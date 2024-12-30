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Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Ракам - риск, Тельцам - перемены

Сергей Кущ
30 декабря 2024, 09:25
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 30 декабря по 5 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Львам нужно прислушаться к совету старшего
  • Тельцы узнают семейный секрет

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Возможно, вам придется попросить о помощи. Протяните руку помощи и поймите, что все временно. Моменты уныния сменятся мотивацией и жизненной силой. Ваше сердце может не работать, или вы начнете чувствовать, что есть что-то лучшее. Прислушайтесь к своим чувствам, но не делайте ничего поспешного.

Кому-то из членов семьи может понадобиться, чтобы вы проявили больше эмпатии по отношению к его нуждам. Денежные дела не так плохи, как вы опасаетесь. Надежда приходит в виде интересных новостей или сообщения. Вопросы здоровья указывают на необходимость быть более внимательным к своему рациону и питанию.

Гороскоп на неделю Телец

На этом этапе действуйте очень медленно. Люди будут неоднократно испытывать вас на прочность, и когда вы поймете, что некоторые из них никогда не изменятся, вы перейдете к лучшему мышлению. Завершается крупный проект. Или вы можете задуматься о том, хотите ли вы продлить контракт. В семейных отношениях сейчас может произойти серьезный сдвиг или переходный период.

Возможно, вам откроются истинные мотивы некоторых людей. Или раскрыть семейный секрет, который объяснит, почему все так, как есть. Старое увлечение может попытаться возобновить отношения, но действительно ли вам это интересно? Возможно, вам захочется потратить деньги на впечатления и самосовершенствование, а не на материальные вещи. Разбор старых вещей принесет вам освобождение иного рода.

Гороскоп на неделю Близнецы

Если вы в чем-то и одарены, так это в коммуникациях. И в ближайшие дни вы будете заняты как никогда: говорить, слушать, писать, читать и создавать содержательные материалы и презентации. Сейчас самое время просить о том, чего вы хотите, и если вам удастся убедить свою аудиторию, вы даже сможете это получить.

Даже в делах сердечных вы не всегда будете чувствовать себя как дома. В этот период ожидайте много общения и новых знакомств. Искрометный незнакомец может поразить вашу фантазию. Или же вы сможете наладить отношения с единомышленником. Наслаждайтесь этим временем, дорогие Близнецы. Денежные вопросы, похоже, отойдут на второй план, поскольку вы намерены просто хорошо провести время. В вопросах здоровья возможен прорыв, новый диагноз или принятие ситуации.

Гороскоп на неделю Рак

Чрезмерный анализ приводит к параличу. Ваше беспокойство может помешать вам пойти на определенный риск или принять ключевое решение. Если вы сосредоточите свою энергию на том, что находится прямо перед вами, а не будете беспокоиться обо всем, что может пойти не так, вы можете рассчитывать на успех и определенное признание.

Самозанятые Раки могут начать вкладывать больше средств в свой бизнес. Одиночки могут рассчитывать на серьезный роман, если вы не будете слишком много думать. Больше прислушивайтесь к своему сердцу. Женщинам в семье нужно быть немного осторожнее с деньгами и ценными вещами. Новый режим здоровья принесет результаты, к которым вы стремитесь. Начните сегодня и перестаньте откладывать.

Гороскоп на неделю Лев

Люди могут показаться вам более критичными, или, возможно, вы обнаружите, что вам приходится преодолевать слишком много препятствий на своем пути. Постарайтесь не реагировать на происходящее и не проявлять эмоций. Занимайтесь привычными делами и сосредоточьтесь на поставленных задачах. В личной жизни неожиданные новости могут потребовать немедленного принятия решения.

Прислушайтесь к совету старшего, если вас это беспокоит. И обязательно найдите время для отдыха, особенно если в последнее время вы чувствуете себя истощенным их требованиями. Что касается финансов, то в ближайшие недели перед вами могут открыться выгодные возможности. Только убедитесь, что вы читаете мелкий шрифт в любых формах или контрактах, которые подписываете. Вопросы здоровья принесут вам приятные новости.

Гороскоп на неделю Дева

Приходит новая энергия. Уверенность возвращается, а вместе с ней и уровень вашей энергии. На вашем пути не будет препятствий. И вы не будете принимать "нет". Продажи, маркетинг и рекламные акции принесут успех благодаря вашей вновь обретенной решимости.

У вас есть сила, чтобы достичь всего, что вы задумали, и использовать свои слова, чтобы убедить людей поверить в то, что вы говорите или продаете. С людьми могут завязаться душевные связи. Стены, возведенные между вами и окружающими, могут рухнуть, когда вы позволите себе быть уязвимыми с близкими людьми. Одиночки могут даже решиться на брак в этой фазе. Ожидайте больших перемен в ближайшие недели.

Гороскоп на неделю Весы

Жизнь не предсказуема. Вы готовы рискнуть. Осмелиться быть другим. И прислушайтесь к тому, что подсказывает вам ваша собственная интуиция. В наступающих энергиях есть непредсказуемость. Возможно, вы немного угрюмы, импульсивны, а может быть, решите завязать с этим делом и отправиться в совершенно новом направлении.

Возможно, вам захочется высказать кому-то все, что думаете. Или обвинить кого-то во лжи. Даже в отношениях вы можете почувствовать себя детоксикатором от отношений, которые начинают казаться тяжелыми. Возможно, более молодая женщина нуждается в том, чтобы вы проявили больше понимания, и если вы еще не готовы, попросите дать вам время. Денежные вопросы указывают на необходимость быть более бдительным в отношении своих расходов и перепроверять все счета на предмет ошибок.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вы постепенно вступаете в новую версию себя. За последние несколько месяцев вы очень сильно изменились, и, возможно, даже заметили, что реагируете не так, как раньше. Возможно, вы стали спокойнее на работе или гораздо терпимее к другим людям. В вас есть легкая атмосфера, которая при правильном использовании может помочь вам сгладить размолвки и уладить давние проблемы.

Если вы только что расстались с кем-то, карты обещают новые, более захватывающие связи в ближайшие дни. Идите вперед с открытым сердцем, а главное - будьте собой, и нужный человек сам придет. Член семьи также может преподать вам ценный жизненный урок. Держитесь подальше от импульсивных инвестиционных решений. Прислушайтесь к совету более опытного человека, если вы хотите вложить свои деньги. Ноющий кашель или аллергия могут потребовать другого мнения.

Гороскоп на неделю Стрелец

Если вам что-то нужно, попросите об этом прямо. Никто не поймет ваших тонких намеков или косвенных просьб. Возможно, вам придется быть немного напористым на рабочем месте или громко заявить о чем-то, что вы давно и сильно переживаете. На личном фронте Вселенная хочет, чтобы вы праздновали те части себя, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, и тем самым вы приглашаете в свою жизнь новый вид связи. Это может быть романтическая привязанность или профессиональная - больше последователей и популярности.

Найдите время, чтобы сбалансировать заботу о себе с тем временем, которое вы уделяете другим. Духовные занятия и медитация принесут иной мир и даже ответы на вопросы, которые хочет услышать ваша душа. Денежные дела принесут долгосрочную выгоду, просто будьте терпеливы и не забывайте просить то, что вам причитается.

Гороскоп на неделю Козерог

Безопасность и стабильность стоят у вас на первом месте. Недавние события на работе, возможно, заставили всех чувствовать себя немного неуверенно и тревожно, но вы полны решимости преодолеть это с помощью упорного труда и самодисциплины. Бизнесмены могут ожидать большого количества запросов из-за рубежа. Возможно, вы даже запланируете короткую деловую поездку, чтобы наладить связи в других странах.

Домашние дела могут показаться спокойными, и вы хорошо организовали свой распорядок дня. Небольшая встреча с близкими принесет радость и позволит поделиться счастливыми воспоминаниями. Вселенная продолжает вознаграждать вас в финансовом плане, не забывайте быть щедрыми на получаемые блага. Следите за своим пищеварением, особенно когда балуете себя вкусненьким.

Гороскоп на неделю Водолей

Какая-то часть вас больше не хочет угождать людям или быть тем, кто всегда спешит на помощь. Вы можете почувствовать, что вас воспринимают как должное, или, в худшем случае, эксплуатируют. Если нужно, установите границы. Поговорите с начальством, если это становится слишком. А если ситуация не изменится, вы можете даже подумать о том, чтобы найти другую работу в компании или в другом месте.

Даже в сердечных делах вы решите удалить людей, которые не могут любить вас, когда вы находитесь на низком уровне. И можете считать, что они не заслуживают вас, когда вы находитесь на подъеме. Освобождение от этой энергии даст вам больше благополучия и даже чувство освобождения. Вы можете изучить возможности инвестирования и даже начать планировать покупку недвижимости. Регулярные осмотры у врача помогут поддерживать здоровье в норме.

Гороскоп на неделю Рыбы

Прошлое осталось далеко позади. Делая следующий шаг, не теряйте оптимизма. Перед вами открываются новые двери, новые связи и новое обучение. Будьте открыты для новизны и откройте для себя новое чувство ясности и цели на работе или в учебе. На работе наблюдайте за происходящими изменениями и воздержитесь от высказывания своих мыслей, пока не убедитесь в фактах.

В сердечных делах не забывайте ставить заботу о себе выше всего остального. Если у вас нарушен режим сна или вы недостаточно занимаетесь спортом, внесите необходимые изменения. В социальном плане это прекрасное время для того, чтобы чаще бывать на улице, развлекаться или просто выходить в свет. Чем с большим количеством людей вы общаетесь, тем больше обогащается ваш опыт. Медитация помогает успокоить ум и облегчить приступы бессонницы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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