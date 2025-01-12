Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овны будут в ударе, Львам - успех

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 13 по 19 января всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцов ждут небольшие задержки в реализации планов

Работа может показаться рутиной для Дев

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Вы в ударе. Вам удается получить ответы, в то время как люди все еще в замешательстве, что делать. Вы находите решения и возвращаете порядок. Сохраняйте эту энергию и не удивляйтесь, если на вас обратят внимание влиятельные люди.

Будьте готовы к внезапным поездкам, связанным с работой, так как временами эта энергия тоже немного своенравна. Будьте терпеливы с членами семьи, особенно со старшими. Супружеские пары могут планировать отпуск или даже задуматься о переезде в новый дом.

У студентов, сдающих конкурсные экзамены, есть возможность добиться успеха и осуществить свою мечту. Вопросы здоровья указывают на необходимость отказаться от любой пагубной привычки. Денежные дела остаются стабильными.

Гороскоп на неделю Телец

Кризис предотвращен. Худшее на данный момент позади. Вздохните с облегчением, когда все постепенно встанет на свои места. Вы можете чувствовать себя истощенными недавними событиями или требованиями некоторых людей.

Сейчас не время пересматривать прошлые события, а нужно оставаться в настоящем моменте и двигаться вперед с надеждой в сердце. Ожидайте небольших задержек в реализации планов. Дома юридические и банковские вопросы вызовут небольшое разочарование, но верьте, что в конце концов все будет улажено.

Сложный человек может устроить скандал или вызвать неприятные ощущения вокруг себя. Отстранитесь и сосредоточьтесь на других вещах в своей жизни. В плане здоровья полезно провести детоксикацию. Денежные вопросы указывают на необходимость сохранять бдительность.

Гороскоп на неделю Близнецы

Не отделяйте себя от коллектива, семьи или общества. Сейчас самое время заводить и укреплять связи. В воздухе витает легкая атмосфера, которая притягивает к вам людей и делает взаимодействие приятным и продуктивным.

Новые друзья и контакты, завязавшиеся сейчас, могут остаться с вами надолго. Чем больше вы относитесь к себе и другим с состраданием, тем больше будет гармонии. Одиночки могут обнаружить, что снова влюбились. Или вы можете воссоединиться со своей второй половинкой из прошлого и насладиться счастливыми моментами вместе.

Несмотря на то, что денежные вопросы могут быть не идеальными, верьте, что в конце концов вы заработаете достаточно, чтобы жить в комфорте. Психическое здоровье улучшится, поскольку вы станете больше улыбаться и жить настоящим моментом.

Гороскоп на неделю Рак

Покажите им, кто здесь хозяин. Сделайте несколько смелых шагов. Пойдите на просчитанный риск. Больше заявляйте о себе. Благодаря своей энергии, прозорливости и энтузиазму вы сможете многого добиться на этом этапе. И привести команду к большим высотам.

Вы найдете творческие решения некоторых давних проблем и, возможно, даже будете оценены по достоинству за свою проницательность. С семейными обязанностями вы легко справитесь, проявив свои способности и оказав помощь близкому человеку, который в ней нуждается.

Спор с соседями или помощниками можно разрешить с помощью терпеливого подхода и спокойного тона. Доверяйте собственным суждениям, когда речь идет об инвестициях. Кто-то может попросить о займе. В вопросах здоровья следует проявить осторожность, если вы носите очки или склонны к головным болям.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Если в последнее время жизнь была суматошной, этот период позволит вам потренироваться в паузах. Притормозите, понюхайте кофе, научитесь обращать внимание на простые и прекрасные благословения в вашей жизни. Убедитесь, что вы больше говорите и позволяете своему голосу и мнению быть услышанным.

Впереди вас ждет признание и успех, но сначала вы должны поверить в себя. Когда дело доходит до отношений, кто-то может вести себя немного доминирующе, но если вы будете отстаивать свои интересы, все станет проще. Возможно, вы больше не захотите угождать людям, которые никогда не признавали вашу ценность.

А возможно, вы даже решите углубиться в духовные размышления и практики. Денежные вопросы преподнесут приятный сюрприз. А если вы беспокоились о здоровье близкого человека, то впереди вас ждет выздоровление.

Гороскоп на неделю Дева

Острые ощущения исчезли. Работа может показаться рутиной. Или то, что поначалу было захватывающим, превращается в кошмарный проект с постоянным пересмотром и переделками. В коллективе может возникнуть путаница, что приведет к ошибкам или непродуманным решениям. Отступите, если это становится слишком сложно.

Перестаньте позволять мелочам и несерьезным людям так сильно влиять на вас. Дом - это ваше утешение, и вы можете с удовольствием положить ноги на пол и погрузиться в столь необходимый вам мир и покой.

Вы можете отклонить приглашение или два. Или отложите встречу с людьми, пока не восстановите свой энергетический уровень. Денежные дела не так плохи, как вы опасаетесь, все разрешится само собой, и, возможно, настало время заставить себя оставаться немного оптимистом. Здоровье выглядит хорошо. Просто отпустите лишний багаж и стресс.

