Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Тельцам - сюрприз, Ракам - удовольствие

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 24 по 30 июня всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Готовы ли вы к новым возможностям, или вам стоит остерегаться неожиданных поворотов судьбы?

Гороскоп на неделю Овен

Ухаживайте за своей эмоциональной и домашней средой, пока планеты наваливаются на эту менее публичную сферу. Подумайте о стабильности, которую обеспечивает дереву большая корневая система, и о том, как его структура должна соответствовать или превосходить все, что дерево способно выпустить в мир. Возьмите это себе на заметку в этом месяце.

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Чем больше ваши амбиции, тем более обширным и стабильным должен быть ваш фундамент: как вверху, так и внизу. В связи с этим уделите время себе, своим близким отношениям и прислушайтесь к своему сердцу, а также к голове. Хотя этот сезон противоречит вашему смелому стилю, вам будет полезно познакомиться со своей более уязвимой стороной. Почувствуйте свои чувства и просто примите их без осуждения.

Настроение поднимется, когда Луна зажжется в вашем знаке в выходные. Запланируйте приключение или отправляйтесь в путь с искрой спонтанности.

Гороскоп на неделю Телец

Ваши отношения с соседями, братьями и сестрами могут выйти на первый план, когда Солнце активизирует эту сферу. Применяйте теплый подход и стремитесь наладить эмоциональную связь с людьми. Помните, что совместная трапеза скрепляет отношения.

Именно простые вещи заставляют людей чувствовать себя близкими, защищенными и безопасными, поэтому поделитесь своими талантами в приготовлении еды, обеспечении и организации. Обучение на краткосрочных курсах, у родственников или в местном сообществе также будет кстати.

Не стоит недооценивать ресурсы, которые находятся вокруг вас в самых маловероятных местах и среди людей. Независимо от возраста человека, он может удивить и превзойти ваши ожидания, поэтому будьте открыты и следуйте своему любопытству. Интуиция - лучшая разведка в этом месяце; набирайте и оттачивайте свою.

Гороскоп на неделю Близнецы

Я хочу постоянно напоминать вам о том, что это невероятные двенадцать месяцев, когда карты и звезды складываются в вашу пользу. Используйте каждую мысль, действие, возможность и даже больше. Это ваш шанс узнать, научить, расширить, привести в действие идею, мечту или потенциал. Возможно, что-то важное, например, переезд, получение степени, бизнес или книга.

В следующем году вас ждет продолжение, в котором вы сможете использовать результаты этого года, так что продвигайте его как можно дальше и убедитесь, что это то, во что вы действительно верите, чтобы оно было устойчивым.

Вера в себя - ключевой момент, как и максимальное проявление духа щедрости в обмене идеями, информацией, написании статей, выступлениях, обучении и преподавании. На этой неделе проанализируйте свои ценности, доходы и бюджет. Действуйте последовательно, в рамках общей переменчивости Близнецов, которой вы известны, и все сложится и окупится.

Гороскоп на неделю Рак

Солнечный луч уверенности - ваш, так что не стесняйтесь. Попробуйте это (заполните пробел)! Вы - восприимчивый и чувствительный знак. Даже если эта твердая оболочка не всегда показывает это, ваши глаза, безусловно, видят, и мы все можем это почувствовать.

Пока свет Вселенной находится в вашем знаке, вместе с любопытным Меркурием и взрывающейся любовью Венерой, разрушайте барьеры между тем, где вы сейчас находитесь, и тем, чего хотите. Позвольте себе вырваться вперед, сиять, добиваться своего, привязываться и знать, что другие хотят для вас самого лучшего.

С таким позитивным настроем вы с большей вероятностью добьетесь успеха и получите удовольствие от процесса. Это прекрасное время, чтобы обновить снимки, персональный брендинг, пополнить гардероб или вообще проявить себя и быть на слуху. Добивайтесь того, чего хотите, и расширьте часть своего мира.

Гороскоп на неделю Лев

Из чего состоят ваши мечты, Лев? Буквально записывайте жизнь во сне, улавливайте атмосферу, текстуры настроения и чувства в сценариях. Приготовьте дневник или голосовую заметку, чтобы записать их наяву или рассказать кому-то из близких.

Часто смысл может проявиться или сон разрешится, когда вы его напишете или проговорите. Если в нем есть что-то не очень приятное, просмотрите сон еще раз, дойдя до этой части, а затем измените сюжет, чтобы решить эту проблему. Или попросите друга пересказать вам сон со своей версией более позитивного разрешения.

Это мощная и в то же время простая шаманская техника, попробуйте ее. Подсознание - это целая галактика, и оно склонно общаться символически и с помощью чувств, а не придерживаться правил реальности или общества. Постройте мост к нему в этом сезоне.

Гороскоп на неделю Дева

Солнечный знак этого сезона - Рак - очень заботится. Мы все знаем, что вы тоже, поэтому свяжитесь с друзьями или коллегами, которые чувствуют себя как семья, и общайтесь от чистого сердца. Вы можете добиться большего, объединившись в группу, благодаря узам сострадания и реальным связям. Не ждите, пока вас попросят, проявляйте инициативу и поддерживайте подлинные отношения.

Поход на званый ужин может стать отличным поводом познакомиться с большим количеством людей и не останавливаться на достигнутом. Откликайтесь на все приглашения, которые приходят, или напишите свои собственные и разошлите их, чтобы начать общение.

