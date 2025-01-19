Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Сергей Кущ
19 января 2025, 09:03
199
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 20 по 26 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Немного терпимости и мягкий тон помогут Тельцам наладить отношения
  • Львы могут пойти на риск на работе

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Обратитесь внутрь себя и найдите то маленькое пространство покоя, которое позволяет вам ясно мыслить и принимать правильные решения. Даже если для этого придется на время отказаться от цифровых технологий. Или взять выходной на работе.

Ответы, которые вы ищете, находятся внутри вас, но все, что вам нужно, - это немного спокойного времени, чтобы получить доступ к мудрости, которой вы уже обладаете. Если в последнее время работа была суматошной, обратите внимание на свое тело и делайте частые перерывы для отдыха.

Финансовые проблемы не так страшны, как вам кажется. Взгляните на ситуацию более реалистично и поймите, что все не так плохо, как вы себе представляете. Облегчение может принести разговор по душам с близким человеком. Иногда разговор - это терапия. Отношение благодарности принесет вам благословения.

Гороскоп на неделю Телец

С вашим острым взглядом на детали вы будете следить за тем, чтобы любая работа была выполнена идеально и в срок. Ваши стандарты высоки, и вы хотите, чтобы все были похожи на вас. Только не будьте слишком критичны к тем, кто этого не делает. Немного терпимости и мягкий тон помогут наладить отношения.

Ваш ум предложит несколько вполне работоспособных идей и решений, и вас будут уважать за то, как вы справляетесь с проблемами. Даже в сердечных делах ваш практичный подход сгладит неприятную ситуацию. А в отношениях вы будете требовать честности от окружающих.

В финансовом плане вы можете быть не совсем удовлетворены и искать способы увеличить свои доходы и даже подумать о побочном заработке. Вопросы здоровья свидетельствуют о прогрессе и осознании того, что в вашем распорядке дня необходимо что-то изменить.

Гороскоп на неделю Близнецы

Чем более открыты вы будете к происходящим вокруг вас переменам и чем терпеливее будете относиться к процессу, тем лучше все будет складываться. Возможно, у вас были определенные задачи или дела, которых вы сознательно избегали, и сейчас самое время заняться ими и связать все концы с концами.

Возможно, вы даже чувствуете, что не получаете столько, сколько отдаете в работе и отношениях, и можете сделать что-то, чтобы изменить это уравнение. В отношениях может наступить застой, или вам может показаться, что кто-то особенный не проявляет должного внимания.

Вместо того чтобы спешить вперед, сделайте небольшой шаг назад и посмотрите, как другой подход может помочь. В финансовом плане вы можете критически взглянуть на свои деньги и попытаться компенсировать потери или ненужные расходы. Повторяющиеся проблемы со здоровьем могут потребовать второго мнения или даже альтернативной терапии.

Гороскоп на неделю Рак

В ближайшие дни вы можете быть угрюмы. Временами вы будете совершенно равнодушны к происходящему, а временами - крайне реактивны и даже эмоциональны. Не закрывайте в себе происходящее, обращайтесь к нему и перерабатывайте свои чувства здоровым способом.

Манипулирующий и эгоцентричный мужчина может стать причиной неприятностей как на работе, так и в личной жизни. Распознайте его игру и не поддавайтесь на уловки. Если все это становится слишком сложным, подумайте о том, как привнести в свою жизнь позитивные изменения. Остерегайтесь необдуманных трат на ненужные вещи.

Какая-то часть вас нуждается в восстановлении баланса в вашей жизни. Консультант или мудрый друг могут помочь вам вернуться в нужное русло. В плане здоровья наблюдается стабильность. Если о чем и следует помнить, так это о том, чтобы привнести немного самодисциплины туда, где это необходимо.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Вы готовы к полету. Какая-то часть вас ищет приключений, чего-то совершенно отличного от того, что вы делали до сих пор, и никто и ничто не сможет вас остановить. Вы можете пойти на риск на работе. Или даже решите уволиться и начать свою собственную практику.

Или даже следовать своей мечте. Что бы вы ни делали, убедитесь, что в денежных вопросах вы остаетесь немного приземленным и практичным. В личных делах прислушивайтесь к тому, что говорит вам о человеке ваша интуиция. Их поступки расскажут вам все, что нужно о них знать.

