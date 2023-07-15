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Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: Скорпионам - срыв планов, Водолеям - долги

Сергей Кущ
15 июля 2023, 13:10 обновлено 15 июля, 13:10
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 17 по 23 июля всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля
Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю расскажет, что ожидает вас с 17 по 23 июля. Подготовьтесь к волнующим событиям, узнайте, какие возможности и вызовы ждут вас в ближайшие дни, и получите советы, которые помогут вам преуспеть в работе, отношениях и личном развитии.

Гороскоп на неделю - Овен

Несмотря на то, что вы хотите продолжать работать, это приведет к серьезному выгоранию. Новолуние в Раке 17-го числа напоминает о том, что забота о личной жизни никогда не бывает пустой тратой времени. На этой неделе не торопитесь, особенно 20-го числа, когда ваша планета-управитель Марс столкнется с Сатурном. Вы вступаете в эпоху серьезных начинаний и завершений, когда речь идет о вашей личности и отношениях.

Гороскоп на неделю - Телец

Поскольку ваша планета-управитель Венера замедляет свой ход, чтобы 22-го числа стать ретроградной, вы также двигаетесь очень медленно. Дом и семья - вот ваши главные заботы до конца лета. Будь то длительный семейный отпуск, переезд квартиры или помощь бабушке с дедушкой в уборке подвала, вы осознаете, что ваша роль в семейном кругу меняется.

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Гороскоп на неделю - Близнецы

На этой неделе вам предстоит борьба за баланс между работой и личной жизнью. Хотя сейчас вы чувствуете, что призваны направить большую часть своей энергии на дом и семью, вы знаете, что чрезмерное внимание к личной жизни приведет к неудачам в карьере. С каждым днем на вас сваливается все больше обязанностей, и, конечно же, вам хочется просто завалиться на диван и спрятаться!

Гороскоп на неделю - Рак

Новолуние в вашем знаке 17 числа принесет долгожданное ощущение обновления. Новая Луна - новый вы! Речь идет не о карьере, отношениях или доме, а о том, как вы чувствуете себя в своем образе и своем теле. Закажите процедуру для лица или примите ванну, чтобы отпраздновать это событие! Вы вступаете в эпоху важных начинаний и завершений как в общественной, так и в личной жизни.

Гороскоп на неделю - Лев

Вы сосредоточитесь на том, что изменилось в вашей карьере, а также в вашем собственном привычном окружении, поскольку Венера замедляет свой ход и 22-го числа (в этот же день начинается ваш сезон) переходит в ретроградное движение.

Гороскоп на неделю - Дева

На этой неделе напряженность в ваших отношениях возрастает, так как 20 числа Марс вступает в противостояние с Сатурном. Марс сейчас находится в вашем знаке, и это влияние одновременно оживляет и подстрекает вас. Вы чувствуете жар и вам есть что сказать!

Гороскоп на неделю - Весы

Ваша планета-управитель Венера замедляет свой ход, чтобы 22-го числа стать ретроградной, и вам предстоит многое обдумать в отношении дружбы и сотрудничества. Вы вписываетесь в общество, где бы вы ни находились, но настало время создать сообщество по своему образу и подобию.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Хотя на этой неделе вы хотите только развлекаться, ваши планы постоянно срываются. 20-го числа Ваша планета-управитель Марс вступает в противостояние с Сатурном, в результате чего напряженные отношения с друзьями и коллегами выходят на первый план. С 22-го числа начинается сезон Льва и ретроградная Венера, что свидетельствует о том, что до конца лета Ваше внимание будет сосредоточено на карьере.

Гороскоп на неделю - Стрелец

На этой неделе ситуация на работе накаляется, так как планета Марс проходит через ваш сектор карьеры. Но даже если вы хотите двигаться вперед, вы можете обнаружить, что вас что-то сдерживает.

Гороскоп на неделю - Козерог

Новолуние в знаке Рака 17 числа - долгожданное начало новых отношений. Вы находитесь в начале новой эры, когда начинаются и заканчиваются важные события как в вашей общественной, так и в личной жизни.

Гороскоп на неделю - Водолей

Хотя ваши собственные ресурсы могут быть ограничены, у вас больше возможностей, чем вы думаете, когда речь идет о подарках, займах или просто одолжении денег у друзей. Используйте новолуние в Раке 17-го числа, чтобы перестроить свой график и распорядок дня. Дисциплина - это мир!

Гороскоп на неделю - Рыбы

Новолуние в Раке 17-го числа принесет приятные начинания в творческую и романтическую жизнь. Но все же вы не можете избавиться от ощущения, что все на вас злятся! Поскольку Марс в вашем секторе отношений 20-го числа столкнется с Сатурном в вашем знаке, вы можете почувствовать, что находитесь в затруднительном положении: выбирать их или выбирать себя. Помните: вы можете иметь и то, и другое, просто вам придется пойти на компромисс!

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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