Подумайте о том, чтобы организовать небольшие встречи для людей, которые, как вы знаете, должны встретиться друг с другом по любви, работе, дружбе или с похожими целями. Если вас приглашает на мероприятие кто-то другой, соглашайтесь - возможно, вы встретите того самого человека!

Гороскоп на неделю Весы

Прочитайте гороскоп для Овна, а затем переверните его. Этот сезон действительно направлен на рост и профессиональное присутствие, которое видит весь мир. Танцуйте так, чтобы все смотрели, так сказать. Это энергия большой мамы и матриарха. Пока статус и ваша публичная, профессиональная сфера освещены, выходите на свет!

Растите свои ветви, обрастайте листьями, принимайте птиц и животных. Другими словами, развивайте профессиональные отношения, а также свою карьеру и бренд.

В прошлом мы во многом придерживались определенного взгляда на то, как должен выглядеть профессионал или карьерист, но ситуация меняется с увеличением разнообразия на рабочем месте, а также представленного в СМИ и социальных сетях.

Наши представления о себе и своих возможностях меняются. Если вы не видите этого в мире, знайте, что вы можете стать таким и показать это другим, идущим за вами. Общайтесь и формируйте жизненно важные, теплые и заботливые профессиональные отношения.

Гороскоп на неделю Скорпион

Сочетание самопросветления, любви к себе и доброго отношения к себе - все это поможет вам улучшить свое мировоззрение, а значит, возможности и будущее. Положительный эффект может только помочь, конечно же, с долей прагматизма.

Изучите свою философию, те самые важные вопросы, ради которых каждый Скорпион с удовольствием уклоняется от светских бесед. Найдите идеального собеседника в любой комнате и, так сказать, "идите туда".

Вы увидите, что они могут пролить актуальный свет на то, что вы ищете, и оценят ваш комментарий о "родственности" в те моменты, когда другие склонны менять тему! На этой неделе есть поучительные моменты, а также те, на которых стоит учиться. Воспитывающая или материнская фигура может поделиться с вами многим. Учитесь у них.

Гороскоп на неделю Стрелец

Охваченные водно-душевным настроением этой недели, потянитесь к чтению или фильму, в котором отражены ваши чувства. Иногда истории могут быть лекарством и помочь нам связаться с нашими собственными чувствами. Или стать экраном, на который можно спроецировать содержимое наших потаенных уголков.

Разговоры могут стать подобной отдушиной, если вы готовы погрузиться в их глубины. Учитывая это, обратите внимание на свои ответы и на то, когда активируется ощущение смысла.

Сознание - любопытная штука, и никто до конца не понимает его механизмов. На этой неделе, если вы будете внимательны, вы сможете уловить несколько мимолетных моментов подземной ясности. Загляните в глубины своих чувств и, даже если вы не можете их перевести, вчувствуйтесь в них.

Гороскоп на неделю Козерог

Уделите больше внимания тем, которые имеют значение. Проведите время, балуя друг друга, уделяя внимание как внутренней жизни, так и удобствам. Время у воды исцеляет, сближает, расслабляет и жизнеутверждает, как и совместная еда и забота о потребностях любимого.

Обязательно выбирайте и приглашайте взаимно усиливающих друг друга людей. В этой сфере очень важно равенство.

Отношения - это равные возможности, даже если вам нравится предоставлять и участвовать в них больше, чем, возможно, следовало бы! Кто-то харизматичный, обаятельный и болтливый входит в вашу жизнь. Отдайтесь своим чувствам и наслаждайтесь развитием связи.

Гороскоп на неделю Водолей

С воскресенья по вторник в ваш знак войдет Ла Луна, и начнется неделя с тем же сочетанием знаков Солнца и Луны, что и в карте рождения США. Да, даже у стран есть свой гороскоп. Есть сторона семейных ценностей и комфортной пищи - это Солнце в домашнем Раке, краб. Затем - свобода и свобода для всех. Причудливая и чрезвычайно разнообразная смесь людей, вероисповеданий и взглядов - все под одним знаменем.

Так что черпайте вдохновение в тех местах и лицах, которые заставляют вас чувствовать себя наиболее заметными. Здесь действительно есть что-то для каждого, и это девиз, который нужно взять с собой в каждый день.

Сохраняйте открытость ума, открытость сердца и проявляйте инициативу, чтобы изменить мир, который вы хотите видеть. Все, что мы можем сделать, это, по крайней мере, выразить свое лучшее видение мира. Сделайте это на этой неделе, Водолей.

Гороскоп на неделю Рыбы

В середине недели Ла Луна будет проходить через ваш знак до начала пятницы, образуя шесть планет в водных знаках. Это принесет мягкое настроение и немного эскапизма. Отправляйтесь с близкими друзьями в ближайший водоем, кинотеатр или художественную среду. А еще лучше - на свидание с кем-то новым или уже состоявшимся, если вы не против.

Если ваше представление о приятном времяпрепровождении - это помощь тем, кто нуждается в ней больше, чем вы, найдите благотворительную организацию, в которой вы могли бы оказать помощь, и понаблюдайте за тем, как ваш спутник проявляет себя в процессе!

Вы узнаете много нового о себе и, возможно, даже откроете новый интерес, хобби или талант! Если вы когда-нибудь задумывались об открытии или развитии врожденных экстрасенсорных способностей, найдите курсы или группу, в которой вам было бы интересно учиться. Это может быть весело и, опять же, необычный вариант знакомства! Настроиться на картину или растение?

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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