои аналитические способности и силу воли для работы над достижением успеха. Не полагайтесь на чужие слова и сосредоточьтесь на создании своего собственного предприятия шаг за шагом. С терпением и настойчивостью вы сможете добиться успеха. Самостоятельно. Долгосрочные планы принесут положительные результаты.

Кроме того, вы сможете насладиться плодами давно проделанной работы. Соискателям работы в этот период нужно проявить немного терпения и подумать о новых отраслях или местах, куда можно обратиться. На личном фронте вам может потребоваться обсудить с кем-то его недавние слова и поведение.

Будьте внимательны при общении с другими людьми в Интернете, недоразумения и даже ссоры могут вспыхнуть из-за мелочей. В денежных делах возможны неожиданные прибыли. И если вы задавались вопросом, принесет ли ваш новый образ жизни положительные результаты, то это так.

Гороскоп на неделю Рак

Сравнение - похититель радости, и смотреть на другого человека бессмысленно. Признайте свою уникальность и оцените собственные успехи, даже если может показаться, что никто не замечает ваших усилий. Повышение по службе и вознаграждение могут пока откладываться. Соискателям работы, возможно, придется более компромиссно относиться к вознаграждению и даже должности. В перспективе все выровняется.

Дружба, завязавшаяся сейчас, может оказаться недолговечной. Или вы можете обнаружить истинные намерения человека, которого считали настоящим другом. Хороший период для того, чтобы начать уделять внимание своим собственным потребностям и, возможно, даже заняться фитнесом. Денежные дела будут складываться удачно, если вы перестанете заботиться о том, что делают и думают другие.

Гороскоп на неделю Лев

Чем честнее и прямолинейнее вы будете вести себя с окружающими, тем больше уважения и доверия сможете завоевать. Возможно, некоторые люди отдаляются от вас, потому что чувствуют, что не уверены в ваших мотивах. Держите свое слово, когда берете на себя обязательства. Задержки в общении могут привести к недоразумениям в дальнейшем. В домашней обстановке дети могут быть немного непокорными и нуждаться в том, чтобы вы им объясняли, а не читали нотации.

Возможно, вы решите заняться волонтерской или общественной работой, которая принесет вам удовлетворение и принесет пользу. Остерегайтесь моментов гнева в отношениях с близкими, не всегда во всем виноваты они. Если вы планировали сделать долгосрочные инвестиции, то советник, которому вы доверяете, может направить ваши действия в нужное русло. Вопросы здоровья указывают на необходимость ухода за ногами и ступнями.

Гороскоп на неделю Дева

Вы находитесь на пике своего потенциала. Потенциал преуспевания на работе. Потенциал для продвижения вперед в личной жизни и в отношениях. Используйте этот короткий, но значимый период в вашей жизни, чтобы сделать то, что вы хотели, и найти способы распространить положительную энергию вокруг себя, совершая добрые, благотворительные поступки для обездоленных. Возможно, вам придется немного подождать, чтобы получить желаемое, но конечный результат останется положительным.

Ставьте четкие цели и следуйте им. Будьте предельно ясны в общении с окружающими, не оставляя места для недопонимания. В межличностном плане остерегайтесь взрывов, отношения могут испортиться. Научитесь сохранять спокойствие под давлением. Будьте осторожны, если ситуация внезапно становится напряженной. Финансовые дела улучшатся, если вы посмотрите на вещи с более широкой и долгосрочной точки зрения и поймете, что находитесь на правильном пути. Приведите свое тело в равновесие с помощью питательной диеты и пищевых добавок.

Гороскоп на неделю Весы

Состояние подвешенности. Вы можете не решаться на решительные шаги или ждать, пока в вашей жизни что-то произойдет, чтобы события развернулись. Примите терпеливый, наблюдательный и выжидательный подход в рабочих вопросах. А если неопределенность донимает вас, сосредоточьтесь только на приоритетах. Хороший период для налаживания контактов, связей, создания союзников и работы с людьми из прошлого.

Возможно, новое партнерство находится на ранней стадии формирования. Возможно, вам откроются новые идеи, которые принесут прибыль. Читайте как можно больше и будьте в курсе современных тенденций. В домашней жизни все гладко. Вас поддерживают и слышат те, кто имеет значение. Одиночкам может потребоваться немного больше времени, чтобы выбрать подходящего человека для брака.

Ваши переживания по поводу денежных вопросов скорее воображаемые, чем реальные, обратитесь за советом и посмотрите, как все наладится. Со здоровьем можно справиться, поработайте над тем, чтобы каждый день находить место для спокойствия с помощью медитации и самоанализа.