Одиночки могут рассчитывать на легкий роман или даже короткую и милую интрижку в ближайшие дни. Возможно, вас ждет короткий отпуск в месте, которое вы еще никогда не видели. Что касается денег, то карты советуют вам быть предельно практичными и не растрачивать свои сбережения. Облегчение придет через выздоровление или когда вы обнаружите, что делаете успехи в области здоровья.

Гороскоп на неделю Дева

Хотя вы можете быть щедрыми со своим временем, идеями и даже деньгами, вы можете постепенно заметить, что это улица с односторонним движением. Кто-то может воспользоваться вашим добрым сердцем. Или одалживает вещи и не возвращает их. Верните баланс и проявите немного сдержанности.

Даже в вопросах власти и контроля следите за тем, чтобы все было поровну и справедливо. Отношения с окружающими могут казаться немного натянутыми или даже рассинхронизированными.

Как будто вы изменились или их ценности просто не совпадают с вашими. В финансовом плане будьте внимательны к мошенникам и аферистам и не давайте слишком много, не выяснив все до конца. Проблемы со здоровьем могут потребовать от вас более внимательного отношения к своим симптомам, так как вы можете быть склонны к аллергическим реакциям.

Гороскоп на неделю Весы

Больше не нужно обвинять других. Больше никаких оправданий. Настало время отвечать за свои поступки и признать ошибки прошлого. Вселенная дает вам шанс исправить все ошибки и начать все заново. А для этого вам нужно отпустить весь прошлый багаж и начать все сначала.

Давление на работе сейчас может быть высоким, но благодаря вашей целеустремленности все будет сделано быстро и в установленные сроки. Остерегайтесь людей, которые могут слишком доминировать или контролировать вас.

В отношениях вам придется внести некоторые коррективы, быть немного снисходительнее и подумать о том, чтобы начать новую главу в отношениях друг с другом. В отношениях на расстоянии может наступить переломный момент, когда вы оба решите либо остаться, либо расстаться. Денежные дела выглядят хорошо. А если вы больны, то вам может понадобиться второе мнение.

Гороскоп на неделю Скорпион

Высказывайтесь. И постарайтесь, чтобы вас услышали. Может появиться возможность, когда ваше мнение будет иметь значение, и молчание сейчас вам не поможет. Возможно, вам придется столкнуться с критиками на работе, но если вы будете стоять на своем и говорить правду, то можете быть уверены, что выйдете победителем и не пострадаете от их слов.

Придерживайтесь своей цели, несмотря на трудности, с которыми вы можете столкнуться. В сердечных делах вам, возможно, захочется остаться еще более закрытым. Или установите границы с людьми, которые слишком навязчивы, чтобы вам нравиться. Не всем же нужно знать все?

Если речь идет о здоровье, сделайте уход за собой приоритетным. В денежных вопросах вы предпримете правильные шаги, чтобы убедиться, что ваш фундамент остается прочным, и вы сможете реализовать свои долгосрочные цели.

Гороскоп на неделю Стрелец

Вы стоите на пороге серьезных перемен в своей жизни. Впереди вас могут ждать крупные проекты, мощные союзы и большие деньги. Вы заслужили свои награды до сих пор, и сейчас самое время помечтать и подумать о следующих шагах, которые вы собираетесь предпринять.

Одиночки могут наконец-то решиться на брак. В этой фазе могут быть объявлены даты помолвки и бракосочетания. На личном фронте ожидайте гостей и приятных новостей от друзей и родственников за границей. Можно запланировать международный отпуск.

А если вы беспокоились о деньгах, то вскоре можете узнать новости, которые принесут вздох облегчения. Вопросы здоровья показывают, что вы находитесь на правильном пути к улучшению своего психического и физического здоровья.

Гороскоп на неделю Козерог

Серая туча поднимается, и снова светит солнце. Худшее пока позади, и постепенно вы можете вздохнуть с облегчением и просто продолжить жить дальше. Какая-то часть вас начинает понимать, почему все произошло именно так, как произошло.

Возможно, был усвоен жизненный урок, и вы стали мудрее и сильнее. В отношениях вы становитесь эмоционально сильнее. Связь с особенным человеком может стать более глубокой, поскольку вы осознаете возможность создать счастливое будущее вместе.

Кого-то из вашего прошлого нужно держать на расстоянии, особенно если он вызывает у вас неприятные эмоции. Денежные дела начинают улучшаться, а чувство внутренней безопасности растет. Хорошая детоксикация восстанавливает энергетический уровень.

