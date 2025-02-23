Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 24 февраля по 2 марта всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцам пришло время время поверить в себя

Ракам стоит сосредоточится на строительстве нового

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Если вы переживаете время испытаний, оно скоро закончится. Но прежде всего держите себя в руках, сохраняйте оптимизм и ни в коем случае не сдавайтесь и не увольняйтесь сейчас.

Возможно, объем работы покажется вам непосильным или политика на рабочем месте достигнет точки кипения, но если вы будете держаться, это пройдет и освободит место для позитивных новостей. Одиночкам, возможно, придется заново учиться доверять, особенно если раньше их обижали.

Позвольте себе быть немного уязвимыми с кем-то особенным. Или поработайте над укреплением доверия и близости. Финансовые проблемы могут стать немного лучше, если вы решите контролировать свои расходы или начнете предпринимать шаги, чтобы изменить дорогостоящую привычку. Вопросы здоровья требуют внимательного отношения.

Гороскоп на неделю Телец

Вам может казаться, что именно вы делаете всю работу, но не получаете заслуженной похвалы. Скрытый соперник может блокировать ваши попытки продвинуться вперед хитрыми маневрами. Не позволяйте препятствиям ошеломить вас или подвести.

Еще многое предстоит сделать, многого добиться, и только вы знаете, как это сделать. Пришло время поверить в себя, упереться ногами и не отступать перед трудностями. В сердечных делах кто-то из ваших близких может быть не очень честен. Или вы можете раскрыть обман.

Пока что просто сосредоточьтесь на том, чтобы делать то, что считаете правильным. Дети могут принести радостные новости или моменты счастья. Уделите повышенное внимание деталям в денежных делах. Здоровье улучшится.

Гороскоп на неделю Близнецы

Худшее позади, на горизонте виднеется выздоровление. Немного потерпите и поймите, что, возможно, вам пришлось выучить ценный жизненный урок. Вы способны подняться над трудностями и применить мудрость, извлеченную из прошлых ошибок. Чем более непредвзято вы относитесь к другим людям и их образу мышления, тем лучше все складывается.

Даже в отношениях вы можете решить возобновить дружбу. Или простить кого-то и перейти к следующей главе ваших отношений. Немного тщательного планирования в сфере финансов может обеспечить вам путь к большей стабильности и процветанию. Вопросы здоровья свидетельствуют об обновлении и восстановлении. Будьте терпеливы и не теряйте надежды.

Гороскоп на неделю Рак

Сосредоточьтесь на строительстве нового, а не на ремонте того, что уже нельзя исправить. Новые начинания уже близко, и вам, возможно, придется приспосабливаться к переменам, если вы не останетесь непредвзятыми.

Вы можете открыть для себя что-то новое - новую технологию, понимание чьего-то поведения, или кто-то может открыть секрет, который изменит ваш взгляд на вещи. Даже в личной жизни какая-то часть вас жаждет обновления. Новый образ, переделка дома или просто общение с новой компанией могут принести вам свежую, позитивную энергию.

У вас есть настроение исследовать и экспериментировать, и вы можете рассмотреть новый метод лечения, если вы больны. Денежные дела демонстрируют стабильный рост и безопасность.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Неважно, что думают о вас другие, важно лишь то, что вы думаете о себе сами. Не сдавайтесь сейчас. Настойчивость приносит успех. Особенно это касается тех, кто ищет работу.

Внезапные задержки и препятствия могут заставить вас задуматься, на правильном ли вы пути, но помните, что эти препятствия были поставлены для того, чтобы просто проверить ваше терпение. Немного сострадания поможет вам в работе с коллективом.

В сердечных делах вы можете оказаться втянутым в борьбу за власть с таким же сильным человеком, как и вы. Извинения не сделают вас слабым, а только сильнее и мудрее. Денежные дела показывают, что ваш терпеливый и упорный труд начинает постепенно окупаться. Не стоит недооценивать себя.

Гороскоп на неделю Дева

Верните баланс. Слишком много многозадачности, возможно, уже не дает вам покоя. Или же вы начинаете чувствовать себя растянутым и тянущимся во все стороны. Если у вас есть проблемы с тем, чтобы говорить "нет" другим, то этот этап может показаться вам чересчур напряженным, и вам будет трудно управлять своим временем и ресурсами.

Когда речь идет о друзьях и семье, не стесняйтесь просить помощи у других, когда это необходимо. Денежные вопросы потребуют от вас времени, чтобы разобраться со старыми проблемами или просто вернуться к организованности. Следите за уровнем стресса, он может повлиять на ваш сон или даже на пищеварительную систему.