Гороскоп на неделю Весы

Будьте внимательны к тому, что не говорится. Кто-то может действовать косвенно или делать что-то за вашей спиной. Доверяйте своей интуиции в отношении коллег, они могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Студентам может понадобиться дополнительная поддержка при подготовке к экзаменам.

Вы можете прибегнуть к услугам профессионала для получения рекомендаций. Ваша любовная жизнь станет более насыщенной, поскольку вы обнаружите, что общаетесь с особым человеком более открыто и даже интимно. В этот период не забывайте о домашних делах.

Ремонтные работы могут стать неизбежными. Обращайте внимание на сигналы, которые подает вам ваше тело. Возможно, пришло время полностью изменить свой рацион или отказаться от того, что вам вредно. Старые долги будут возвращены.

Гороскоп на неделю Скорпион

Чрезмерные размышления - не выход. Найдите время, чтобы успокоить свой разум, и ясность придет. Стрессовую ситуацию можно разрядить спокойным подходом. Не реагируйте, а реагируйте. Вокруг вас происходят перемены, и, если вы будете терпеливы, через несколько недель все уляжется. Семейные дела демонстрируют довольство и гармонию.

Планы составлены, и, похоже, пока что все справляются. Одиночки могут решить сделать перерыв в свиданиях на некоторое время после фазы разочаровывающих свиданий. Наслаждайтесь этим периодом. Он может многому научить вас. Денежные дела показывают необходимость сбалансировать расходы, можно запланировать новый источник дохода. Дела со здоровьем выглядят хорошо, найдите время для медитации и снятия стресса.

Гороскоп на неделю Стрелец

Ностальгия господствует. Вы можете обнаружить, что думаете о старых добрых временах. Или даже переделать что-то из своего прошлого. Это может быть старая идея, линейка продуктов или стратегия на работе. Или вы можете обнаружить, что снова общаетесь с коллегами, с которыми давно работали.

Извлеките уроки из ушедших дней и постарайтесь не повторять ошибок. Воссоединение со старыми друзьями навевает приятные воспоминания. Возможно, вы даже вспомните о старом возлюбленном. Или встретитесь с кем-то, кто покажется вам знакомым. Остерегайтесь внезапных расходов или ремонта, которые могут выбить из колеи ваш бюджет. Хороший период для начала новой диеты или физических упражнений.

Гороскоп на неделю Козерог

Переходный период, когда изменения, которые вы, возможно, пережили в последнее время, улягутся и стабилизируются. Вы можете обнаружить, что приспосабливаетесь к новому распорядку дня. Или общаться с людьми с совершенно иным стилем работы и мышления.

Хотя поначалу вам может быть не по себе, Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы вы открыли свой разум и проявили полную гибкость в подходе. Прохождение через этот временный этап сулит захватывающие возможности за углом.

Даже в сердечных делах у вас может не быть выбора, кроме как идти на поводу у большинства. Или подчиниться требованиям упрямого любимого человека. В этот период вы можете пойти на технический апгрейд или купить новый мобильный телефон и попытаться научиться чему-то новому. Денежные вопросы решаются благодаря разумным и мудрым инвестициям. Вопросы здоровья остаются стабильными, только остерегайтесь приступов беспокойства.

Гороскоп на неделю Водолей

Продуктивность возвращается. Вы обнаружите, что заняты несколькими проектами. В воздухе витает волнующая атмосфера, когда вы занимаетесь тем, что у вас хорошо получается. Люди замечают ваш энтузиазм и мастерство. В ближайшие месяцы вас могут повысить в должности или даже перевести на другую работу.

Опасайтесь сладкоречивых собеседников, которые могут манипулировать вами в своих корыстных целях. Домашний фронт также занят гостями из-за рубежа. Или несколько светских мероприятий, которые вы не можете пропустить. Женщины в семье могут потребовать повышенного внимания, или вы даже можете оказаться посредником между двумя враждующими сторонами.

Возможно, вы получите подарок или захотите побаловать себя роскошью. Остерегайтесь переедания или чрезмерного увлечения алкоголем. Это может негативно сказаться на вашем пищеварении.

Гороскоп на неделю Рыбы

Тихое время. Возможно, вам не хочется работать. А может быть, вашему организму просто необходим заслуженный отдых. Если нужно, успокойтесь и соберитесь с силами. Некоторые проекты или задания можно отложить без чувства вины и давления. Даже дома вы будете счастливее всего в своей комнате с цифровыми устройствами или телевизором.

От приглашений можно отказаться или вести себя очень тихо, размышляя, заряжаясь энергией и планируя свою жизнь. Вы можете подумать о развитии своей духовной практики, записавшись на семинар или даже запланировав паломничество. Часть вас приходит к пониманию того, что деньги не приносят счастья, и вы можете искать то, что приносит вам удовлетворение. Вопросы здоровья указывают на необходимость отдыха и омоложения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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