Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: Овну - разочарование, Раки получат шанс

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 23 по 29 июня всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Позитивная энергия и благословения могут прийти в вашу жизнь только тогда, когда вы будете готовы их принять. Пессимистичный взгляд на вещи может только помешать вашему росту. Пора поверить в себя и делать то, для чего вы были рождены, вместо того чтобы прислушиваться к голосам сомнений и самокритики.

Излишняя откровенность может привести к разочарованиям. Работайте в тишине. Одиночки могут решить отложить брак или передумать о ком-то. Встаньте на место родителей или братьев и сестер и оцените их путь. Сострадание к другим приносит свои плоды. В денежных вопросах может потребоваться уточнение старого счета. Не откладывайте визит к стоматологу.

Гороскоп на неделю Телец

Не ждите, что люди будут читать ваши мысли. Просите то, что вам нужно. Настойчиво выполняйте свою работу. Соберите все свои силы, чтобы продолжать. Возможна задержка с ответами, но это не значит, что ничего не происходит. Юридические вопросы и работа в банке могут занять вас больше, чем обычно.

Домашние дела принесут утешение. Планы по ремонту и перепланировке могут быть завершены. Или вы наконец решите переехать домой. Партнеры будут готовы к сотрудничеству, если вы будете поддерживать открытые линии связи. Беспокойство о семейном наследии может продолжаться до тех пор, пока не состоится открытый и зрелый диалог. Вопросы здоровья выглядят благоприятно.

Гороскоп на неделю Близнецы

Возьмите на себя несколько просчитанных рисков. Примите все новые впечатления, которые появятся на вашем пути. Направьте свои силы на реализацию проекта, вызывающего страсть. Сейчас время не думать, а реализовывать свои планы. Ожидайте много встреч с новыми людьми, а в бизнесе можно рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество.

Даже события, происходящие дома, заставят вас быть начеку. У вас может быть много гостей или много дел на домашнем фронте. Роман в интернете может внезапно затихнуть. Следите за своими расходами. И следите за тем, чтобы вас не обманули при заключении сделок. Вопросы здоровья требуют от вас большей дисциплинированности, особенно когда речь идет об уходе за собой.

Гороскоп на неделю Рак

Шанс начать все заново. Это может быть прилив энергии. Новая работа. Новая роль. Или новый проект, который щекочет ваше воображение. Когда вы делаете то, что приносит вам радость, вы делаете это хорошо. Если вы всегда стеснялись просить о большем, эта фаза даст вам смелость быть более напористыми как на работе, так и в личной жизни. Отношения проходят через фазу исцеления, прощения и начала новой жизни.

Возможно, вы больше не хотите мириться с чьими-то истериками. Или решите сознательно отпустить прошлое. Супружеские пары могут даже ожидать прибавления в семействе, так как может объявиться беременность. Наслаждайтесь энергией, пока она оживляет вас и приближает к вашему призванию. Денежные вопросы принесут небольшое облегчение. Вопросы здоровья принесут приятный сюрприз.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Когда вы руководствуетесь состраданием, вы растете. Забота о других для вас естественна, и вы можете взять на себя роль наставника на рабочем месте. Или помочь в программе обучения на рабочем месте. На предстоящем мероприятии или презентации вы можете оказаться заняты за кулисами, делая то, что у вас получается лучше всего, - организуя, инструктируя и доводя планы до совершенства.

Материнские фигуры могут нуждаться в вашем внимании. Семейная поездка может быть отложена из-за рабочих обязанностей. Режим сна может быть немного нарушен, поэтому внесите изменения в свой ночной распорядок, пока это не начало сказываться на вашем здоровье. В финансовом плане вы вступаете в хорошую фазу, так что убедитесь, что вы организованы и точно знаете, как вы хотите приумножить свои деньги.

Гороскоп на неделю Дева

Примите более активное участие в решении рабочих вопросов. Соперники могут взять над вами верх, если вы не будете осторожны. Кто-то может вести нечестную игру. Или вам может показаться, что с вами поступают несправедливо, если вы не выскажетесь сейчас. Самостоятельно работающим Девам необходимо быть в курсе того, что замышляют конкуренты. Начинается хороший период для изучения нового предмета или записи на курсы повышения квалификации.

Дома может произойти столкновение эго. Или небольшое недоразумение может перерасти в полномасштабную ссору. Сохраняйте спокойствие и старайтесь прислушиваться к словам собеседника. Будьте бдительны при подписании документов и заполнении бланков. Не позволяйте стрессу и усталости дойти до болезни. Обращайте внимание на то, что говорит вам ваше тело.

