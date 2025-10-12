Укр
Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

Сергей Кущ
12 октября 2025, 09:05
Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что приготовили звезды на следующей неделе
  • На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Все начинается с мечты. И сейчас самое время задуматься о своих стремлениях и медленно работать над их осуществлением. Не слушайте своих критиков и даже голоса сомнения в себе. Просто делайте то, для чего вы были рождены. Начинается отличный период для расширения и приведения в движение своих целей, не поддавайтесь соблазну самоуспокоения.

Семейные дела могут стать причиной временного напряжения между членами семьи. Сохраняйте спокойствие и не реагируйте на провокации. Помните, что через 5 лет все это станет далеким воспоминанием. Время, проведенное наедине с любимой книгой, поможет исцелиться и подготовиться к следующему этапу роста. Денежные вопросы принесут растущее чувство уверенности. Остерегайтесь проблем с зубами.

Гороскоп на неделю Телец

Если вы чувствуете неорганизованность и хаос, то именно вам предстоит навести порядок. Закатайте рукава и приступайте к работе. Люди могут не понять ваших слов, но ваши действия покажут им, кто вы и из чего состоите. У студентов есть возможность добиться успехов, если они будут придерживаться расписания и соблюдать самодисциплину.

Даже в домашней обстановке может возникнуть чувство неудовлетворенности тем, как все устроено. Возможно, вы решите навести порядок или обновить свое жилое пространство. Что касается здоровья, то, возможно, вы решите пройти полное обследование организма или плановый осмотр. Денежные вопросы принесут облегчение, так как вы получите то, что вам причиталось.

Гороскоп на неделю Близнецы

Если вы о чем-то и мечтаете, так это о необычной жизни. Какая-то часть вас хочет создать что-то, что переживет вас и послужит другим. Встреча с интеллектуалами столь же тонкого ума, как ваш, заставит вас задуматься о положении дел и о том, что вы можете с этим сделать. Возможно, вы больше не захотите довольствоваться средним и будете стремиться к совершенству. Отношения будут складываться гладко.

Людей привлечет ваш ум и остроумие. В этот период могут завязаться новые дружеские отношения. А если вы запишетесь на дополнительное обучение или хобби, ждите интересных дискуссий и новых знаний. В денежных делах вам, возможно, придется быть немного более сдержанным. В вопросах здоровья наметится прогресс.

Гороскоп на неделю Рак

Обратите внимание. Какая-то закономерность повторяется. И чем лучше вы это осознаете, тем больше шансов преодолеть любые препятствия, стоящие на вашем пути. Старые отношения могут неожиданно всплыть как в профессиональной, так и в личной жизни. Люди могут неожиданно протянуть руку помощи и наладить контакт. Отпустите все сожаления об ошибках и обидах, которые вы могли почувствовать или причинить своими связями. Новая глава начинается, когда вы отпускаете и исцеляете раны прошлого.

Вы можете обратиться за советом к психотерапевту, чтобы разобраться в проблеме, с которой вы столкнулись. Одиночкам нужно быть немного осторожнее во время свиданий. В денежных вопросах проявляйте осторожность при онлайн-платежах и не оставляйте ценные вещи без присмотра. Медитация и ежедневные физические упражнения, похоже, помогут вашему физическому здоровью.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Какая-то часть вас хочет быть бунтарем. Возможно, вы решите оставаться немного непредсказуемым в своем поведении. Когда некоторые люди на работе не смогут вас раскусить, они не смогут контролировать вас и играть в свои игры. Делитесь заслугами с членами команды или младшими сотрудниками, когда это необходимо, это помогает укрепить доверие и лояльность в коллективе. Дома может возникнуть несколько споров с доминирующим членом семьи. Или вы можете встать и защитить себя от любой критики.

Следите за своими словами в момент гнева, вы можете сказать то, о чем потом пожалеете. Будет улажена бумажная работа или найден пропавший документ. Вы можете подумать о реинвестировании своих денег или проконсультироваться с профессионалом по поводу своего портфеля. Дела со здоровьем выглядят стабильно, только остерегайтесь моментов стресса.

Гороскоп на неделю Дева

Следите за своей энергией. Не тратите ли вы слишком много времени на проект, который никак не продвигается? Или гоняетесь за клиентом, который вам неинтересен. Остановитесь, переоцените ситуацию, смените направление. Хорошие новости придут именно тогда, когда вам это нужно, и очистят окружающую вас застойную энергию.

Настроит вас на следующий этап роста. Ваша любовная жизнь начинает улучшаться, независимо от того, женаты вы или одиноки. Вы приложите усилия, чтобы возобновить общение. И запланируете увлекательное занятие, которое сблизит вас обоих. Только не делайте поспешных выводов и не принимайте чей-то флирт за что-то серьезное. В денежных делах вы можете решиться на то, чтобы покончить с потерями и выйти из игры. В вопросах здоровья наблюдается медленное улучшение, начиная с настроения.

