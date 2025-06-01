Гороскоп на неделю со 2 по 8 июня: Ракам - конфликты, Девам выпадет шанс

Астрологи рассказали, что пророчат звезды со 2 по 8 июня: всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю с 2 по 8 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецам самое время экономить и копить

Раки способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Бунтарские настроения на этой неделе в изобилии, поскольку ваша правящая планета поддерживает гармоничный трин с соединением Эриса и Хирона в вашем небесном владении. Эти карликовые планеты управляют нашими вызывающими и уязвимыми сторонами, соответственно. Их позитивные отношения с Марсом означают готовность действовать в соответствии с этими чувствами и утверждать себя в сердечных делах.

Учитывая расположение Марса во Льве, эти эмоциональные вопросы, скорее всего, будут относиться к сфере близких, платонических отношений. Только будьте осторожны с агрессивностью своего подхода, Овны. Если вы сожжете все мосты на пути к получению желаемого, то куда вы сможете пойти? Ваше право на самовыражение очень важно. Но не забывайте делать это с сочувствием.

Гороскоп на неделю Телец

Венера наконец-то выходит из длительного соединения с Эрисом и Хироном под Овном, ослабляя конфликты, связанные с эмоциональными и финансовыми вложениями. Чувства злобы могут смягчиться, что, как не удивительно, значительно облегчит вам логическое и объективное осмысление текущих обстоятельств. Не во всем вы можете одержать победу, Телец. Иногда все, что вы можете сделать, - это жить и жить.

Совпадающий квадрат между Ураном и Марсом под вашим знаком и знаком Льва - космическое напоминание о том, что подобное сосуществование зачастую легче сказать, чем сделать. Дайте себе время привыкнуть к новому образу мышления, прежде чем списывать его со счетов как не подходящий для вас. Этот сложный аспект предоставляет бесценную возможность выйти из зоны комфорта и расширить свои навыки и сильные стороны. Воспользуйтесь этим шансом, пока он есть.

Гороскоп на неделю Близнецы

Ваша правящая планета на этой неделе входит в мощное соединение с Юпитером на куспиде вашего небесного домена и Рака. Эта небесная комбинация открывает новые двери, которые вы, возможно, считали несуществующими, сглаживает ухабистые дороги и повышает ясность ума, чтобы вы могли с большей легкостью преодолевать препятствия. Действительно, в этом сочетании звезды обладают мощной силой. Только вам предстоит найти способ использовать эту энергию так, чтобы она наилучшим образом соответствовала вашим потребностям и желаниям.

К счастью, расположение Солнца в вашем родном регионе протягивает вам руку помощи. Вы лучше других знаете, чего хотите, Близнецы. Перестаньте ждать, пока кто-то другой скажет ответы на вопросы, которые уже крутятся у вас в голове.

Гороскоп на неделю Рак

На этой неделе растущая растущая Луна проходит через Деву и Весы, образуя короткое, но заметное соединение с ретроградным Макемаке в Весах ближе к выходным. Эта конкретная лунная фаза может принести много конфликтов, поскольку она заставляет нас оценить свой прогресс и определить, не нужно ли нам изменить направление или сменить перспективу. Присутствие ретроградного Макемаке в этом космическом выравнивании помогает сфокусировать энергию на сферах самозащиты и связи с окружением.

Когда весь мир кажется перевернутым, обратитесь за советом внутрь. Прямая оппозиция растущей растущей Луны к соединению Эриса и Хирона в конце недели напомнит вам, что вы уже через многое прошли. Вы сильнее, чем думаете, Рак.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Солнце проводит неделю в соединении с Меркурием, что способствует укреплению наших коммуникативных и интеллектуальных способностей. На этой неделе ваши способности к самовыражению будут выше, чем обычно, и, честно говоря, обычно они и так довольно впечатляющие. С большой властью приходит и большая ответственность, Лев. Не забывайте пользоваться этой властью с умом. Высказать свою точку зрения - это одно. Превышение своих границ во имя контроля над повествованием или межличностной динамикой - совсем другое, более проблематичное дело.

Совпадающий квадрат между Марсом и Ураном под вашими владениями и Тельцом дает еще один космический толчок к переосмыслению того, как вы взаимодействуете с другими. Примерить на себя новый стиль общения может поначалу показаться неловким. Но окружающие могут оценить изменение тона и агрессивность.

Гороскоп на неделю Дева

На этой неделе Меркурий входит в мощное соединение с Юпитером, открывая путь к удаче и процветанию. Это выравнивание происходит на стыке Близнецов и Рака, создавая интуитивную и творческую смесь энергии воздуха и воды. Сейчас прекрасное время для экспериментов и новых попыток.

Растущая растущая Луна также играет важную роль в вашем прогнозе на эту неделю, поскольку она проходит через ваши небесные владения. Эта лунная фаза, как правило, приносит больше конфликтов, поскольку заставляет нас проанализировать свой жизненный путь и определить, нужно ли что-то менять. Чем раньше вы определите проблему, если она существует, тем быстрее вы сможете приступить к ее устранению, Дева.