Гороскоп на неделю Весы

Так много нужно сделать, а времени так мало. Займитесь организацией и подгоните себя, если это необходимо. Нерешенные задачи и дела могут начать накапливаться. Будьте немного внимательны в общении с окружающими. Они могут не знать, насколько вы озабочены, и принять ваше молчание за безразличие. В социальной сфере вас ожидает активная фаза деятельности и активности.

Люди, с которыми вы познакомились давным-давно, могут вспомнить о вас в связи с интересным предложением. Друзья и родственники могут вести себя отстраненно, и если вы скучаете по ним, то постарайтесь исправить ситуацию. Обсуждения совместных инвестиций и наследства могут пройти гладко, если у вас под рукой будут факты. Если в последнее время вы сидите на диете или занимаетесь спортом, ожидайте желаемых результатов на предстоящей неделе. Только не бросайте это дело сейчас.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вы находитесь на подъеме. Вы начинаете постепенно притягивать к себе нужных людей и возможности. Двери открываются, и будет разумно просто следовать своему чутью и делать то, что подсказывают инстинкты. Слишком тщательный анализ может затянуть проект.

Вы способны настроить команду на работу. Даже дома уровень вашей энергии будет высоким. Вы многого хотите добиться и со многими хотите познакомиться. Отличный период для веселых занятий и спорта с детьми. Любые споры, связанные с деньгами, могут быть улажены с помощью терпения и настойчивости. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо.

Гороскоп на неделю Стрелец

Поделитесь хорошими предчувствиями. Людям не помешают ваши слова похвалы или похлопывания по спине. Поделитесь своими чувствами. Выразите свою признательность. Чем больше положительной энергии вы излучаете, тем более позитивной будет ваша неделя. Благодаря отличной работе, проделанной в прошлом, вы сможете добиться новых успехов. Ваше влияние может возрасти как в профессиональной, так и в личной сфере.

Выполняйте свои обещания в личной жизни. Возможно, кто-то ждет, и задержки могут заставить его передумать. Расслабьтесь и позвольте хорошим вибрациям течь. Когда придет нужный человек, вы это поймете. Денежные вопросы могут потребовать от вас немного терпения. Остерегайтесь внезапной аллергии и будьте внимательны, выходя на улицу.

Гороскоп на неделю Козерог

Вещи имеют свойство улаживаться сами собой. То, из-за чего вы переживали, окажется мечтой. Вы выступаете лучше, чем думаете. А студенты и соискатели работы сдают экзамены с блеском. Пора начать больше верить в свои силы и избавиться от сомнений в себе.

Похвала приходит к вам из неожиданных мест. Особый человек может выразить свои чувства к вам. Неделя не для того, чтобы стесняться или прятаться от публичных выступлений. Таких людей, как вы, в мире должно быть больше. Выходите и покажите им, на что вы способны. Только остерегайтесь чрезмерного увлечения, особенно едой или напитками.

Гороскоп на неделю Водолей

Всем нам нужно пространство и одиночество. И эта неделя, похоже, станет для вас неделей желания побыть в одиночестве. Возможно, вам не захочется сплетничать на рабочем месте за чаем. Или идти на вечеринку, на которую вас пригласили. Подзарядите свои батарейки и насладитесь одиночеством. Главное, не переусердствуйте.

Хорошее время для переоценки своей работы и достижений, а также для постановки долгосрочных целей. Дома вам может захотеться просто ничего не делать. Побалуйте себя. Денежные вопросы пока кажутся управляемыми. Или вы можете отложить принятие решения на потом. В вопросах здоровья вам поможет выздоровление через столь необходимый отдых.

Гороскоп на неделю Рыбы

Пришло время проверить реальность. Вещи никогда не бывают такими, какими кажутся. Отделите иллюзии от реальности. Вас могут окружать соблазны. Или вы можете ощутить на себе негативное влияние чужой зависти. Просто не позволяйте ей овладеть вами. Сохраняйте спокойствие под давлением. И не ведитесь на схемы "быстро разбогатеть" и аферы "похудеть на 20 кг за месяц".

Поднимитесь над мелочной политикой других. Будьте очень практичны в денежных вопросах. В любви и дружбе вы можете начать общаться с новой группой людей или вступить в клуб единомышленников. Отбросьте ожидания и позвольте Вселенной преподнести вам приятный сюрприз или два.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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