Гороскоп на неделю Весы

Прошлые трудности постепенно разрешаются, и даже то, что вы считали невозможным, теперь становится возможным. Ваша энергия обновляется и оживляется, и вы можете быть воодушевлены новыми деловыми перспективами. Возможно, вы начнете больше задумываться о своей жизненной цели и о том, чем бы вы хотели заниматься в жизни. Отношения в этой фазе становятся более близкими. Вы оба восприимчивы к планам и мечтам друг друга на будущее.

Супружеские пары могут планировать переезд в более просторный дом или расширение семьи. Видения, которыми вы делитесь вместе, имеют силу проявиться в вашем будущем. Если вы боретесь с недугом, ожидайте уверенного и стабильного выздоровления. Возможно, вы решите отдать часть заработанных денег на дело, в которое верите, или пожертвовать часть на благотворительность.

Гороскоп на неделю Скорпион

Сейчас возможно все, но нет ничего по-настоящему определенного. Вы обнаружите, что связываетесь с людьми и событиями неожиданными и необъяснимыми способами. Просто доверьтесь своим инстинктам, откройте свой разум и будьте готовы к неожиданным и позитивным изменениям в ближайшие недели. В этой фазе можно многого добиться, если объединить силу воли со своими навыками и талантами. В отношениях все может быть немного прохладно.

Возможно, настало время первым протянуть руку помощи и извиниться перед любимым человеком. Или встать на путь истинный, простить и забыть. Братьям и сестрам может потребоваться несколько границ, особенно если один из них имеет привычку брать в долг и никогда не возвращать. Денежные вопросы требуют умелого планирования. Научитесь делиться своим богатством с теми, кому повезло меньше, и Вселенная благословит вас еще больше. Дела со здоровьем выглядят стабильно, но вы могли бы немного больше следить за своим питанием.

Гороскоп на неделю Стрелец

Энергии быстро меняются, и временами это может быть немного ошеломляющим. Независимо от того, переезжаете ли вы на новое место работы или меняете профессию, кто-то должен протянуть вам руку помощи. Ожидайте небольших неудач и задержек в рабочих вопросах и обращайтесь за помощью и советом к своим знакомым.

В личной жизни все начинает налаживаться. Улучшаются текущие отношения и могут завязаться новые многообещающие связи. В ближайшие месяцы вас могут ожидать путешествия. Или же вы можете ожидать нескольких посетителей и гостей из-за рубежа. Терпение приносит свои приятные плоды. Заявки на кредиты будут одобрены. Кроме того, вы сможете завершить какую-то длительную бумажную работу. Дела со здоровьем выглядят стабильно.

Гороскоп на неделю Козерог

Чувствуется, что что-то не так. Возможно, вы недовольны текущей ситуацией на работе. Или просто немного подавлены недавней неудачей. Не зацикливайтесь на этой энергии и постарайтесь принять некоторые вещи и изменить ситуацию к лучшему. Общайтесь со своими бывшими коллегами, чтобы узнать новости о рынке труда. А если вы планировали открыть собственный бизнес, возможно, стоит провести дополнительное исследование, прежде чем начинать.

Дома доминирующий член семьи может постоянно подводить всех своим эгоистичным отношением. Постарайтесь не общаться слишком часто с людьми, которые истощают вас. Будьте немного реалистичны в отношениях, возможно, вы идеализируете кого-то и игнорируете тревожные сигналы. Причитающийся вам платеж может идти дольше, чем предполагалось. Следите за нарушением режима сна. Альтернативное лечение принесет облегчение.

Гороскоп на неделю Водолей

Если вы начинаете чувствовать себя в ловушке на своей работе. Или приходится иметь дело с токсичными коллегами и микроменеджером-начальником, вы знаете, что пришло время уйти. Планирование поможет процессу перемещения в лучшее место. Самозанятым Водолеям, возможно, придется столкнуться с трудными и требовательными клиентами. Дома вы можете почувствовать себя немного затянутым бесконечными делами и обязанностями. Пора обратиться за помощью.

От вас могут потребовать немного больше сочувствия к их ситуации. Прислушайтесь к их словам, но воздержитесь от осуждения. В финансовом плане будьте немного осторожны при подписании контрактов и соглашений. Подписав их, вы можете рассчитывать на долгосрочную выгоду. Вопросы здоровья требуют от вас работы над уровнем стресса.

Гороскоп на неделю Рыбы

Доверьтесь своему внутреннему голосу. В глубине души вы знаете, что нужно сделать или отменить. Прислушиваясь к слишком большому количеству мнений, вы только запутаетесь. Делайте то, что считаете правильным. Излишняя откровенность или чрезмерное доверие кому-то не помогут. Держите свои планы и идеи при себе, пока все не прояснится или пока не наступит подходящее время.

В личной жизни установите несколько границ и поработайте над повышением самодисциплины. Фитнес и здоровье требуют повышенного внимания. Дружба, завязавшаяся в этот период, может стать долговременной. Одиночки могут даже найти свою вторую половинку, если они действительно готовы к этому. Денежные вопросы требуют от вас большего внимания к планированию и экономии на долгосрочную перспективу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