Гороскоп на неделю Весы

Ваша правящая планета выходит из мощного соединения с Эрисом и Хироном в Овне, ослабляя конфликты в делах сердечных и кошелька. Возьмите эту передышку там, где вы можете ее получить, Весы. Не поддавайтесь порыву искать новые проблемы, которые нужно решить, только потому, что вы обрели покой и тишину где-то еще в своей жизни. Наслаждайтесь тишиной. Она не будет длиться вечно. Не стоит ускорять ее уход.

Растущая растущая Луна образует прямую оппозицию с вашей управляющей планетой в конце недели, сигнализируя о потенциальной необходимости перенаправления или корректировки вашего жизненного пути. Пересмотрите, куда и как вы вкладываете эмоциональные и финансовые средства. Эти ресурсы ограничены, Весы. Относитесь к ним с уважением.

Гороскоп на неделю Скорпион

На этой неделе Нептун входит в благоприятный секстиль с вашей ретроградной управляющей планетой Плутоном. Это выравнивание воображения и интуиции создает основу для значительных преобразований на внутреннем уровне. Часто эти изменения настолько незаметны, что мы не осознаем их, пока они полностью не улягутся. Вам, как человеку, предпочитающему контролировать свое окружение, эта переходная фаза может поначалу показаться немного некомфортной. Но все равно преодолейте эти колебания.

Помните, Скорпион: Ретроградный Плутон в Водолее вносит серьезные изменения и переосмысление наших представлений об истине, свободе и идентичности. По ту сторону этой горы вас ждет процветание. Но сначала вам придется ее пересечь.

Гороскоп на неделю Стрелец

К продолжающемуся секстилю между вашей правящей планетой, Юпитером, и соединением Эрис и Хирона в Овне к выходным присоединится Венера. Добавление Венеры к мощному сочетанию двух карликовых планет сфокусирует нашу бунтарскую и уязвимую энергию на делах сердечных или кошелька. Это космическое выравнивание намекает, что, возможно, пришло время попробовать новый подход к этим важным инвестициям, Стрелец.

Медленный переход Юпитера в знак Рака на этой неделе подкрепляет идею о том, что немного сочувствия и сострадания может пройти долгий путь. Будьте осторожны и не концентрируйтесь так сильно на своих стремлениях, чтобы не обращать внимания на путь к ним. Сжигание мостов не сделает финишную черту более приятной.

Гороскоп на неделю Козерог

Сатурн проводит эту неделю на рубеже Рыб и Овна, проходя через короткую, но мощную оппозицию к растущей растущей Луне, когда последнее небесное тело переходит из прагматичной Девы в посреднические Весы. Расположение вашей планеты-управителя между областями, управляемыми водой и огнем, способствует возникновению чувства раскола посередине. Когда в руках так много утюгов и обязательств, может быть трудно понять, с чего начать.

Звезды советуют вам обратиться за советом внутрь себя. Вы знаете, что должно произойти, чтобы достичь ваших целей. Вы также знаете, что вы делаете (и чего не делаете), чтобы облегчить этот процесс. Нерешительность - это всего лишь следствие отказа признать то, что находится прямо перед нами, Козероги.

Гороскоп на неделю Водолей

На этой неделе Уран укрепляет свой сложный квадрат с Марсом в знаках Тельца и Льва соответственно. К сожалению, это выравнивание не сулит ничего хорошего для близкой платонической дружбы. Это напряженное выравнивание предвещает конфликты, хаос и здоровую дозу непредсказуемости. Как бы ни было соблазнительно держаться еще крепче, чтобы сохранить хоть какое-то подобие контроля, звезды призывают к более осторожному подходу.

Ваша правящая планета также проводит эту неделю в благоприятном секстиле с Нептуном, планетой, которая отдает предпочтение интуиции и чувствительности. Возможно, урок заключается не в том, как решить проблему в кратчайшие сроки, Водолей. Возможно, более насущный урок, который преподносит вам космос, заключается в том, как смириться с дискомфортом от осознания того, что вы не можете этого сделать.

Гороскоп на неделю Рыбы

Ваша правящая планета переходит в напряженный квадрат с Юпитером, сигнализируя о неспособности или нежелании преследовать мечты, которые хранятся в самых темных глубинах вашего сердца. Этот конфликт может проявляться по-разному - от внешних проблем до внутренних колебаний. Неважно, в каком случае, главное, чтобы вы сосредоточились на решении, а не на проблеме. У нас никогда не будет недостатка в вещах, по поводу которых мы можем сетовать и рассуждать.

Даже перед лицом невзгод и испытаний звезды призывают вас не терять надежды на будущее. Существует бесконечное количество других возможностей, которые вам еще предстоит испробовать. С такими шансами у вас просто нет времени на уныние, Рыбы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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