Гороскоп на неделю Водолей

Исследуйте новые горизонты. Воспользуйтесь своим творческим потенциалом. Сделайте что-то необычное. Попробуйте новую стратегию. Возможно, вас ждут короткие путешествия. Или даже смена роли и обязанностей на вашей работе. Возможно, вы даже начнете новый курс обучения.

Это может быть мастер-класс или получение степени. Что бы вы ни решили сделать, знайте, что это будет сделано хорошо. В воздухе витает чувство удовлетворения. Отношения будут складываться легко.

А если в отношениях с кем-то из друзей или членов семьи чувствовалась напряженность, ее можно легко разрешить с помощью зрелого подхода. Что касается денег, то вы будете думать о будущем, но при этом не откажетесь побаловать себя некоторыми роскошными вещами. Возможно, вы узнаете о новом средстве для лечения проблем со здоровьем.

Гороскоп на неделю Рыбы

Жизнь внезапно ускоряется. Так много нужно сделать, а времени так мало. Или вы обнаружите, что спешите с одной встречи на другую. Притормозите и сделайте небольшой перерыв, если можете.

Будьте внимательны к тому, что вы говорите и пишете, так как есть вероятность заметить ошибку. Или, что еще хуже, кто-то неправильно поймет то, что вы пытаетесь донести. Одинокие Рыбы могут обнаружить, что следят за очаровательной душой.

Вы можете приложить дополнительные усилия, чтобы улучшить свой внешний вид или купить новую одежду. Женщины в доме могут сказать вам что-то очень мудрое. Деньги указывают на возможность получения дохода из других городов или стран. Вопросы здоровья выглядят хорошо, только убедитесь, что у вас есть время на отдых, чтобы не перегружать себя.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

09:28Украина
Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

08:55Украина
Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

08:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Последние новости

09:42

Никогда не слипнутся: как правильно приготовить макароны

09:28

Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

09:03

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

08:55

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

08:33

Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
08:15

"Вечная" власть или хитрый план РФ: почему Украине стоит искать пути для выборовмнение

07:57

Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск: в ISW предупредили об угрозах

07:10

Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд

05:30

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день

04:35

"Прокидатися", "просинатися" или "просипатися": какое слово правильно использоватьВидео

03:32

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

02:33

Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

00:46

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

18 января, суббота
23:50

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:20

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

22:46

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

22:44

Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто

22:38

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

22:36

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

Реклама
22:23

Чтобы не угробить машину: как долго можно держать двигатель включенным

22:10

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

21:57

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

21:17

Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

21:03

"Хорошо поработали": Зеленский отреагировал на громкие задержания и ракетный ударФото

20:59

Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран

20:08

В бой бросают "верблюдов" и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

19:30

Россияне ежедневно продвигаются: Братчук заявил о главной задаче ВСУ на фронте

19:26

РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО – Welt

18:48

БОВП пройдут и мужчины, и женщины: в Минобороны объяснили, что будет за отказ

18:35

Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" после 4 февраля

17:55

США окажется в слабой позиции из-за переговоров Трампа и Путина: каковы риски

17:37

В России сожгли вышки связи: в ГУР раскрыли детали дерзкой диверсииВидео

17:35

До 2 млн человек: баварский депутат призвала выслать из Германии украинцев

17:30

Гости подерутся за него: потрясный салат Венеция - рецептВидео

16:55

"Месть": в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по КиевуФото

16:48

Организовал незаконный выезд за границу: нардеп получил подозрение

16:31

Трамп хочет "покончить" с войной в Украине: экс-советник предупредил об опасности

15:53

Сюрприз ценой 775 тысяч гривен: мужчина убирал на чердаке и нашел клад

15:51

"Только в единстве": Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью

Реклама
15:48

Потеплеет до +11 градусов: на Украину надвигаются изменения погоды

15:38

Трамп планирует массовые депортации мигрантов: в WSJ раскрыли планы после инаугурации

15:35

Чрезвычайное положение в РФ: после попадания ВСУ третий день горит важный объект

15:08

Как появился знак $ и что он означает: история символа, который знает весь мир

14:44

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

14:34

Сына Порошенко, уклоняющегося от службы в ВСУ, обязали уплатить 25 500 грн за неявку в ТЦК

14:34

Ольга Сумская оказалась в центре Киева во время обстрела баллистикой РФ

14:16

Маневрирует и избегает всех требований Путина: Бульба сказал, чего боится ЛукашенкоВидео

14:10

Работал на каналах Медведчука: СБУ сообщила о подозрении популярному блогеру

13:44

Смертельно больного Буйнова срочно прооперировали: что случилось

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять