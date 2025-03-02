Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта: Львам - сделка, Весам - внезапные перемены

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 24 февраля по 2 марта всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

У овнов могут всплыть старые счета

Пожилая женщина может доставить Тельцам небольшие неприятности в личных делах

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Не парьтесь по мелочам. И перестаньте позволять мелочам так быстро выводить вас из себя. Сделайте несколько глубоких вдохов и отключитесь на некоторое время, если это становится слишком сложным. Старший человек на рабочем месте может поступить несправедливо или преследовать свои собственные цели.

Прежде чем реагировать, сделайте паузу. Семейные дела приносят утешение и облегчение, поскольку вы понимаете, что некоторые из них действительно на вашей стороне и хотят для вас только лучшего.

Могут всплыть старые счета, или вы обнаружите, что вам нужно разобраться с какими-то долгами. Вопросы здоровья демонстрируют стабильное восстановление, если вы не забываете оставаться активными.

Гороскоп на неделю Телец

В предстоящие дни особое внимание уделяется общению. То, как вы говорите, что вы говорите и пишете, будет иметь значение для вашей аудитории. Вы можете обнаружить, что все больше и больше вовлекаетесь в новый проект, который обещает быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Остерегайтесь людей и занятий, которые отнимают время, и сосредоточьтесь на своей задаче.

Пожилая женщина может доставить небольшие неприятности в личных делах. Либо вы проигнорируете ее действия, либо вступите с ней в конфронтацию, но она не изменится ради вас. Семейное мероприятие может привести к бурным обсуждениям. Будьте внимательны к своему здоровью. Своевременное лечение поможет. Обсуждение денег может привести к разногласиям.

Гороскоп на неделю Близнецы

Если жизнь кажется вам немного скучной, спросите себя, что вы можете сделать, чтобы изменить ее. Работа может не вдохновлять, или вам может показаться, что ваша рутина слишком предсказуема, чтобы вам нравиться.

Прежде чем бросаться обновлять свое резюме, подумайте о том, чтобы провести несколько бесед с высшим руководством. Студенты могут подумать о смене предмета или о новой стратегии подачи документов на высшее образование. В сердечных делах одиночкам, возможно, стоит пошире раскинуть свои сети, чтобы встретить больше единомышленников.

Или вы обнаружите, что уже не так сильно заботитесь о ком-то, как раньше. Детям может понадобиться дополнительный контроль или дисциплина. В денежных делах намечается рост, но пока вам придется набраться терпения. Дела со здоровьем идут своим чередом.

Гороскоп на неделю Рак

Оставайтесь любознательными и открытыми для нового опыта. Энергии смещаются, и вы можете обнаружить, что ищете способы повысить свой интеллектуальный уровень. Те, кто ищет возможность перевестись на другую работу, могут рассчитывать на успех.

Или же вы можете отправиться в путешествие, связанное с работой. Дома вы можете узнать о чем-то новом, что улучшит ваш образ жизни. Или решите освоить новый навык или хобби дома. Женщины в семье требуют повышенного внимания. Вы можете навестить кого-то, кого давно не видели. Благотворительные акты принесут вам благословение.

Рецидивирующее заболевание может потребовать нового способа лечения. Следите за тем, чтобы не тратиться на вещи, которые вам на самом деле не нужны.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

В этот период вы можете оказаться в состоянии долгого ожидания. Будь то результаты собеседования, реакция клиента на вашу презентацию, одобрение кредита или просто ответы начальства - лучший способ продвинуться вперед - это быть очень терпеливым.

Нетерпеливость и нетерпение приведут лишь к обратному результату, поэтому лучше отвлечься на другие дела. Отношения могут вызвать определенные вопросы, особенно с кем-то, кто эмоционально закрыт или не способен изменить свои взгляды. Прежде чем реагировать, приведите себя в равновесие, выяснив свои истинные чувства и то, как вы хотите, чтобы все было на самом деле.

Возможно, вы достигнете перемирия или компромисса с кем-то или будете вынуждены обратиться к посредникам, чтобы те помогли вам найти средний путь. Денежные дела потребуют от вас серьезных перемен в ближайшее время, если вы хотите быть уверенными в завтрашнем дне. Вопросы здоровья выглядят вполне решаемыми.

Гороскоп на неделю Дева

Верните баланс. Слишком много многозадачности, возможно, уже не дает вам покоя. Или же вы начинаете чувствовать себя растянутым и тянущимся во все стороны. Если у вас есть проблемы с тем, чтобы говорить "нет" другим, то этот этап может показаться вам чересчур напряженным, и вам будет трудно управлять своим временем и ресурсами.

Когда речь идет о друзьях и семье, не стесняйтесь просить помощи у других, когда это необходимо. Денежные вопросы потребуют от вас времени, чтобы разобраться со старыми проблемами или просто вернуться к организованности. Следите за уровнем стресса, он может повлиять на ваш сон или даже на пищеварительную систему.

Гороскоп на неделю Весы

Не останавливайтесь на достигнутом. Ваша работа медленно, но верно развивается, и люди наконец-то замечают все, что вы сделали. Однако это лишь часть пути, а не конечная цель. Проведите анализ и переоценку, чтобы понять, что работает, а что нужно изменить. У одиноких людей все может неожиданно измениться.

Новый роман принимает серьезный оборот. Платоническая дружба переходит в романтическую. Вы полностью отключаетесь от токсичного человека. Что бы вы ни делали, не забывайте поддерживать связь с теми, кто вам дорог. Если вы медитируете или следуете духовной практике, вы обнаружите, что развиваетесь не только в этом направлении.

Гороскоп на неделю Скорпион

Перед вами открывается жизненный урок, и если вы не знаете, он может стать для вас неожиданностью. У каждого, кого вы сейчас встретите, есть чему вас научить, и было бы мудро сохранять непредвзятость и смирение с их путями и словами. В этот период вы можете записаться на семинар или даже поступить на высшее образование.

На домашнем фронте ожидаются небольшие разногласия между вами и вашим партнером. В этой фазе могут быть завершены планы по переезду или покупке нового автомобиля. Вопросы здоровья требуют немного внимания к аллергии. Денежные дела остаются в порядке, и вы можете подумать об инвестировании в то, что принесет долгосрочную прибыль.

Гороскоп на неделю Стрелец

Не забывайте относиться к себе и другим с состраданием. Доброта помогает наладить прочные связи как в профессиональной, так и в личной жизни. Возможно, вы решите стать наставником или руководителем новичка. Учителя и тренеры могут обнаружить, что их рабочая нагрузка увеличивается, а вместе с ней и их влияние.

Студентам, планирующим отправиться за границу, возможно, придется столкнуться с неожиданными задержками. Материнские фигуры занимают видное место в предстоящие дни. Доверьтесь их интуиции, ведь матери знают лучше. Одиночки могут обнаружить, что их привлекает кто-то такой же чувствительный, как и вы.

Дела со здоровьем остаются в порядке. Убедитесь, что вы регулярно проходите обследования. Возможно, вы решите потратиться на благотворительное учреждение или дело, в которое верите.

Гороскоп на неделю Козерог

Наконец-то гармония. Рабочие дела идут гладко, и коллектив, похоже, пока ладит. Недавние достижения будут отмечены. Или вы услышите хорошие новости в профессиональной сфере, которые поднимут всем настроение. Если вы открываете свой бизнес или даже выпускаете новый продукт или услугу, ожидайте хорошего отклика.

В этот период обязательно выходите в свет, так как даже в общении вы можете встретить кого-то интересного или просто ощутить столь необходимую положительную энергию. Возможно, будет достигнута финансовая цель. Или вы можете отметить что-то из своего списка дел. Наслаждайтесь этим периодом, вы его заслужили.

Гороскоп на неделю Водолей

То, что говорят или делают другие люди, больше не влияет на вас. В воздухе витает чувство уверенности в себе, когда вы понимаете, что единственный человек, с которым вы соревнуетесь, - это вы сами. Самосовершенствование и повышение квалификации становятся вашими основными задачами, и вы занимаетесь независимыми и успешными делами. Планируется домашний бизнес или работа на дому.

В сердечных делах вы научились расслабляться и принимать себя, и это, в свою очередь, будет привлекать к вам все больше и больше людей. Будьте разборчивы в отношениях с людьми. Не все преследуют ваши интересы. Подумайте дважды, прежде чем давать деньги в долг на этом этапе.

Гороскоп на неделю Рыбы

Решения, решения, решения. Необходимо сделать важный выбор, который может оказать долгосрочное влияние на ваше профессиональное и даже личное будущее. Те, кто ищет работу, могут начать изучать возможности в других отраслях. Или даже рассмотреть возможность освоения новых технологий.

Обратитесь за советом к опытному профессионалу, когда речь идет о вашем будущем. В этой фазе могут быть объявлены помолвки и браки. Или случайный роман перерастет в серьезный. Не забывайте оставаться собой и не говорите и не делайте ничего только для того, чтобы угодить окружающим. Отказ от вредной привычки сейчас поможет сохранить здоровье. Денежные вопросы требуют обдумывания и осторожности перед тратами.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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