Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта: Ракам - споры, Девам - напряжение

Сергей Кущ
22 марта 2026, 11:55
Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.
Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Гороскоп на неделю: Овен

Начало недели будет благоприятным для вас. Неделя начнется с энтузиазмом. При поддержке доброжелателей будут выполнены отложенные задачи. Деловые поездки или встречи окажутся плодотворными. Сотрудники могут получить поддержку как от старших, так и от младших коллег. Это хорошее время для покупки ценной вещи для себя.

Отношения с близкими дома укрепятся, и в личной жизни сохранится атмосфера нежности. Во второй половине недели у студентов значительно улучшатся успехи в учебе. Вы будете обсуждать с друзьями вопросы карьеры и планировать поездку или путешествие.

Гороскоп на неделю Телец

Это будет благоприятная неделя. Те, кто страдает каким-либо заболеванием, могут заметить улучшение здоровья. В начале недели на вас может давить нагрузка на работе и семейные обязанности, что приведет к чувству усталости и стресса. Вам предстоит поездка по делам.

Будьте осторожны с личными вещами во время путешествия. Могут увеличиться расходы, связанные с ремонтом дома или другими необходимыми делами. Во второй половине недели вам поможет близкий друг или влиятельный человек.

Гороскоп на неделю Близнецы

В вашей профессиональной жизни могут произойти некоторые изменения. В финансовом плане ваши расходы могут увеличиться, поэтому рекомендуется строго следовать бюджету. Во второй половине недели сохраняйте спокойствие в речи и поведении. На рабочем месте возникнут разногласия с начальством или коллегами. Завершение важной задачи во второй половине недели принесет вам чувство счастья и облегчения.

Возможно, вы получите хорошие новости, касающиеся ваших детей. Семейная жизнь будет неоднозначной, и к вам может приехать гость. Вы будете вести долгие беседы с друзьями, и в целом жизнь останется приятной. Могут появиться возможности для получения прибыли в бизнесе, и вы получите выгоду. Уделяйте пристальное внимание своему питанию и распорядку дня.

Гороскоп на неделю Рак

Эта неделя будет неоднозначной, так как вы можете испытывать замешательство по поводу определенных вопросов. В начале вам, возможно, придется столкнуться с некоторыми незначительными трудностями, но ваш постоянный упорный труд поможет вам добиться положительных результатов.

Вам нужно будет проявлять осторожность по отношению к соперникам или вышестоящему руководству на работе. Сохранение баланса между семейной жизнью и рабочими обязанностями будет иметь решающее значение. Студентам может быть сложно сосредоточиться на учебе. Если вы сейчас вовлечены в спор, связанный с землей или недвижимостью, он будет разрешен путем разговора и переговоров. В финансовом плане эта неделя будет благоприятной.

Гороскоп на неделю Лев

Этот период будет позитивным. В начале недели ваша уверенность в себе будет высокой, что поможет вам выполнять задачи быстро и эффективно. Вы получите Сотрудники могут получить новые обязанности, которые в долгосрочной перспективе окажутся полезными. В середине недели расходы могут увеличиться, поэтому рекомендуется избегать ненужных трат. Владельцам бизнеса принесут пользу новые профессиональные контакты. Студенты достигнут хороших результатов в учебе. Ваши отношения укрепятся. Вы проведете качественное время со своим супругом или партнером. Ваше здоровье в целом останется хорошим. Достаточно отдыхайте и избегайте переутомления.

Гороскоп на неделю Дева

В начале недели рабочая нагрузка может быть высокой, что приведет к некоторому психическому напряжению. Могут появиться возможности для путешествий, которые в будущем могут оказаться полезными. Вы добьетесь успеха.

Во второй половине недели вы почувствуете облегчение. Ваш упорный труд поможет вам добиться благоприятных результатов. Атмосфера дома будет приятной и гармоничной. Вы можете получить хорошие новости, касающиеся ваших детей, а нежность в ваших отношениях углубится. Ваше здоровье останется стабильным, но важно уделять внимание своему рациону и привычкам в еде.