Гороскоп на неделю Скорпион

В ближайшие месяцы вас ожидают перемены, но сначала вам, возможно, придется сделать некоторые внутренние изменения. Ваша нынешняя организация не подает признаков изменения, и только когда вы решите изменить свои реакции, вы сможете обрести мир, который ищете. Возможно, вы испытываете внутреннюю неудовлетворенность тем, как работает компания, или некоторыми сотрудниками, или деньгами.

Решите, чего вы хотите, а затем сделайте необходимые изменения, чтобы все произошло. На личном фронте научитесь осознанно расслабляться или медитировать. Это не только поможет вам лучше понять свое внутреннее "я", но и избавит от ненужного стресса и ожиданий, которые вас сдерживали. Женщины в семье и друзья - ваша главная система поддержки сейчас. С денежными вопросами можно справиться, если вы останетесь практичными.

Гороскоп на неделю Стрелец

Безопасность, стабильность и рост прогнозируются для вас в профессиональной сфере. Вы можете продолжать преуспевать. Не забывайте ставить перед собой долгосрочные цели и начинайте брать на себя роль учителя и проводника для новых сотрудников. Освоение нового навыка, посещение семинара, который расширит ваши знания, принесет вам большую пользу. Убедитесь, что ваши коммуникации со всеми понятны. Не оставляйте места для недопонимания.

А если вы подписываете важные документы, обязательно перепроверьте их на наличие ошибок. Успешно завершится крупный проект. В вашу пользу говорит большая финансовая прибыль. В сердечных делах вам, возможно, придется проявить немного терпения по отношению к близкому человеку, которому нужно время и пространство. Остерегайтесь приступов беспокойства и нетерпения, которые могут нарушить ваш внутренний покой.

Гороскоп на неделю Козерог

Принесите желаемые перемены. Возьмите на себя несколько рисков. Посмотрите, какие внутренние изменения необходимы. В вашей жизни постоянно повторяются определенные шаблоны. Люди реагируют или ведут себя по-старому, когда возникают стрессовые ситуации. Карты призывают вас осознать эту закономерность и посмотреть, как вы можете изменить свою реакцию.

Встреча с начальством может выявить некоторые ваши сильные стороны или проблемы, над которыми вы можете поработать. Узнайте, как вы можете выйти на новый уровень, и при постоянных усилиях вы сможете получить повышение или прибавку к зарплате. Найдите наставника или поделитесь своей ситуацией с полезным старшим.

Возможно, ваша личная жизнь кажется вам черствой и предсказуемой. Или вы можете решить встретиться с новым кругом людей. Или даже сделать полный ремонт - для себя и даже для своего дома. Вопросы здоровья выглядят хорошо. Денежные вопросы потребуют от вас большей напористости и инициативности в получении того, что вы заслуживаете.

Гороскоп на неделю Водолей

Пора отдохнуть от чрезмерного беспокойства о будущем. Возможно, вы думаете до изнеможения или не можете расслабиться. Вам следует научиться сознательно расслабляться или сделать что-то, чтобы снять накопившийся внутри вас стресс. Дела на работе идут гладко, если вы понимаете, что нетерпеливое отношение не поможет. Даже дома следите за своим переменчивым настроением.

Младшие члены семьи нуждаются в том, чтобы вы с большим пониманием отнеслись к их трудностям. Отказ от ожиданий в отношениях с особым человеком снимет напряжение и сблизит вас в долгосрочной перспективе. Планы по покупке недвижимости или нового автомобиля могут быть завершены, и, поставив свою подпись под ними, не переосмысливайте ситуацию. Вопросы здоровья требуют от вас терпения в процессе выздоровления, по одному вдоху за раз.

Гороскоп на неделю Рыбы

Чем больше вы верите в себя, тем лучше для вас складываются дела. Будьте более напористыми на работе и проявите свои лидерские качества. Долгий разговор с начальником может оказаться именно тем, что вам нужно, чтобы сосредоточиться на работе над своим следующим повышением. Студентам, стремящимся получить высшее образование за границей, возможно, придется быть более сосредоточенными при подготовке к экзаменам.

Случайная встреча с вдохновляющим сообщением или человеком поднимет ваше настроение. В личной жизни ожидается напряженный период, когда вы будете общаться со старыми друзьями, смеяться и предаваться счастливым воспоминаниям. Старшим членам семьи может потребоваться больше вашего внимания и помощи. Деньги могут стать приятным сюрпризом в виде подарка, или вы даже можете найти немного денег в кармане или ящике стола. В вопросах здоровья проявится новая энергия и жизненная сила.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