Гороскоп на неделю Весы

Оставайтесь на земле и опасайтесь пустых обещаний. Все может быть не так, как кажется. На рабочем месте может разыграться политика, и вам стоит следить за своими словами, особенно в коллективе. Возможно, вы начнете испытывать некоторое разочарование в обещаниях, отношениях или вам наскучит какая-то рутина.

Прежде чем импульсивно что-то менять, выясните реальную ситуацию. Воссоединения в личной жизни приносят радость и напоминают о счастливых воспоминаниях. Вы можете связаться со школьным другом и обнаружить, что в вашей связи ничего не изменилось.

Остерегайтесь импульсивных покупок, о которых вы потом пожалеете. Вопросы здоровья требуют некоторой осторожности в отношении кашля и простуды или повторяющихся мелких недомоганий.

Гороскоп на неделю Скорпион

Один важный цикл подходит к завершению. Теперь вы можете связать все концы с концами. Или с легкостью завершить какую-то оставшуюся работу или дела. Какая-то часть вас готова отпустить прошлое, и вы будете работать над тем, чтобы двигаться дальше в профессиональном и личном плане.

Финансовые советы будут ценными, особенно когда речь идет о ваших инвестициях. Женщины в семье нуждаются в вашем присутствии, поэтому постарайтесь уделять им больше времени в ближайшие дни. Поездка за границу будет плодотворной.

Или же вы можете связаться с родственниками и друзьями за границей и составить план встречи. Ремонт дома может быть отложен до последней минуты. Вопросы здоровья потребуют от вас большей физической активности.

Гороскоп на неделю Стрелец

В ближайшие недели ожидайте чего-то нового и захватывающего. Это может быть интересный проект. Или предложение о работе. Или приглашение в место, где вы никогда не были.

Ваш разум открыт и восприимчив к новым идеям. Многие Стрельцы могут подумать о получении высшего образования или даже о коротких курсах, повышающих вашу квалификацию. Одиночки могут обнаружить, что их тянет к кому-то, и если вы будете терпеливы, это может вылиться в незабываемый роман.

Супружеские пары могут начать планировать переезд или украшение дома. Остерегайтесь переусердствовать, это приведет лишь к усталости. Денежные вопросы свидетельствуют о растущем чувстве стабильности.

Гороскоп на неделю Козерог

Сейчас вам легко дается ясность. Вы можете видеть игры, в которые играют люди. И вы не согласитесь ни на что, что не является прозрачным и честным. Недавний опыт сделал вас мудрее и, возможно, немного настороженнее в отношении того, кому стоит доверять.

Пока что просто верьте в то, что говорит ваша интуиция. Одиночки могут обнаружить, что их привлекает кто-то новый. Относитесь с пониманием к тому, что они рассказывают о себе, и дайте им свободу.

Молодым мужчинам в семье может понадобиться, чтобы вы установили границы или ответили за их недавние поступки. Вопросы здоровья говорят о том, что вы узнаете о новой терапии или лекарстве. Будьте осторожны с ценными вещами, особенно с телефоном.

Гороскоп на неделю Водолей

Впереди напряженные дни, когда вы обнаружите, что полностью погрузились в работу. Благодаря упорному труду и сосредоточенности вы сможете многого добиться на этом этапе и доказать, что достойны повышения по службе или прибавки к зарплате.

Помните, что работа и развлечения не пойдут вам на пользу, поэтому уделяйте время здоровому балансу между работой и личной жизнью. Студентам рекомендуется уделять повышенное внимание деталям во время экзаменов и выполнения заданий. Будьте непредвзяты с близкими.

Они тоже имеют право на свое мнение. Возможно, вы откроете для себя новую грань чьей-то личности или обнаружите, что кто-то был двуликим в дружбе. В денежных делах наблюдается медленный и стабильный рост. Возможно, сейчас их не так много, но в будущем их станет больше.

Гороскоп на неделю Рыбы

Так много нужно сделать, так мало времени. Несколько проектов проснутся в одно и то же время. Или вы можете обнаружить, что выполняете работу трех человек. Лучше планируйте свои дни, будьте организованны и помните о сроках.

А если все это становится слишком сложным, установите границы с теми, кто постоянно просит вас об этом. Любовь принесет гармонию, и вы обретете мир в своем доме. Или заведите нового друга, который станет отличной компанией.

Убедитесь, что у вас достаточно времени на себя, чтобы восстановить силы после всех ваших рабочих и общественных обязанностей. В финансовой сфере воспользуйтесь советом опытного профессионала, который поможет вам разобраться с какими-то бумажными делами. В вопросах здоровья проявите высокий уровень энергии.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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