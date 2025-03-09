Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта: Рыбам - недоразумение, Львам - повышение

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 10 по 16 марта всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Пора освежить и перезагрузить свою жизнь. Оглянитесь вокруг и посмотрите, что нужно изменить к лучшему. Откройте свой разум для конструктивной критики, которую вы получаете. И поймите, что мудрость может прийти от самых неожиданных людей и источников.

Новое сложное задание может показаться трудным поначалу, но в долгосрочной перспективе оно поднимет вас в профессиональном плане.

Гармония вернется в домашний очаг после периода напряженности и проблем. Мир царит до тех пор, пока вы даете своим близким свободу. Здоровье демонстрирует медленное и уверенное восстановление.

Гороскоп на неделю Телец

Когда вы сохраняете открытость и просто плывете по течению, путешествие становится лучше. Приготовьтесь к тому, что в последнюю минуту план может измениться. Или внезапным задержкам и обходным путям. Соискателям работы, возможно, придется столкнуться с несовпадением мнений во время собеседования или переговорами, которые покажутся односторонними.

В личной жизни вы можете высказать кому-то свое мнение. Или установить границы с другом, который слишком сильно мешает вам. Возможно, начнется реализация долгосрочного плана. Денежные дела потребуют от вас больше внимания к деталям. Дела, связанные со здоровьем, выглядят неплохо.

Гороскоп на неделю Близнецы

Возьмите на себя ответственность. Продемонстрируйте свои возможности. Даже если за вами никто не наблюдает, продолжайте поступать правильно. Пока вы находитесь на верном пути, но вам стоит посоветоваться с наставником или руководителем по поводу любых долгосрочных изменений, которые вы хотите осуществить.

Молчание сейчас может привести к разочарованию в будущем. Выскажитесь и будьте услышаны. В сердечных делах будьте слушателем и обращайте внимание на то, что не говорится. Действия говорят громче, и вы можете понять, что кто-то, возможно, не выполняет своих обещаний.

Разговоры проясняют ситуацию и укрепляют отношения. Возможно, вы решите пока воздержаться от расходов и инвестиций, пока не почувствуете себя более уверенно. Возможно, будет достигнут важный рубеж в здоровье или фитнесе. Не сдавайтесь на полпути.

Гороскоп на неделю Рак

Это может показаться сложным, но новая стратегия может стать ключом к поиску ответов или пути вперед. Молодая душа может поделиться мудростью. Если вы добиваетесь значимой связи с кем-то особенным, помните, что важно проработать некоторые вопросы в открытом общении.

Даже если поначалу вы будете чувствовать себя неловко, это может сблизить вас обоих. Вы можете отстраниться от семейных сплетен или не принимать ничью сторону в каком-то конфликте. Делайте то, что лучше для вашего душевного спокойствия. Возможно, вы решите полностью рассчитаться с долгом или договоритесь о займе. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо, если вы сохраняете внимательность.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Ваша вера в себя и свои способности вполне заслуженна. И на предстоящем этапе вы можете рассчитывать на вознаграждение. Ожидайте приятный сюрприз или два. Возможно, вас даже вдохновит просьба к начальству о повышении зарплаты или расширении обязанностей. Львы, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, в этой фазе могут изменить свою ценовую стратегию или даже запустить новый продукт или услугу.

Настроение дома приподнятое, много приходящих и уходящих. Возможно, запланировано захватывающее событие. Или вы можете вновь встретить давно потерянного друга, с которым давно не общались. Вы будете в настроении тратить деньги. Остерегайтесь чрезмерного увлечения едой или напитками.

Гороскоп на неделю Дева

Вы можете оказаться в центре внимания. Важный карьерный рост может быть не за горами. Кто-то признает ваши усилия. Или высоко отзывается о вас за спиной. Младшие члены коллектива начинают ориентироваться на вас и уважать вашу точку зрения. Домашние дела идут гладко, если вы не поддаетесь желанию управлять жизнью других людей.

Дети могут вести себя угрюмо или нуждаться в большем контроле, когда речь идет об учебе. Можно планировать или обсуждать семейный отдых. Кто-то может быть не совсем прозрачен в денежных операциях. Будьте бдительны. Вопросы здоровья требуют большего внимания к снятию стресса и борьбе с ним.