Гороскоп на неделю Весы

Эта неделя принесет равновесие в вашу жизнь, и у вас могут появиться новые друзья. В начале недели темп работы может быть немного замедленным. Возможно, вам придется принять несколько важных решений, но не торопитесь. На работе будет важно поддерживать гармонию с коллегами. Если вы занимаетесь бизнесом, подходите к заключению новых соглашений с осторожностью. К середине недели ситуация изменится в вашу пользу. Начатые дела будут продвигаться, и вы заметите улучшение своего финансового положения. У вас появятся возможности провести время с семьей.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вам предстоит усердно работать и проявить терпение. В начале недели вам придется внести внезапные изменения в свои планы. Ваши обязанности в профессиональной сфере увеличатся. Старые проблемы будут решены. В финансовых вопросах вам нужно действовать осторожно и терпеливо. Во второй половине недели вы почувствуете постепенное облегчение. Ваши усилия принесут положительные результаты, а те, кто занимается бизнесом, могут получить возможности для получения прибыли.

Гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе на вас могут возложить новые обязанности. В начале недели в вашей рабочей среде могут произойти изменения. Вам нужно будет выполнять свои планы систематично и организованно. Будьте осторожны в своих суждениях при принятии решений, касающихся финансовых вопросов. Удача будет на вашей стороне. Незавершенные задачи, наконец, могут быть выполнены, и есть признаки расширения бизнеса. Сотрудники увидят рост своего статуса и престижа. Могут осуществиться планы по проведению благоприятного семейного мероприятия. Ваше здоровье в целом останется хорошим, но вам нужно быть осторожными во время путешествий.

Гороскоп на неделю Козерог

На этой неделе ваше мышление будет практичным и дисциплинированным. В начале недели рабочая нагрузка может увеличиться. Вам нужно будет уделять особое внимание управлению временем. На рабочем месте выполняйте свои обязанности с серьезностью и самоотдачей. Финансовые дела будут стабильными, но будьте осторожны, прежде чем делать какие-либо крупные инвестиции. Вы получите результаты своего усердного труда. Возможно, вы получите поддержку со стороны вышестоящих инстанций. Ожидается постепенный рост прибыли в бизнесе. В семье сохранятся мир и гармония. В этот период последовательные усилия принесут успех, поэтому, какую бы задачу вы ни взяли на себя, постарайтесь выполнить ее с мудростью.

Гороскоп на неделю Водолей

Вы получите свежие идеи и составите новые планы. В начале недели вам могут поручить новые обязанности. Очень важно сохранять ясность в принятии решений. Поддерживайте гармоничные отношения с коллегами на рабочем месте. Придерживайтесь сбалансированного подхода в финансовых вопросах. Ситуация улучшится после середины недели. Вы можете добиться успеха и получить выгодные возможности в деловых начинаниях. Сотрудники достигнут новых профессиональных высот. На этой неделе некоторые покупки принесут вам большую радость. Ваше здоровье в целом останется хорошим, но могут возникнуть незначительные проблемы, связанные с глазами или головой, поэтому достаточно отдыхайте.

Гороскоп на неделю Рыбы

Вам нужно будет проявить уверенность и терпение. В начале недели вы можете испытывать легкое беспокойство, но ситуация постепенно прояснится. Вы будете работать над новым проектом или планом в профессиональной сфере. Будьте осторожны в финансовых вопросах. Во второй половине недели вы получите отличную награду за свои усилия. Незавершенные дела наконец-то будут доведены до конца. Возможно, у вас появятся новые возможности для получения прибыли в бизнесе. Ваша работа или карьера будут стабильными. Вы получите поддержку от семьи, а атмосфера дома останется спокойной. Студентам потребуется упорный и последовательный труд. Ваше здоровье в целом останется хорошим, но вы можете испытывать боль в ногах или чувство усталости.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