Гороскоп на неделю Весы

Острые ощущения и волнение ушли. Если вы начинаете ежедневно испытывать разочарование от баланса между работой и личной жизнью, найдите в себе мужество заявить об этом и двигаться дальше. Можно обновить резюме. Или вы можете начать активный поиск альтернатив.

Только не будьте импульсивны, и все пройдет хорошо. Неожиданные расходы на домашнем фронте могут оказаться поначалу несколько затруднительными. Близкий человек может потребовать больше внимания, чем обычно. Или вы можете составить план переезда в другой дом.

Может нарушиться режим сна, что приведет к упадку сил и раздражительности. Для улучшения самочувствия не забывайте пить. Неделя для восстановления баланса и позитивного настроя.

Гороскоп на неделю Скорпион

Хорошие новости на рабочем месте. Кто-то уходит, а кто-то присоединяется. Ожидайте большой активности в профессиональной сфере, а если вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью, помните, что каждый, кого вы встретите, может научить вас чему-то ценному на этом этапе. Оставайтесь открытыми для совершенно иной точки зрения.

Даже дома вы можете почувствовать скуку от рутины или желание обновить дом или себя. Возможно, вы решите сделать уборку, перепланировку или даже переехать на новое место жительства в этой фазе захватывающих перемен. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо. Не торопитесь принимать какие-либо крупные финансовые решения или обратитесь за советом к опытному специалисту.

Гороскоп на неделю Стрелец

Сосредоточенность на прошлом лишает вас силы настоящего момента. Учитесь на ошибках, но не зацикливайтесь на них. Проекты, которые находились в разработке, внезапно возобновляются. Или вы можете обнаружить, что на работе вам приходится устранять гораздо больше проблем.

Воссоединение со старыми друзьями и родственниками, которых вы давно не видели, принесет радость. Возможно, вы даже услышите старое увлечение. А если недавно произошел разрыв, то исцеление гарантировано.

Короткие поездки по местам детства или даже посещение родного дома возрождают счастливые воспоминания. Вы можете сделать или получить финансовые подарки. Вопросы здоровья выглядят вполне решаемыми.

Гороскоп на неделю Козерог

Почитайте свои таланты и способности. Оцените, как далеко вы продвинулись. Внесите необходимые изменения в свои стратегии. Обновите свои навыки и убедитесь, что вы не теряете актуальности.

Смотрите на препятствия как на возможность внести позитивные изменения и применить полученные знания. Если речь идет о любви и романтике, то сейчас самое время говорить от чистого сердца. Дайте людям понять, что вы чувствуете, и попросите то, чего хотите.

Отмечайте отношения с людьми, которые поддерживали вас и были рядом с вами на протяжении многих лет. Что касается денег, то вам может представиться выгодная возможность, которая увеличит ваш доход. Только не забудьте прочитать мелкий шрифт, прежде чем принимать решение.

Гороскоп на неделю Водолей

Может появиться соперник или ситуация, которая разожжет ваш дух соперничества. У вас есть вызов или соперник, с которым нужно разобраться. Не опускайтесь до их уровня, вместо этого покажите им, на что вы способны. Тщательное планирование в конечном итоге приводит к успеху.

Отношения, которые больше не работают, - знак того, что пора отпустить их и жить дальше. Если вы ищете любовь, то вас может привлечь кто-то харизматичный и интересный.

Если вы счастливы в отношениях, ожидайте, что в ближайшие месяцы все станет немного серьезнее. Будьте благоразумны и разборчивы в денежных вопросах и читайте мелкий шрифт в любом договоре или контракте. Вопросы здоровья свидетельствуют об устойчивом восстановлении и увеличении физической силы.

Гороскоп на неделю Рыбы

Пока лучше действовать в одиночку, особенно на работе. Есть вещи, которые можете сделать только вы, в одиночку. А благодаря планированию и решительности все должно сложиться в вашу пользу. Сложная ситуация может потребовать вашего участия, прежде чем вы вмешаетесь в нее и поможете другим, взяв время на ее полное понимание.

В личных отношениях вам, возможно, придется выступить посредником или уладить недоразумение между двумя близкими людьми. Возможно, кто-то решит сделать вас своим доверенным лицом. Просто установите границы того, сколько вы можете сделать для других. Может всплыть старый счет или вы обнаружите, что что-то пока не по карману. Остерегайтесь сезонной аллергии.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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